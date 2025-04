Istražili smo što sve može Perplexity AI asistent. U jednoj stvari zaista mu nema ravnog

Dok se drugi AI asistenti ističu u konverzaciji i kreativnosti, prednost Perplexity AI-ja je to što donosi točne informacije u stvarnom vremenu, bez nagađanja. Pritom nadmašuje klasične metode pretrage jer pruža vrlo brze i direktne odgovore s vjerodostojnim izvorima, bez nepotrebnog lutanja kroz rezultate.

Da je uistinu riječ o revolucionarnom alatu, potvrđuje i to što je Perplexity AI ove godine dobio nagradu "Global Recognition Award 2025’’ za svoj inovativni pristup u redefiniranju AI tražilica.

Ovaj alat u privatnom životu pokazao se vrlo korisnim za brze spoznaje - od putnih informacija i pretrage recepata pa sve do aktualnih vijesti. Pritom, što precizniji upit postavite, dobit ćete odgovor kakav ste tražili.

No posebnost ovog jedinstvenog digitalnog asistenta najviše se može vidjeti u poslovnoj uporabi. Perplexity AI sposoban je u kratkom roku obaviti zadatke za koje bi inače trebali sati istraživanja i analiziranja. Više o njegovu korištenju u poslovnom svijetu otkrivaju Davor Aničić, CEO Velebit AI-ja i član Upravnog odbora CroAI - Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju, te Branka Bajt, direktorica Sektora za brend Hrvatskog Telekoma.

Besplatna vs. pro verzija

Pored besplatne verzije Perplexityja, korisnici se mogu odlučiti za pro verziju, koja prednjači u nekoliko stavki. Primjerice, Perplexity Pro ima pristup naprednim AI modelima te dodatne funkcionalnosti, poput neograničene analize dokumenata, pristupa generativnim modelima slika, kao što je DALL-E3, i druge napredne funkcije. Riječ je o verziji koja se plaća, no na kraju teksta doznajte kako je možete koristiti godinu dana besplatno.

S prednostima pro verzije Perplexityja upoznao se i Davor Aničić, stručnjak za AI, koji posljednjih deset godina radi na praktičnoj primjeni tehnologija umjetne inteligencije u online medijima, e-trgovini i raznim drugim industrijama.

- Perplexity Pro jedino je mjesto na kojemu možete samo jednim klikom isprobati različite najnovije AI modele i odmah vidjeti koji je najbolji za ono što vam treba. Tako u ovom trenutku možete isprobati GPT-4.5, GPT 4.0, Claude 3.7, Gemini 2.0 Flash, ali i DeepResearch - objašnjava Aničić.

Dodaje kako napredna verzija ima razne mogućnosti, uključujući različite modalitete pretraživanja, poput onoga koji se fokusira na znanstvene članke (academic), društvene mreže i forume (social) ili je fokus usmjeren na pretraživanje interneta, slika ili videa (web).

- Perplexity je izuzetno koristan i jedinstven AI alat na izuzetno bogatom tržištu AI alata te iz dana u dan definira nove standarde korisničkog iskustva u korištenju najmoćnijih velikih jezičnih modela današnjice - ističe Aničić.

Generira programski kod, analizira, sažima…

Uzimajući u obzir navedeno, Aničić kaže kako mu Perplexity omogućava da i privatno i poslovno, u izuzetno kratkom roku, dođe do odgovora koje traži. Objašnjava kako današnji veliki jezični modeli nisu savršeni te da je svaki od njih bolji ili lošiji za određenu svrhu, no Perplexity je u ovom slučaju najkompletniji.

- Prosječan poslovni projekt traje samo nekoliko mjeseci, a već sljedeći može biti uvelike različit i u potpuno drugoj industriji. U ranoj fazi projekta koristimo upravo AI alat za prvu široku uporabu jer je tad potrebno naučiti vrlo mnogo informacija, u vrlo kratko vrijeme, kombinirajući učenje pretraživanjem weba i znanstvenih radova - objašnjava Aničić te dodaje kako je pritom važno pronaći AI model koji najbolje i najefikasnije rješava zadatak koji je pred njim.

