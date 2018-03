Evo što obitelji s djecom gledaju pri odabiru apartmana

Obitelji s djecom žele svoj teško zasluženi godišnji odmor provesti što bolje i opuštenije te se doista odmoriti, a to nije tako lako. Naime, kada su djeca u pitanju, roditelji nikada nisu "na dopustu". Kako ne bi i na godišnjem morali brinuti o najmanjim sitnicama te nepotrebno gubiti vrijeme na, primjerice, odlazak nekoliko kilometara do trgovine, htjet će apartman za ljetovanje koji će im olakšati sve što se olakšati može. Kako biste privukli takve obitelji u svoje apartmane, stavite se na trenutak u njihove cipele i ponudite im ono što traže.

Čist apartman

Roditeljima s malom djecom izuzetno je važna čistoća, pa osim što apartman prije svakog novog gosta treba biti besprijekorno čist, također bi trebao imati osnovna sredstva za čišćenje kako ih gosti ne bi morali sami kupovati. Djeca vole puzati i igrati se na podu, stoga bi se u apartmanu svakako trebali naći metla, brisač i sredstvo za pranje podova. Kako često prolijevaju sok i ne mare za mrvice koje padaju na pod dok jedu, on vrlo brzo može izgledati prljavo, pa će vaši gosti cijeniti ako imaju nešto čime će ga počistiti. Također, u kupaonici će im dobro doći sredstvo za dezinfekciju i nova spužva za pranje ili barem vlažne maramice za dezinfekciju. U kuhinji se pak uvijek moraju naći spužva i deterdžent za pranje posuđa, što je čest nedostatak mnogih apartmana. Usto, pobrinite se da je posteljina na krevetima čista i bez ikakvih mrlja "koje ne idu dole", a takvi bi trebali biti i kupaonski ručnici.

Zabavni sadržaji

Ako je apartman opremljen raznovrsnim TV kanalima i besplatnim internetom, cijela obitelj će bezbrižno uživati u kompletno pruženoj usluzi. Svaki će roditelj cijeniti ako svojim mališanima u takvoj situaciji može pružiti i mogućnost gledanja crtića na TV-u, dok će tinejdžeri imati na raspolaganju svoje omiljene serije I filmove. Danas postoje brojne ponude za iznajmljivače pa, primjerice, evotv nudi povoljne turističke pakete uz koje ćete svojim gostima moći ponuditi najbolji televizijski sadržaj kojim će ubiti vrijeme za tmurnih i kišnih dana. Nije naodmet pripremiti i nekoliko društvenih igara ili karte kojima će se zabaviti cijela obitelj, a usto će to biti lijepa gesta koju će svaki gost cijeniti. Naravno, ne morate trošiti hrpu novaca na skupe igre, ali jednostavan Čovječe ne ljuti se ili Twister zabavit će svakoga.

Dobra lokacija

Ne morate imati apartman 100 metara od mora, ali blizina plaže veliki je plus kod roditelja s malom djecom kojoj se često neda hodati pa traže da ih se nosi. Većina se obitelji oko podneva vraća u apartman kako bi izbjegli najsunčaniji dio dana, a poslije se ponovno vraćaju na plažu što znači dupli hod do plaže i natrag. Neke obitelji izbjegavaju odlazak do plaže autom jer se tijekom dana ugrije od sunca i bude nemoguće sjesti u njega, posebice djeci. Roditeljima će u tom slučaju biti puno lakše ako se apartman nalazi dovoljno blizu plaže da mogu do nje pješke, a to nam je potvrdila i Andreja (36), mama dvogodišnjaka.

- Meni i suprugu jako je važno da je apartman blizu plaže kako ne bismo morali ići autom, tražiti parking, a poslije pri povratku sjedati u kipući automobil s malim djetetom - kazala je Andreja.

Usto, imajte na umu da obitelji sa sobom nose brojne rekvizite i stvari za plažu, pa im je blizina mora iznimno važna. No izuzev plaže važna je i dostupnost drugih sadržaja poput parkova, trgovina i pekara. Stoga, nalazi li se objekt koji iznajmljujete na idealnoj lokaciji za obitelji s djecom, svakako to naglasite u oglasu.

Klima

Ako apartman nema klima-uređaj, obitelj s djecom najvjerojatnije ga neće ni pogledati. Djeca budu prilično razdražljiva za vrijeme velikih vrućina, pa ako nema klime da rashlade apartman navečer prije spavanja, tražit će smještaj koji je ima.

- Danas bi svaki apartman trebao imati klimu jer, osim djece, ni mi odrasli ne volimo skapavati od vrućine - ističe Andreja.

Uz klima uređaj, apartman možete opremiti i dodatnim mobilnim ventilatorom koji će sigurno dobro doći ako je apartman višesobni.

Opremljenost kuhinje

Naravno, ni jedan iznajmljivač neće opremiti kuhinju u apartmanu kao svoju vlastitu, ali treba imati na umu da gosti s djecom trebaju određeni komfor, naročito kada su u pitanju bebe i vrlo mala djeca. Za njih roditelji obično pripremaju posebnu hranu poput kašica ili griju mlijeko za formulu, a puno je lakše ugrijati mlijeko u mikrovalnoj pećnici nego u posudi na štednjaku. Usto, velike obitelji htjet će uštedjeti pa će radije sami skuhati nešto u apartmanu nego trošiti novac u restoranu. Stoga, opremite li apartman osnovnim priborom za kuhanje poput lonaca i tave te mikrovalnom pećnicom i kuhalom za vodu, u velikoj ste prednosti u odnosu na apartmane koji to nemaju.

Boljom opremljenošću apartmana privući ćete više gostiju, a usto će sam apartman dobiti na vrijednosti. I ne zaboravite, osim dobrog smještaja, gosti iznad svega cijene gostoljubivost i srdačnost!