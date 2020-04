I dalje koristite automobil? Pripazite na ove stvari

Iako većina stanovništva zbog pandemije koronavirusa radi od kuće, priroda određenih poslova nekima to onemogućuje. Zdravstveni djelatnici, policija, trgovci, pekari, radnici u tvornicama i na benzinskim maloprodajnim mjestima samo su neki od onih koji i dalje svaki dan putuju do svog radnog mjesta. S obzirom na nova ograničenja javnog prijevoza, osobni automobil njihovo je primarno prijevozno sredstvo.

No kao što se građani koji rade od doma oprezno pripremaju za svaki odlazak do trgovine, u još većoj mjeri to moraju činiti ljudi koji svaki dan putuju na posao. U nastavku smo pokušali odgovoriti na glavna pitanja vezana uz prijevoz automobilom u vrijeme pandemije.

1. Je li potrebno čistiti unutrašnjost automobila?

Tzv. Covid-19 pokazao se kao izrazito lako prenosiv virus. Malen i zatvoren prostor, kao što je unutrašnjost automobila, zbog toga može biti rizično mjesto za zarazu, posebno ako jedan automobil koristi više osoba. Najvažnija preventivna mjera protiv pandemije temeljito je i pravilno pranje ruku sapunima. Tako smanjujemo šansu prijenosa virusa na druge površine, a time i ljude, te šansu da se sami zarazimo ako dodirnemo lice, odnosno oči, nos ili usta.

Osim pranja ruku, savjetuje se redovno dezinficirati površine automobila sredstvima s visokim postotkom alkohola, prilikom čega je posebno važno prebrisati upravljač, koji je u izravnom kontaktu s rukama. INA je zbog pojačane potrebe tžišta u samo nekoliko dana proizvela dezinficijens za površine INA Dezinol, koji se može kupiti na njihovim maloprodajnim mjestima, a 720 litara su donirali i Stožeru civilne zaštite. Također, automobil s vremena na vrijeme provjetrite, baš kao i prostorije u domu.

Prema istraživanju časopisa Journal of Hospital Infection, koronavirus na temperaturi od 20°C može živjeti dva dana na čeliku, četiri dana na drvu i staklu te pet dana na metalu, plastici i keramici.

Foto: Guliver/Shutterstock

2. Smije li se automobil dijeliti s drugim osobama?

Udaljenost od dva metra između osoba i dalje je na snazi kao preventivna mjera i toga bismo se trebali držati kad je god moguće. Zbog toga se savjetuje da automobil koristite sami ili eventualno s ukućanima s kojima već dijelite karantenu, a kojima bi automobil također mogao zatrebati za odlazak u trgovinu i sl. Nemojte iz naizgled praktičnih razloga dijeliti svoj automobil s osobama s kojima ne živite jer biste tako mogli pokupiti, ili proširiti, virus na druge osobe i njihove obitelji.

Foto: Guliver/Shutterstock

3. Je li sigurno koristiti maloprodajna mjesta?

Djelatnici na benzinskih maloprodajnim mjestima i dalje rade u vrijeme pandemije, no s pojačanim mjerama opreza. Svi Inini radnici upućeni su o načinima zaštite od koronavirusa. Higijenski standardi dodatno su podignuti, pa je povećana učestalost čišćenja radnih površina i prostorija, posebno toaleta. Mlaznica za gorivo češće se čisti te su osigurane rukavice za kupce koji ih žele koristiti. Prostorije se redovito provjetravaju i radnici koriste zaštitnu opremu prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te po potrebi. Također su postavljene pregradne stjenke na naplatnim mjestima radi umanjivanja socijalnog kontakta.

INA je svojim kupcima objavila i savjete za posjet njihovim maloprodajnim mjestima:

Održavajte sigurnu udaljenost u društvenom kontaktu između osoba na maloprodajnome mjestu od minimalno 2 metra te poštujte pravila o maksimalnom broju kupaca u prodajnom prostoru.

u društvenom kontaktu između osoba na maloprodajnome mjestu od minimalno 2 metra te poštujte pravila o maksimalnom broju kupaca u prodajnom prostoru. Koristite rukavice prilikom rukovanja punjačem na agregatu.

prilikom rukovanja punjačem na agregatu. Ako ste vozač međunarodnog prekograničnog prijevoza, savjetujemo da koristite masku prilikom ulaska na maloprodajno mjesto.

Foto: Guliver/Shutterstock

4. Hoće li nestati goriva?

Mnogi su se uplašili nestašice hrane, ali i goriva, no iz Ine poručuju da nema razloga za strah te da se prodaja goriva na maloprodajnim mjestima odvija neometano. Kompanija je osigurala kontinuiranu proizvodnju i preradu te je opskrba tržišta derivatima osigurana. Na Ininim prodajnim mjestima jedino su zatvoreni "Fresh Corneri" i autobarovi, no zapakirani sendviči te kava za van i dalje se mogu kupiti. Maloprodajno mjesto Novska na autocesti A3 otvoreno je samo za kamione u tranzitu pod pratnjom policije, a maloprodajna mjesta Murter i Udbina otvorena su samo za hitne slučajeve do nove odluke

5. Kojih se još mjera vozači moraju držati?

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 23. ožujka donio je Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, no zabrana se ne odnosi na promet i kretanje nužno za opskrbu, na dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe.

Svi navedeni uz e-propusnice imaju pravo kretanja te ih za njih izdaju poslodavci. Sve informacije o izdavanju e-propusnica, kao i druge službene informacije u vezi s koronavirusom u Hrvatskoj, potražite ovdje.