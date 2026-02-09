Shilajit probuđuje bolje od kave - što kaže znanost o ovom himalajskom čudu?

Jutro. Budilica. Kava. Druga kava. Treća do podne. Zvuči poznato?

Nedavno istraživanje YouGov-a pokazalo je nešto zabrinjavajuće: tri od pet žena (61%) kažu da se osjećaju umorno kad se probude, čak i kad spavaju puno. Gotovo polovica muškaraca (49%) kaže isto. Problem nije u količini sna, već je problem dublji.

Hrvatska je među top 5 EU zemalja po razini burnouta, zajedno s Luksemburgom, Slovenijom, Francuskom i Poljskom. Živimo u vremenu gdje je biti umoran postao normalno stanje. Ali možda se pitamo pogrešna pitanja.

Umjesto "Jesam li dovoljno spavao?", možda bi trebali pitati: "Ima li moje tijelo sve što mu treba?"

Odgovor je često - ne. Čak 70% populacije u Europi procjenjuje se da je u riziku od nedostatka mikronutrijenata. To nije glad u tradicionalnom smislu. To je "skrivena glad" - naše tijelo ima kalorije, ali nema građevnih blokova za normalnu funkciju.

Posebno problematični su nedostaci željeza (65% globalne populacije), cinka i magnezija. A znate što se događa kad vašem tijelu manjka minerala? Kronični umor, "brain fog", loša koncentracija, sporiji oporavak nakon treninga. Sve ono zbog čega posežete za još jednom kavom.

Foto: Kuća zdravlja

Problem s kavom: Zašto kofein prestaje djelovati

Kava je ritual, miris i navika. I sama po sebi nije neprijatelj, ali problem nastaje kad postane jedini “alat” za funkcioniranje.

Kofein djeluje kao stimulans, a mnogi s vremenom primijete da im ista količina više nema isti učinak. Onda posegnu za još jednom šalicom, a poslijepodne ih dočeka pad energije, nervoza ili osjećaj “crasha”. U tom krugu lako je pretjerati, pogotovo kad su dani puni obaveza.

Zato dio ljudi traži nešto što se ne svodi isključivo na stimulaciju. Ne nužno “zamjenu za kavu”, nego dodatak rutini koji se uklapa u širu sliku: bolju prehranu, više kretanja, manje stresa i više oporavka. Ali što je alternativa?

Foto: Kuća zdravlja

Shilajit - himalajska tajna stara 4000 godina

Zamislite: himalajski Sherpa narod, poznati kao najizdrživiji ljudi na svijetu. Ljudi koji nose terete od 70 kilograma na 5000 metara nadmorske visine i rade to desetljećima. Kakva je njihova tajna?

Tradicionalno, oni konzumiraju shilajit s mlijekom za doručak - ritual koji traje tisućama godina.

Shilajit (izgovara se "ši-la-džit") nije klasična biljka ni tipičan mineralni dodatak. Riječ je o prirodnoj, smolastoj tvari koja nastaje dugotrajnim prirodnim procesima u planinskim područjima, osobito u Himalaji.

U tradicionalnim sustavima prehrane i načina života na tom području, shilajit se stoljećima koristio kao dio svakodnevne rutine. Danas privlači pažnju jer se prirodno sastoji od niza minerala u tragovima i organskih spojeva, uključujući fulvične i huminske kiseline.

U prijevodu: zvuči zanimljivo onima koji žele nešto “prirodno”, ali opet dovoljno specifično i “drugačije” od standardnih dodataka koje već svi poznaju.

Foto: Kuća zdravlja

Što realno možete očekivati?

Shilajit nije lijek, već dodatak prehrani koji ljudi koriste već tisućama godina. Njegov prirodni sastav, bogat fulvičnom kiselinom, cijenjen je zbog uloge u podršci prirodnoj energiji organizma, boljoj iskoristivosti nutrijenata te općem osjećaju vitalnosti i ravnoteže u svakodnevnom životu.

U praksi se najčešće uklapa kao dio šire rutine brige o sebi. Ljudi ga biraju jer im je važna:

jednostavna rutina (mala količina, jednom dnevno do dva puta)

prirodni sastav bez nepotrebnih dodataka

osjećaj da rade nešto “za temelj”, a ne samo za trenutni poticaj

Shilajit sadrži više od 85 minerala u organskom obliku, uključujući cink, magnezij, kalcij i željezo - nutrijente koji doprinose normalnoj funkciji metabolizma, povećanju energije, smanjenju umora i podršci imunološkom sustavu. Cink doprinosi održavanju normalne razine testosterona u krvi, a kalcij i magnezij pomažu u održavanju zdravlja kostiju. Zbog svojih sastojaka, shilajit se često koristi kao svakodnevna podrška energiji, hormonalnoj ravnoteži i općoj vitalnosti.

Foto: Kuća zdravlja

Kako odabrati kvalitetan shilajit

Ovo je ključni dio, jer sav shilajit nije isti.

Shilajit u sirovom obliku nije namijenjen konzumaciji i može sadržavati nečistoće iz okoliša. Zato je važno birati proizvode koji su pročišćeni, kontrolirani i testirani, uz jasne informacije o podrijetlu i proizvodnji.

Foto: Kuća zdravlja

Na što obratiti pažnju:

jasno navedeno porijeklo

informacija o procesu pročišćavanja

laboratorijske analize na nečistoće

transparentan sastav, bez aditiva

Bodywell Himalajski Shilajit dolazi u obliku pročišćene smole, s naglaskom na kontrolu kvalitete i jednostavan sastav. Bez dodanih šećera, glutena ili konzervansa, već samo ono što je prirodno prisutno u sirovini.

Foto: Kuća zdravlja

Kako ga koristiti?

Shilajit se tradicionalno koristi u vrlo malim količinama. Najčešće se mala količina smole otopi u mlakoj vodi ili mlijeku, a visoke temperature se izbjegavaju.

Kao i kod svih dodataka prehrani:

držite se preporučenog načina upotrebe

budite dosljedni

radite pauze, ako vam to odgovara u rutini

a ako ste trudni/dojite, uzimate terapiju ili imate specifična zdravstvena stanja - najbolje je konzultirati stručnu osobu

Foto: Kuća zdravlja

Vrijeme je za drukčiji pogled na energiju

Početak godine često donosi planove i očekivanja, ali i umor koji se “vuče” od prije. I baš tada najlakše posegnemo za brzim rješenjima. No možda je pametnije pitati se: što mogu napraviti da mi energija bude stabilnija, a ne samo “izvučena na silu”?

Nekima je odgovor više sna. Nekima promjena prehrane. Nekima smanjenje stresa. A nekima mala promjena u rutini kroz dodatke prehrani koji se uklapaju u njihov stil života.

Foto: Kuća zdravlja

Himalajske Sherpe su znali nešto što mi tek otkrivamo: energija ne dolazi od stimulansa koji maskira umor, nego dolazi kad tijelu damo ono što mu treba - minerale, fulvičnu kiselinu i adaptogene, kako bi na staničnoj razini moglo raditi ono što zna najbolje.

Nećete doživjeti crash. Nećete osjetiti jitter. Samo stabilnu, prirodnu vitalnost.

Vi ste na potezu. Hoćete li nastaviti trčati na prazno, ili ćete napuniti bateriju?

Foto: Kuća zdravlja