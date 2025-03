Isplativo je i ekološki održivo u isti čas - jeste li razmišljali o dugoročnom leasingu vozila?

Europsko tržište leasinga automobila procijenjeno je na približno 28 milijardi eura u 2023. godini, a stručnjaci predviđaju da će od 2024. do 2032. rasti po složenoj godišnjoj stopi rasta od 6,1%. Leasing vozila tako iz godine u godinu doživljava stabilan rast, no ne samo među poslovnim nego i među privatnim korisnicima.

Primjerice, operativni leasing zanima sve više građana jer ovaj model nudi financijsku fleksibilnost, pristup novijim vozilima i niže troškove održavanja, a pritom često uključuje vožnju novijim automobilima, koji su štedljiviji i imaju manje štetnih emisija. Tako oni koji žele isprobati tehnologiju električnog vozila, ali nisu spremni trajno se obvezati, preferiraju fleksibilnost leasinga.

Razlika između vlasništva i leasinga

Leasing vozila dijeli se u dvije kategorije - financijski i operativni. Financijski leasing u jednu je ruku sličniji kupnji vozila jer, osim većih mjesečnih troškova (u odnosu na operativni), na kraju ovog leasinga i ispunjenja svih uvjeta možete zadržati vozilo u trajnom vlasništvu. U slučaju operativnog leasinga imate pravo koristiti vozilo dokle god traje ugovor o leasingu, a potom ga vraćate autokući.

Dakle, kupnja automobila idealna je opcija za one koji žele posjedovati vozilo, financijski to mogu te žele preuzeti odgovornost za vozilo i sve što uz njega ide. S druge strane, operativni leasing bolja je opcija za osobe koje žele uživati u novijem automobilu s manjim mjesečnim troškovima, preferiraju mogućnost jednostavnog mijenjanja vozila svakih nekoliko godina, ne žele brinuti o potencijalnim popravcima te žele izbjeći rizik od deprecijacije vozila (brzi gubitak vrijednosti).

Ako se pronalazite među drugom grupom, onda je za vas dobra vijest da autokuća Autoto ima standardnu ponudu operativnog leasinga uz nestandardno niske mjesečne rate. Primjerice, operativni leasing uz 20% učešća je standard, ali ponuda od 90 eura mjesečno za Fiestu iz 2023. godine, 135 eura mjesečno za Pumu (2024.) ili 185 za Tucson (2024.) predstavlja odličan izbor s obzirom na druge rate i uvjete.

Drugi bitan benefit ove autokuće je taj što daje jamstvo od 24 mjeseca ili 24.000 kilometara, što je dvostruko više od većine drugih autokuća na tržištu.

Prednosti novih rabljenih vozila

U slučaju odabira operativnog leasinga također možete birati mlađa rabljena vozila koja dolaze s mnogim pogodnostima. Primjerice, takva vozila imaju nižu kupovnu cijenu u odnosu na nova, što znači da će i mjesečne rate leasinga biti niže.

U prijevodu, i dalje dobivate relativno nov i kvalitetan automobil, ali bez potrebe za visokim mjesečnim troškovima. Uz jamstvo također smanjujete potencijalne troškove popravka vozila, a s obzirom na to da je riječ o automobilima starosti do pet godina, neće biti znatno drugačiji od novih. Dakle, možete uživati u istom iskustvu, u vidu performansi i sigurnosti, ali po nižoj cijeni.

Odabir mlađih rabljenih vozila uz model operativnog leasinga također ima bolji utjecaj na okoliš. Osim što dolazi do smanjenja ukupnog vlasništva i proizvodnje vozila, moderna vozila opremljena su boljim motorima, lakšim materijalima i naprednim tehnologijama koje smanjuju potrošnju goriva i zagađenje. Pritom i autokuće pridonose recikliranju i ponovnoj uporabi vozila, a sve to u konačnici pomaže u smanjenju otpada i ugljičnog otiska povezanog s automobilskom industrijom.

Sigurni automobili, sretni vozači

Kupnja rabljenog automobila može biti naporan i dugotrajan proces te je često teško pronaći željeni model koji ispunjava tri zlatna uvjeta: da nema mnogo kilometara, da je očuvan te da ga krasi prihvatljiva cijena. Zato, kad pronađete takvo vozilo, želite biti sigurni da je ono i tehnički ispravno.

U tom smislu možete se pouzdati u ekspertizu stručnjaka iz autokuće Autoto, u kojoj svaki automobil u ponudi prolazi dezinfekciju i detaljan pregled 137 sastavnih dijelova koji daju precizan uvid u stanje automobila. Također, nakon prvog pregleda otklanjaju svaki uočen nedostatak, a nakon što sve provjere, automobil je spreman za detaljno kemijsko čišćenje. Potpuno dezinficiran, siguran, čist i mirisan automobil potom je spreman za isporuku.

Odlučite li se za leasing automobila u ovoj autokući, imajte na umu da uz vozilo dobivate i posebno mobilno jamstvo, bez obzira na to gdje se u Europi nalazili. Ono uključuje popravak automobila na cesti ili prijevoz do najbližeg servisa te pokriva čak i one neugodne situacije kad, primjerice, ključevi ostanu zaključani u automobilu ili natočite pogrešno gorivo.

A ako u roku od 15 dana nakon isporuke automobila zaključite da ipak želite drugi model, imate mogućnost zamjene vozila za drugo vozilo iz ponude rabljenih automobila jednake ili veće vrijednosti.