- Perplexity Pro sposoban je unutar istog sučelja generirati programski kod, analizirati dokumentaciju, prevesti je ili napraviti njen sažetak, generirati tekst ili slike, napraviti analizu poslovne ideje ili dobiti prijedloge za nove koncepte na tržištu o kojem razmišljate - navodi Aničić te zaključuje kako je za pojedinačne zadatke moguće pronaći alate i modele koji su bolji i efikasniji, ali imati sve na jednome mjestu vrijednost je koju pruža samo Perplexity.

‘Kao da čita misli’

Perplexity AI osobito se ističe točnošću i ažurnošću podataka, zbog čega je prvi izbor svima onima koji ovise o provjerenim informacijama. Svoje iskustvo u korištenju ovog neprocjenjivog alata s nama je podijelila i Branka Bajt, direktorica Sektora za brend Hrvatskog Telekoma.

- Perplexity me odmah kupio time što daje odgovore brzo i precizno. Umjesto da skačeš po desecima linkova tražeći smisao, ovdje sve dobiješ u jednom potezu: jasan, sažet odgovor, s uredno navedenim izvorima. To ti doslovno štedi sate, pogotovo kad trebaš brzo doći do podataka za neku odluku ili prezentaciju - ističe Bajt te objašnjava benefite kontinuiranoga korištenja ovog digitalnog asistenta.

- Što više koristiš Perplexity, on bolje razumije što točno tražiš. Možeš postaviti pitanje onako kako stvarno razmišljaš, a on to interpretira kao da ti čita misli. Posebno mi se sviđa što su informacije ažurne jer alat stalno 'češlja' internet i donosi najnovije uvide, što je u dinamičnom okruženju u kojem radimo stvarno game changer - objašnjava naša sugovornica te navodi primjer u kojem je jedan brzi upit Perplexityju spasio njezin tim višesatnog traganja za informacijama.

- Trebali smo hitno doći do dodatnih usporednih podataka o digitalnim navikama mladih u Europi. Postavili smo pitanje Perplexityju i u roku od nekoliko minuta dobili ključne brojeve, kontekst i linkove na izvor. Na sličan način koristili smo ga i za analizu konkurencije, alat je složio pregled inovacija po tržištima, usporedio ih i jasno naveo izvore - kaže Bajt te dodaje kako im je ovaj alat značajno ubrzao donošenje zaključaka.

- Preporučila bih ga svakome tko u svojem poslu ne smije nagađati nego mora znati točno. Primjerice, novinarima, analitičarima i istraživačima te onima kojima su provjereni podaci temelj rada. Perplexity nudi ogroman benefit, a svaka informacija dolazi s jasnim izvorom, što omogućuje jednostavnu provjeru i smanjuje rizik od širenja netočnih podataka. Za one koji žele zaroniti dublje u neku temu tu su i napredne opcije poput 'Deep Research' i 'Pro Search', koje u nekoliko minuta izvuku bit iz stotina izvora te sve slože na jedno mjesto - ističe Bajt te zaključuje kako je Perplexity alat koji stvarno pomaže složiti kompletniju i pametniju sliku.

Pro verzija godinu dana besplatno

Zamislite asistenta koji, kad postavite pitanje uz opciju dubokog istraživanja, obavi desetke pretraživanja i analizira te pročita stotine izvora kako bi vam u samo nekoliko sekundi dostavio sveobuhvatno izvješće. Upravo je to jedna od prednosti koje dobivate korištenjem Perplexityja Pro, a sad u njegovim benefitima možete uživati godinu dana besplatno.

Kako bi ono najbolje od umjetne inteligencije učinio dostupnim svima, Hrvatski Telekom u suradnji s jednom od najuzbudljivijih AI kompanija na svijetu, Perplexity AI-jem, prvobitno je osigurao 20.000 godišnjih licencija za besplatan pristup najnaprednijem AI asistentu - Perplexityju Pro. No s obzirom na velik interes i iskustva, HT je osigurao dodatne besplatne licencije za najmoćnijeg AI asistenta, a dosad je preuzeto više od 30.000 Perplexity Pro licencija.

