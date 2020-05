Dokaz da se držimo zajedno i u najtežim situacijama

Iako nam se život polako vraća u ''normalu'', slobodno možemo reći kako je iza nas vrlo stresno razdoblje. Nevidljivi nam je neprijatelj poprilično promijenio život, pa smo tako aktivnosti na otvorenom, poput odlaska na kavu ili šetnje u parkovima, prebacili u virtualni svijet. Jedni su vježbali uz pomoć YouTubea, drugi su slavili rođendane putem videopoziva, a neki su odlučili otići korak dalje pa su iskoristili moć tehnologije kako bi pomogli onim najpotrebitijim.

Nedavna su istraživanja pokazala kako je pandemija povećala prisutnost ljudi na internetu, od e-trgovina do društvenih mreža i igranja igara, no mi vam donosimo priče o onima koji su u vrijeme pandemije iskoristili digitalne kanale kako bi pomogli građanima i dokazali da, gdje postoji volja, postoji i način.

Stavljaju osmijeh na lice djeci i starijima

Sigurni smo da ste dosad imali priliku čuti za CRVENE NOSOVE i simpatične klaunovedoktore, koji već godinama posjećuju djecu u bolnicama i starije osobe u domovima. Mlađoj djeci posebno teško pada boravak u bolnicama, zbog čega im ovi heroji u simpatičnim 'uniformama' razveseljavaju tmurne dane. Nažalost, pandemija koronavirusa privremeno je zaustavila njihove obilaske, no to ih nije spriječilo da nastave obavljati svoju misiju. Kako nam govori Nikola Dabac, umjetnički direktor u udruzi CRVENI NOSOVI klaunovidoktori, svoje skečeve sad objavljuju na svojim društvenim mrežama.

- Sa sigurne udaljenosti nastavljamo misiju i donosimo osjećaj radosti i smijeha svoj djeci koja se sad nalaze u otežanim okolnostima, a njihovim roditeljima donosimo trenutak predaha i olakšanja. Radost širimo putem naših društvenih mreža te redovito objavljujemo kratke videe s klaunskim skečevima, a svaki utorak, četvrtak i subotu od 15:30 do 15:50 putem Facebook 'livea' gledatelji imaju priliku družiti se s klaunovima 'uživo' - kaže Dabac i dodaje kako su im digitalni alati i dosad pomagali u razvoju udruge.

Sreća i optimizam - životna misija

- Korištenje digitalnih alata pomoglo nam je u dosadašnjem kvalitetnom upravljanju i razvoju udruge. Sada, dodatno, zbog nemogućnosti fizičkog odlaska u bolnice i domove, nastavljamo s misijom vraćanja sreće i optimizma putem društvenih mreža. Naučili smo da našu misiju možemo provoditi i na ovaj način, što je ohrabrujuće, jer možemo doprijeti i do više osoba u potrebi za radošću i optimizmom - govori Dabac.

Udruga ove godine slavi desetu obljetnicu, a posebna se svečanost odvijala petog svibnja. Naime, klaunovidoktori proslavili su Dan smijeha po šesti puta zaredom, i to na najbolji mogući način - nakon mjesec i pol dana pauze, napokon su imali priliku učiniti ono što rade posljednjih deset godina.

- Rasplesali smo starije osobe na njihovim balkonima Doma za starije osobe „Centar“ i Doma za starije osobe „Medveščak“, te nasmijali djecu na liječenju u Klinici za dječje bolesti Zagreb koja su nas gledala s prozora. Bio je to divan osjećaj, ponovno uživo nasmijati djecu i razveseliti starije u domovima - kaže Dabac.

Vraćaju lavlju snagu budućim majkama

Zbog pandemije velik je broj budućih majki preko noći ostao bez podrške na različitim razinama. Osim toga, mnogim je trudnicama spoznaja o partnerovoj prisutnosti u rodilištu ublažavala strah, no mjere su, nažalost, ovu opciju onemogućile. Nasreću, problem su prepoznale članice udruge Roda te su odlučile pokrenuti besplatan e-tečaj kako bi trudnicama pružile podršku i pripremile ih na najsretniji dan u životu. Osnivačice udruge Roda bile su informatičarke i inženjerke, a njihov roditeljski forum bio je najveći u regiji, zbog čega su jednako tako dobro znale iskoristiti digitalne alate i u ovom projektu. U razgovoru s Danielom Drandić, voditeljicom programa Reproduktivna prava, otkrili smo koliko je trudnicama značio upravo ovaj online tečaj.

- Na početku koronavirusa uvidjele smo kako trudnice više nisu dobivale sve informacije te se znalo dogoditi da neke i nisu bile točne, zbog čega smo odlučile izraditi ovaj tečaj. Trudnice u terminu posebno su bile pod velikim stresom, ponajviše zbog neizvjesnosti, ali i zbog činjenice da se njihovi dotadašnji planovi mijenjanju, poput nemogućnosti partnerove pratnje u rodilištu - govori Drandić i dodaje kako je tečaj budućim mama uistinu pomogao.

Čak 98% trudnica zadovoljno

- Potrudile smo se da tečaj bude šarolik, odnosno da trudnicama pružimo koristan, ali i interaktivan sadržaj. Dosad su održana dva ciklusa e-tečaja, koje je pohađalo čak 2300 polaznica iz cijele Hrvatske, a evaluacija je pokazala kako je čak 98% trudnica reklo da im je tečaj puno ili neizmjerno puno pomogao, a to su uistinu izvrsni rezultati, posebice u ovoj situaciji. A prijave za novi ciklus ponovno su otvorene - ističe Drandić.

Da je e-tečaj zaista pomogao ublažiti stres i umanjiti strah, govore i mnogobrojni komentari trudnica, koje su zahvaljujući edukatoricama i u nimalo lakim okolnostima, spremne donijeti novi život na svijet. Iako im je uisitnu teško pala spoznaja o tome kako će morati u rodilište bez pratnje, umirujući glasovi i pomno objašnjenje nedoumice, vratili su im 'lavlju' snagu koja svaka majka ima u sebi.

- Iako sam užasno tužna što muž ne može sa mnom na porod, edukatorice su mi svojim savjetima ulile dozu mira. Znam da ima gorih situacija i uvjeta, no ovaj bi tečaj trebao biti obavezan kako bi sve buduće majke mogle čuti sve informacije i savjete. Svi tečajevi koje sam dosad pohađala, uključujući i jogu za trudnice, bili su vrlo šturi i hladni. Osim toga, pokrivali su samo neke osnovne informacije na razini srednje škole i zbog toga još uvijek puno žena ima sliku o porodu kao patnji - govori Ivana M. (29).

Digitalni alati Udruzi RODA olakšavaju svakodnevnu internu komunikaciju, a kako kaže Drandić, prije ovog su projekta lansirale i mobilnu aplikaciju za trudnice koja je tekođer prošla uspješno. Međutim, riječ je o velikom izazovu i novom načinu pristupanja trudnica, pa svakako žele učiti kako više koristiti mobilne tehnologije da bi bile što bliže svojoj ciljanoj skupini.

