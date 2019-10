Izbjegnite greške pri kupnji traperica. Kako odabrati prave?

Iako su izvorno zbog svoje izdržljivosti bile namijenjene fizičkim radnicima, danas se traperice mogu vidjeti na filmskim zvijezdama ili u formalnim odjevnim kombinacijama. Svatko ima barem jedan par traperica u ormaru, a na izbor imamo desetke različitih modela, ali i materijala. Visoki struk ili niski, uske ili široke nogavice, pozicija džepova, materijal?

Pitanja je mnogo, a različitih oblika tijela još više. Odgovor na pitanje kako pronaći savršen par traperica potražili smo u tvrtki koja je 30 godina broj jedan za traperice - Europa 92. Odgovore nam je dala njihova jeans edukatorica Martina Vukota.

Foto: Freepik

Birajte po građi tijela

- Prilikom odabira traperica prvo se treba uzeti u obzir građa tijela. Nije svaki model za svakoga i upravo iz tog razloga imamo različite fitove, visine struka, nogavice kako bismo uspješno mogli zatvoriti svaku građu tijela - govori Martina.

Jedna od glavnih podjela traperica za žene jest na one visokog i niskog struka. Traperice visokog struka dobro stoje ženama koje imaju obline. Ovaj model lijepo će naglasiti obline, ali i prikriti trbuh. Traperice niskog struka dobro stoje ženama s manje oblina, a naglasit će njihove bokove i učiniti ih zaobljenijima.

Foto: Guliver/Shutterstock

Kod muških traperica nema prevelikih odmaka u dubini hlača, ali bi muškarci trebali voditi računa o dužini nogavica. Predugačke će se nogavice naborati na potkoljenicama i izobličiti izgled nogu.

- Najčešća greška koja se radi prilikom kupnje traperica svakako je kriva veličina. Ljudi najčešće kupe hlače koje su im prilikom isprobavanja taman, ne računajući kako će doći do prilagođavanja tijelu i laganog opuštanja. To dugoročno dovodi do nezadovoljstva jer se opuste i na kraju se ne nose - zaključuje Martina.

Foto: Guliver/Shutterstock

Materijali i boje

- I sastav igra jako veliku ulogu, npr. ako se puno krećemo, potrebne su mekše hlače koje će se lakše prilagođavati pokretima tijela, odnosno izbjegavamo stopostotni pamuk - govori Martina.

Nakon odabira materijala i kroja, moramo se odlučiti i za boju. Svjetlije traperice vizualno nas proširuju, dok nas one tamnije stanjuju. Ako birate traperice s izblijedjelim dijelovima, vodite računa da oni nisu na dijelovima tijela koje ne želite vizualno povećati. Na primjer, ako ne želite dodatno povećati bedra, izbjegavajte traperice koje su izbijeljene upravo na tom području.

Stražnji džepovi i zatvarač

Stražnji su džepovi element traperica s kojim se možemo poigrati, ali moramo i pripaziti jer vizualno utječu na izgled stražnjice. Ako ne želite da vam stražnjica izgleda veće, trebate izbjegavati traperice s izrazito udaljenim džepovima. Niski džepovi vizualno mogu spustiti stražnjicu, a džepovi nagnuti prema unutra zaokružit će i definirati stražnjicu.

Foto: Guliver/Shutterstock Lijevo - niski džepovi koji smanjuju stražnjicu. Desno - visoki džepovi nakošeni prema unutra koji povećavaju stražnjicu

Problem koji se može pojaviti na prednjem dijelu traperica jest nezgodno urezivanje u predjelu međunožja ili naboranost viška materijala. Iako se čini da nema previše filozofije oko zatvarača, on je presudan za rješavanje ovih problema. Zatvarač bi trebao završavati što dublje. Odnosno, ne bi trebalo biti previše prostora od kraja zatvarača do središnjeg šava na međunožju.

Foto: Guliver/Shutterstock Lijevo - duboki zatvarač. Desno - plitak zatvarač

Što je u modi?

Više od stoljeća traperice su poznati odjevni predmet, a u tom razdoblju prošle su brojne preobrazbe. Od što širih zvonolikih nogavica do današnjih što užih primjeraka, traperice su podložne trendovima. Martinu smo pitali što je trenutno u trendu.

- Moda se mijenja iz sezone u sezonu, ali ipak postoje određeni modeli koji doista jesu bezvremenski. Tu su svima nam najpoznatije 501 Levi's koje svaka osoba treba imati u ormaru i model koji nikada neće izaći iz trenda - govori Martina.

Foto: Europa 92 Ženski i muški Levi's 501

Martina za kraj savjetuje da za kupnju dobrih traperica posjetite jeans trgovine, gdje su prodavači educirani i upoznati s asortimanom, te dodaje da se u odabiru najviše može pogriješiti ako vas netko uvjeri da vam hlače dobro stoje, a vi kasnije shvatite da to ipak nije to.