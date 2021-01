Bez obzira na to je li riječ o virozi, gripi ili koronavirusu - nakon što je netko od ukućana prebolio nešto od toga, potrebno je pravilno očistiti dom kako bi se smanjila mogućnost prijenosa virusa i bakterija na druge ukućane. U nastavku otkrivamo na koje površine trebate obratiti posebnu pozornost i čime ih je najbolje dezinficirati.

Plahte, deke, posteljina

Prvo što svi učinimo kad prebolimo gripu ili virozu jest pranje posteljine i odjeće u kojima smo provodili većinu vremena. Potrebno ih je oprati na najvišoj temperaturi koju materijal dopušta. Ubacite i jastuke kako se ne bi potkrale koje bakterije, a madrace prozračite. Također je poželjno dezinficirati i košaru za rublje u koju ste odlagali "zaraženu" odjeću.

Ako imate djecu, ne zaboravite oprati njihove plišane igračke s kojima spavaju ili se igraju tijekom dana. Kako je obitelj središte zdravlja pojedinca, roditelji moraju paziti koja sredstva primjenjuju u blizini svoje djece, a ona bi trebala biti prirodna i neagresivna, primjerice poput blagih Genox dezinfekcijskih proizvoda, koji bez štetnih tvari pružaju cjelovitu zaštitu.

Kupaonica

Prema jednom istraživanju, samo 39% ljudi uvijek opere ruke nakon što su kihnuli ili kašljali. Čak i da imaju tu naviku, na putu do kupaonice vrlo će vjerojatno prenijeti virus na kvake, prekidače za svjetlo i slavinu za vodu. Virusi prehlade mogu preživjeti na tvrdim i neporoznim površinama poput metala ili plastike nekoliko dana, a virusi gripe mogu trajati do 24 sata.

Zato, kad čistite kupaonicu, vrlo je važno ne koristiti istu krpu za brisanje različitih površina, primjeric, WC daske i umivaonika, kako ne biste prenosili virus s jednog mjesta na drugo. Ne zaboravite osvježiti i perilicu za rublje nakon pranja odjeće bolesnika jer je vlažno okruženje u perilici plodno tlo za klice. Upalite praznu perilicu kako bi ciklus s vrućom vodom i dezinfekcijskim sredstvom uništio sve štetne mikroorganizme.

Kuhinja

Kao u kupaonici, i u kuhinji je potrebno dobro očistiti površine, a zatim ih dezinficirati. Najbolje je koristiti dezinfekcijska sredstva u kombinaciji s papirnatim ubrusima jer obične krpe i spužve mogu širiti klice zaraze s jednog mjesta na drugo. Praktičan odabir su i jednokratne dezinfekcijske maramice – jednostavno prebrišete površinu i pustite da se sama osuši jer se tako učinkovitije uništavaju štetni organizmi.

Sastav većine dezinficijensa često je neprirodan i sadrži nadražujuće kemikalije, što nikako ne pogoduje osobama s osjetljivom kožom ili alergijama. Sve što dolazi u dodir s kožom ulazi u tijelo, a sve što se primjenjuje za dezinfekciju površina i prostora udišete. Zato su Genox dezinfekcijski proizvodi dobra alternativa jer su prirodni i ne sadrže alkohol, ne nagrizaju kožu, 100% su biorazgradivi te učinkovito uklanjaju štetne mikroorganizme.

Elektronički uređaji

Često zaboravljamo na elektroničke uređaje, a njih svakodnevno najviše diramo. Telefoni, daljinski upravljači, laptopi i računala leglo su virusa. Iako bi njih trebalo redovito čistiti tijekom cijele godine, posebno je važno to učiniti kad netko u vašem kućanstvu oboli. Zapravo, virus gripe može na tim površinama živjeti i do 48 sati.

Mikrobiolog i autor knjige "Vodič za nadmudrivanje klica prehlade i gripe" ("The Germ Freak's Guide to Outwitting Colds and Flu") Charles Gerba ističe da se 60% virusa gripe, u domu u kojem obitava bolesna osoba, nalazi na daljinskom upravljaču. Budući da se virus širi dodirivanjem nečega što je zaražena osoba također dirala ili predmeta na koji je kihnula, najvažnije je čišćenje upravo tih mjesta. Pri brisanju uređaja, primjerice tipkovnice ili ekrana, najbolje je koristiti dezinfekcijske maramice ili papirnati ubrus poprskan dezinficijensom.

Automobil

Ponekad se bolesna osoba treba provozati automobilom, bilo da je to do liječničke ordinacije, ljekarne ili nekog drugog mjesta. To znači da će i automobil trebati očistiti kako bi se ubile sve klice koje su ostale. Nakon vožnje odvojite nekoliko minuta kako biste obrisali volan, unutarnju i vanjsku kvaku vrata, komande na ploči i ključeve. Ako imate autosjedalicu, posebno je važno dezinficirati njen poklopac i obrisati svaki kutak dezinfekcijskim sprejem ili maramicom.