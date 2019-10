Facebook ukida lajkove zbog zdravlja ljudi? Neki sumnjaju

Nakon što je Facebook objavio da će možda početi skrivati broj lajkova na objavama, mnogi su se digli na noge. Naime, upravo je broj lajkova ono što čini pojedince, poput influencera, privlačnima klijentima. Ipak, u Facebooku smatraju kako je to potez kojim se promovira mentalno zdravlje jer se korisnici često uspoređuju s drugim ljudima na društvenim mrežama i zbog toga se osjećaju manje vrijednima. Instagram ovaj pristup već testira u 7 zemalja, uključujući Kanadu i Brazil, te prikazuje korisniku samo nekoliko imena zajedničkih prijatelja kojima se neki post svidio (umjesto ukupnog broja).

Krije li se nešto drugo iza brige za mentalno zdravlje?

Za portal TechCrunch Facebook je potvrdio da ozbiljno razmišlja o uklanjanju opcije ''lajkanja'', ali nisu htjeli podijeliti rezultate testiranja te opcije na Instagramu. Ipak, neki su sumnjičavi prema dobrim namjerama Facebooka jer smatraju kako mu je ovim potezom cilj potaknuti korisnike da više objavljuju na storyju, s obzirom na to da su videozapisi najpopularniji trend na internetu. Štoviše, riječ je o opciji koju je Facebook napravio po uzoru na popularni Snapchat, a koja sada ima dvostruko više korisnika od Snapchata. Chris Cox, direktor proizvoda u Facebooku, izjavio je kako je format storyja na Facebooku na putu da premaši objave na naslovnici, što je donedavno bio glavni način na koji su korisnici dijelili svoj sadržaj.

Foto: socialmediatoday/screenshot

Kako će to utjecati na biznis?

Ako ste mali ili srednji poduzetnik, a društvene mreže jedan su od glavnih alata prema kojima mjerite uspješnost, ova bi odluka Facebooka mogla imati negativne posljedice. Ipak, vjeruje se da bi Facebook u slučaju pobune većine korisnika bio primoran vratiti opciju prikaza broja lajkova. No, također se trebate upitati: jesu li lajkovi stvarni pokazatelj vašeg uspjeha?

Scott Oldford poduzetnik je više od 15 godina i u svojoj karijeri pomogao je izgraditi sedam multimilijunskih tvrtki. U kolumni za portal Entrepreneur Scott je istaknuo kako tvrtke ne bi trebale mjeriti svoj uspjeh prema broju lajkova jer to nije pravo mjerilo.

Ističe da je i on do prije nekoliko godina mislio da je angažiranost na nekoj objavi pokazatelj uspješnosti, ali onda je u 2017. godini primijetio da ljudi koji kupuju njegove usluge nikad nisu angažirani na njegovim objavama - ne lajkaju ih i ne dijele s drugima. Nakon tog zapažanja došao je do sljedećeg zaključka.

Foto: Pixabay/kalhh

- Ako ciljate na nesigurne, osjetljive i naivne ljude, onda će vam broj lajkova biti dobar pokazatelj što oni žele. Takva se vrsta ljudi angažira oko nekog sadržaja samo zato što se osjećaju korisnima kada daju neki svoj komentar ili lajk određenoj osobi ili brendu - objašnjava Scott. Ipak, ako su vaša ciljna skupina educirani, sofisticirani i samouvjereni pojedinci, imajte na umu da takve osobe neće provoditi svoje vrijeme komentirajući objave na Facebooku.

- Što je publika sofisticiranija, to ćete vidjeti manje angažmana - bilo da je riječ o e-pošti, društvenim medijima ili digitalnom oglašavanju - kaže Scott i dodaje da ga je to saznanje prisililo da odstupi od dosadašnjih uvjerenja i preispita načine na koje je do tada ocjenjivao svoj sadržaj.