Google ih je svrstao među top 3 % agencija u Hrvatskoj: Što ovaj tim odvaja od prosjeka?

Prema globalnim istraživanjima, oglašivačka industrija godinama drži neslavno drugo mjesto po stopi fluktuacije zaposlenika, odmah iza turizma. Prosječni staž u agenciji jedva doseže 2,8 godina, a godišnja stopa odlazaka penje se na zastrašujućih 30 %.

Može li drugačije? Agencije se protiv ove statistike bore na mnoge načine. Hibridni ili rad od kuće, fleksibilno radno vrijeme, dodatni benefiti, ulaganja u mentalno zdravlje zaposlenika i programi profesionalnog razvoja postali su gotovo standard u pokušaju zadržavanja talenata. Razlog je jednostavan. Visoka fluktuacija ne znači samo troškove zapošljavanja i onboardinga, nego i gubitak znanja.

Upravo zato sve više agencija posljednjih godina pokušava graditi kulturu koja nadilazi klasične benefite. Najvažnije pitanje glasi: “Kako zadržati ljude koji nose najveću odgovornost – voditelje timova, stratege i ljude koji oblikuju smjer agencije i odnose s klijentima?”

Lojalnost koja prkosi trendu

Dok globalna istraživanja govore o prosječnom stažu kraćem od tri godine, u jednoj zagrebačkoj agenciji upravo oni koji vode timove i nose ključne projekte ostaju u prosjeku duplo duže.

Kako im to uspijeva? Odgovor se krije u detaljno razrađenoj „manufakturi“ procesa koju predvodi Marko Deak, 30-godišnji direktor koji je u agencijskom svijetu prisutan već cijelo desetljeće: “Projekte uvijek gledamo iz strateške perspektive, odnosno kroz ciljeve koje želimo postići za klijenta. Zato naši timovi rade zajedno u svim etapama odnosno od strategije i razvoja kreativnog koncepta do izvedbe i analize rezultata. Samim time, postižemo dugogodišnje i uspješne suradnje s globalnim korporacijama, ali i našim zaposlenicima što nije čest slučaj u agencijskom svijetu.”



Foto: ForgeBIT

Iako vole uredsku atmosferu i vjeruju da se najbolje ideje često rađaju uživo, jednako im je važan i fokus. Njihov ured njeguje opuštenu i pet-friendly atmosferu, ali uz razumijevanje da kvalitetan rad traži i prostor za neometanu koncentraciju. Zato su uveli i „focus day“ srijedom kad cijeli tim radi od kuće i posvećuje se zadacima koji zahtijevaju punu pažnju.

Kada Google potvrdi autoritet: Status koji ima samo 3 % agencija

Da stabilnost tima i personaliziran pristup izravno koreliraju s rezultatima, potvrđuju i vanjske revizije. ForgeBIT je ovu je titulu osvojio već drugi put – prvi put 2024., a ponovno i 2026. godine. Riječ je o konkretnom statističkom pokazatelju izvrsnosti jer ovaj status nosi tek 3% najuspješnijih agencija u Hrvatskoj.

Google Premier status ne dodjeljuje se isključivo na temelju vizualnog dojma oglasa, već prvenstveno na temelju ukupnih performansi upravljanja kampanjama, uključujući ostvarene rezultate za klijente, razinu ulaganja, stručnost tima i kontinuirani rast. Uz to, kao Meta Business Partner, ForgeBIT drži certifikate koji jamče da vaš budžet na društvenim mrežama ne odlazi u nepovrat, već se pretvara u rast poslovanja.

Foto: ForgeBIT

Od šampona do solarnih panela: Kako se osvajaju tržišta bez prečaca

Snaga uigranog tima najbolje se vidi u kompleksnim operacijama. Od otvaranja novih poslovnica poput NOTINO trgovine do vođenja velikih međunarodnih brendova, projekti su s vremenom počeli rasti i prelaziti granice jednog tržišta. Za Schwarzkopf Professional danas kreiraju i produciraju sadržaj koji se koristi na čak 12 tržišta, dok se kod brendova Brit i Carnilove suradnja razvijala postupno od vođenja društvenih mreža za jedno tržište do Google i TV kampanja, evenata i širenja na nova tržišta.

Tijekom 12 godina poslovanja, ForgeBIT je realizirao više od 500 projekata u dvadesetak industrija – od IT kompanija do dostave i prehrambenog sektora u kojem se ističu Glovo i Schär. Njihov pristup „bez prečaca“ znači da klijent ne dobiva šablonsko rješenje, već strategiju skrojenu prema stvarnim potrebama biznisa.

Foto: ForgeBIT

Znanje kao najvrednija valuta

Zaključak tržišnih kretanja je jasan. U današnje doba, gdje se tehnologija mijenja na tjednoj bazi, stabilnost tima je jedina garancija da znanje ostaje unutar projekta. Kada klijent bira full-service agenciju, on uz uslugu kupuje i godine iskustva ljudi koji poznaju svaki detalj njegovog brenda.

ForgeBIT je dokazao da je moguće spojiti mladost i ambiciju s ozbiljnom, dugogodišnjom stabilnošću. Za brendove koji traže partnera u rastu poslovanja, adresa u Strojarskoj 22 postala je omiljeno mjesto.

Foto: ForgeBIT

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