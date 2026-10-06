Godinama je skrivao osmijeh i izbjegavao zubara: 'Mislio sam da za mene više nema rješenja'

Gubitak zubi i propadanje čeljusne kosti mnogim pacijentima godinama su značili život s protezom ili odustajanje od implantata. Zahvaljujući razvoju digitalne implantologije danas postoje rješenja i za osobe kojima su liječnici nekada govorili da nisu kandidati za klasične implantate

Kad bi netko danas pogledao Gorana (53), teško bi pogodio da je godinama skrivao osmijeh. Na fotografijama se smiješio zatvorenih usta, a pred kamerom instinktivno spuštao pogled. Razlog nije bila sramežljivost nego strah koji ga je desetljećima držao podalje od zubarske ordinacije.

- Kako nekome objasniti da se u ovim godinama panično bojim odlaska zubaru? Kad bi bolovi postali nepodnošljivi, noć prije pregleda nisam znao ne spavam li zbog zubobolje ili zbog tjeskobe, prisjeća se Goran.

Foto: 123RF

Gubitak zubi nije samo estetski problem

Zbog dentalne fobije godinama je odgađao liječenje. U međuvremenu je izgubio više zubi, a s vremenom i dio čeljusne kosti. Kada je konačno odlučio potražiti pomoć, dobio je odgovor koji nije želio čuti.

- Rekli su mi da nemam dovoljno kosti za implantate. Osjećao sam se kao da sam udario u zid. Nisam mogao prihvatiti protezu kao trajno rješenje, a još manje prolaziti kroz dodatne operacije, kaže.

Gubitak zubi daleko je više od estetskog problema. Otežava žvakanje, govor i svakodnevnu komunikaciju s ljudima. Mnogi zbog nelagode izbjegavaju druženja, skrivaju osmijeh i postupno gube samopouzdanje.

Foto: 123RF

Propadanje čeljusne kosti

Poseban problem nastaje kad nakon gubitka zuba počne propadati čeljusna kost. Bez opterećenja koje nastaje tijekom žvakanja, kost se s vremenom prirodno resorbira, zbog čega mnogi pacijenti više nisu kandidati za klasične implantate.

- Osobe koje su izgubile više zubi ili se suočavaju s potpunom bezubošću često godinama odgađaju liječenje. Mnogi pritom ni ne znaju da danas postoje rješenja i za pacijente kojima je nekad rečeno da implantati nisu opcija, objašnjava dr. Dean Cekić.

Dr. Dean Cekić već se godinama bavi implantologijom i rekonstrukcijom složenijih slučajeva gubitka zubi i čeljusne kosti. Posebno je usmjeren na liječenje pacijenata kojima zbog nedostatka kosti nije moguće ugraditi klasične implantate te ima veliko iskustvo u primjeni individualnih implantata izrađenih prema anatomiji svakog pacijenta.

Foto: 123RF

BoneEasy - implantati izrađeni prema anatomiji pacijenta

U svom radu koristi i BoneEasy sustav – 3D printane titanske implantate izrađene po mjeri koji omogućuju rješavanje i najzahtjevnijih slučajeva gubitka kosti u čeljusti.

Posljednjih desetak godina digitalna tehnologija značajno je promijenila mogućnosti dentalne medicine. Umjesto standardnih implantata, za koje je potrebna dovoljna količina zdrave kosti, danas se mogu izrađivati individualni titanski implantati prilagođeni svakom pacijentu.

Postupak započinje detaljnim digitalnim snimanjem čeljusti. Na temelju dobivenih podataka izrađuje se implantat koji precizno odgovara anatomiji pacijenta. Takav pristup omogućuje liječenje i osobama kojima su prethodno predlagane opsežne rekonstrukcije kosti ili proteze kao jedina opcija.

- Individualni implantati rade se točno prema obliku pacijentove čeljusti, pa dodatne operacije često nisu potrebne. To omogućuje brži oporavak, manji rizik od komplikacija i dugotrajan rezultat, objašnjava dr. Cekić.

Osim što nadomještaju izgubljene zube, ovakvi implantati mogu vratiti funkcionalnost i stabilnost čeljusti te pacijentima omogućiti normalno žvakanje, govor i svakodnevno funkcioniranje.

Foto: 123RF

AIA: Stručnjaci za napredna implantološka rješenja

Napredak u implantologiji posljednjih godina rezultat je suradnje stručnjaka iz različitih područja – od oralne kirurgije i implantologije do digitalnog planiranja i razvoja novih biomaterijala. Upravo s ciljem povezivanja takvih znanja osnovana je Advanced Implant Alliance (AIA), međunarodna stručna platforma posvećena razvoju i primjeni naprednih implantoloških rješenja.

AIA okuplja liječnike, kirurge, dentalne stručnjake i tehnološke partnere koji zajednički rade na razvoju personaliziranih implantoloških rješenja za pacijente kod kojih standardni pristupi često nisu mogući. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju, razmjenu iskustava i primjenu suvremenih digitalnih tehnologija koje omogućuju preciznije planiranje i predvidljivije rezultate liječenja.

Foto: 123RF

Za pacijente poput Gorana takav razvoj znači da danas postoje mogućnosti koje još donedavno nisu bile dostupne. Ono što je nekada značilo život s protezom ili uvjerenje da nema rješenja, danas se u mnogim slučajevima može riješiti individualnim pristupom i tehnologijom prilagođenom svakom pacijentu.