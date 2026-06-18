Google ih je svrstao među top 3 % agencija u Hrvatskoj: Što ovaj tim odvaja od prosjeka?
Marketinška industrija bori se s jednim od najvećih postotaka fluktuacije zaposlenika na svijetu. No, jedna zagrebačka agencija ima drugačiju priču. Istražili smo zašto su postali magnet za brendove iz cijelog svijeta
Prema globalnim istraživanjima, oglašivačka industrija godinama drži neslavno drugo mjesto po stopi fluktuacije zaposlenika, odmah iza turizma. Prosječni staž u agenciji jedva doseže 2,8 godina, a godišnja stopa odlazaka penje se na zastrašujućih 30 %.
Može li drugačije? Agencije se protiv ove statistike bore na mnoge načine. Hibridni ili rad od kuće, fleksibilno radno vrijeme, dodatni benefiti, ulaganja u mentalno zdravlje zaposlenika i programi profesionalnog razvoja postali su gotovo standard u pokušaju zadržavanja talenata. Razlog je jednostavan. Visoka fluktuacija ne znači samo troškove zapošljavanja i onboardinga, nego i gubitak znanja.
Upravo zato sve više agencija posljednjih godina pokušava graditi kulturu koja nadilazi klasične benefite. Najvažnije pitanje glasi: “Kako zadržati ljude koji nose najveću odgovornost – voditelje timova, stratege i ljude koji oblikuju smjer agencije i odnose s klijentima?”
Lojalnost koja prkosi trendu
Dok globalna istraživanja govore o prosječnom stažu kraćem od tri godine, u jednoj zagrebačkoj agenciji upravo oni koji vode timove i nose ključne projekte ostaju u prosjeku duplo duže.
Kako im to uspijeva? Odgovor se krije u detaljno razrađenoj „manufakturi“ procesa koju predvodi Marko Deak, 30-godišnji direktor koji je u agencijskom svijetu prisutan već cijelo desetljeće: “Projekte uvijek gledamo iz strateške perspektive, odnosno kroz ciljeve koje želimo postići za klijenta. Zato naši timovi rade zajedno u svim etapama odnosno od strategije i razvoja kreativnog koncepta do izvedbe i analize rezultata. Samim time, postižemo dugogodišnje i uspješne suradnje s globalnim korporacijama, ali i našim zaposlenicima što nije čest slučaj u agencijskom svijetu.”
Iako vole uredsku atmosferu i vjeruju da se najbolje ideje često rađaju uživo, jednako im je važan i fokus. Njihov ured njeguje opuštenu i pet-friendly atmosferu, ali uz razumijevanje da kvalitetan rad traži i prostor za neometanu koncentraciju. Zato su uveli i „focus day“ srijedom kad cijeli tim radi od kuće i posvećuje se zadacima koji zahtijevaju punu pažnju.
Kada Google potvrdi autoritet: Status koji ima samo 3 % agencija
Da stabilnost tima i personaliziran pristup izravno koreliraju s rezultatima, potvrđuju i vanjske revizije. ForgeBIT je ovu je titulu osvojio već drugi put – prvi put 2024., a ponovno i 2026. godine. Riječ je o konkretnom statističkom pokazatelju izvrsnosti jer ovaj status nosi tek 3% najuspješnijih agencija u Hrvatskoj.
Google Premier status ne dodjeljuje se isključivo na temelju vizualnog dojma oglasa, već prvenstveno na temelju ukupnih performansi upravljanja kampanjama, uključujući ostvarene rezultate za klijente, razinu ulaganja, stručnost tima i kontinuirani rast. Uz to, kao Meta Business Partner, ForgeBIT drži certifikate koji jamče da vaš budžet na društvenim mrežama ne odlazi u nepovrat, već se pretvara u rast poslovanja.
Od šampona do solarnih panela: Kako se osvajaju tržišta bez prečaca
Snaga uigranog tima najbolje se vidi u kompleksnim operacijama. Od otvaranja novih poslovnica poput NOTINO trgovine do vođenja velikih međunarodnih brendova, projekti su s vremenom počeli rasti i prelaziti granice jednog tržišta. Za Schwarzkopf Professional danas kreiraju i produciraju sadržaj koji se koristi na čak 12 tržišta, dok se kod brendova Brit i Carnilove suradnja razvijala postupno od vođenja društvenih mreža za jedno tržište do Google i TV kampanja, evenata i širenja na nova tržišta.
Tijekom 12 godina poslovanja, ForgeBIT je realizirao više od 500 projekata u dvadesetak industrija – od IT kompanija do dostave i prehrambenog sektora u kojem se ističu Glovo i Schär. Njihov pristup „bez prečaca“ znači da klijent ne dobiva šablonsko rješenje, već strategiju skrojenu prema stvarnim potrebama biznisa.
Znanje kao najvrednija valuta
Zaključak tržišnih kretanja je jasan. U današnje doba, gdje se tehnologija mijenja na tjednoj bazi, stabilnost tima je jedina garancija da znanje ostaje unutar projekta. Kada klijent bira full-service agenciju, on uz uslugu kupuje i godine iskustva ljudi koji poznaju svaki detalj njegovog brenda.
ForgeBIT je dokazao da je moguće spojiti mladost i ambiciju s ozbiljnom, dugogodišnjom stabilnošću. Za brendove koji traže partnera u rastu poslovanja, adresa u Strojarskoj 22 postala je omiljeno mjesto.
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