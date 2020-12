Zime postaju sve toplije, a snijega je sve manje. Prije 15 godina snježni božićni blagdani bili su sasvim normalna pojava, a posljednjih nekoliko godina kratkotrajni snijeg u prosincu izaziva šok i oduševljenje.

Prema godišnjem klimatskom izvješću UN-a, razdoblje od 2016. do 2020. bit će najtoplije razdoblje otkad je mjerenja. Očekuje se da će temperature tad biti za oko 1,1°C više nego u razdoblju od 1850. do 1900. godine, odnosno prije industrijske revolucije. No posljedice promjena najviše se osjećaju kroz promjenu hidroloških uvjeta, uključujući promjene u dinamici snijega i leda.

Vlaga u zraku, suša na tlu

Od 1979. pa sve do 2018. godine arktički led smanjivao se baš svaki mjesec, a od 2016. do 2019. zabilježen je veći gubitak mase ledenjaka nego u svim ostalim proteklim petogodišnjim razdobljima još od 1950. Prema predviđanjima njemačkog Potsdam instituta, razine mora podignut će se za minimalno 23 centimetra u ovom stoljeću.

U tom su institutu također otkrili jedan zanimljiv podatak, a to je da se za svaki dodatni stupanj globalnog zatopljenja snježne oborine na Antarktici povećaju za 5%. Logika iza ovog otkrića zapravo je jednostavna - visoke temperature uzrokuju isparavanje oceana oko Antarktike, a ta dodatna vlaga uzrokuje više oborina jer atmosferska cirkulacija nosi taj topli i vlažni zrak u unutrašnjost.

S druge strane, iako veći dio Europe bilježi blagi porast prosječne količine oborina, njega ne prati pojačani porast prizemne temperature. Što to zapravo znači, objasnio nam je prof. dr. sc. Branko Grisogono sa zagrebačkog PMF-a.

- To konkretno znači da će biti više relativne vlage u zraku, ali i suše, jer uobičajene oborine neće pasti. Drugim riječima, nesrazmjer je između potencijalno blagog porasta srednje oborine, ali ne i ekstrema, i značajnog porasta prizemne temperature zraka. To dovodi do neuobičajene disonancije između poznate i buduće nam klime - objašnjava Grisogono.

Dodaje kako su oduvijek postojale prirodne varijacije i promjene klime, ali nikada se nisu događale tempom kao sada.

- Ovo su sad izvanredne promjene, skoro kao spori, polagani udar velikog meteorita u Zemlju, kao da putuje kroz med, ili senf, bez eksplozije, ali ipak čini konačan utjecaj na klimu - slikovito objašnjava prof. Grisogono.

Hoće li zima biti bez snijega?

Prošla je zima u Europi srušila rekord kao najtoplija dosad s temperaturom 0,8°C višom od prosjeka. Prosječne europske temperaturne anomalije uglavnom su veće od globalnih anomalija, posebno zimi, kad se mogu mijenjati za nekoliko stupnjeva iz mjeseca u mjesec. Prosječna europska temperatura u veljači 2020. bila je posebno visoka, odnosno za 3,9°C viša od prosjeka tog mjeseca u razdoblju od 1981. do 2010. I dok su Francuska i Španjolska srušile rekorde s najtoplijom veljačom, Velika Britanija srušila je rekord u oborinama.

Za zimu 2021. godine prognoze su slične. Severe Weather Europe u svom sažetku prvih prognoza za zimu piše da se temperature iznad prosjeka očekuju u sjevernoj i istočnoj Europi te Skandinaviji, pa možemo reći da nas opet čeka topla zima. Mnogi se pitaju hoćemo li u Hrvatskoj imati barem snježni prosinac. Prema pisanju HRT-a, odgovor je potvrdan za gorje, gdje će biti i novog snježnog pokrivača, a velika je vjerojatnost padanja snijega i u nekim nizinama sjeverne Hrvatske te u unutrašnjosti Istre i osobito Dalmacije. A uz jaku i olujnu buru, mjestimice i s orkanskim udarima, pahulje su moguće i gdjegod uz more.

Budućnost je u održivosti

Ova godina bila je druga najtoplija otkad se obavljaju mjerenja i ima 37% šanse da prestigne svjetski rekord postavljen 2016. godine. Prema Pariškom dogovoru, globalno se pokušava spriječiti prelazak granice od 2°C zagrijavanja. Ako u tome ne uspijemo, predviđa se da bi se Zemlja do 2100. godine zagrijala za 4°C, što bi ostavilo velike posljedice na civilizaciju kakvu danas poznajemo. Zato je sve više primjera u kojima velike tvrtke prilagođavaju svoje poslovanje i proizvodnju na održive načine.