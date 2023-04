Jeste li čuli za poremećaj od nedostatka prirode? Evo koga pogađa i kako ga spriječiti

Iako su aktivnosti pred ekranom lakši i popularniji izbor, važno je naučiti dijete da odvaja vrijeme za igru na otvorenome jer su djeca koja se igraju vani sretnija, pažljivija i manje zabrinuta od one koja više vremena provode unutra. Nažalost, stvarnost je takva da prosječno američko dijete provodi od 4 do 7 minuta na dan igrajući se vani, a više od 7 sati na dan ispred ekrana, prenosi Child Mind Institute. Naše statistike nisu toliko poražavajuće - još - ali ovaj problem prerastao je u svojevrsnu svjetsku krizu. Ta je kriza početkom 21. stoljeća čak dobila i službeni naziv: "poremećaj od nedostatka prirode".

Poremećaj od nedostatka prirode

Richard Louv, američki pisac i novinar, jedan je od prvih stručnjaka koji su o poremećaju od nedostatka prirode kod djece progovorili, i to još 2005. godine. U knjizi "Last Child in the Woods: Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder" Louv je, između ostalog, objavio kako mu je jedno dijete jednom prilikom u intervjuu reklo da se više voli igrati unutra nego vani jer tamo su sve električne utičnice.

Ako je već u to vrijeme postojao ovaj problem, kakva je situacija tek danas, 18 godina poslije? Ne moramo posebno ni isticati koliko je tehnologija napredovala i koliko su se mogućnosti korištenja interneta proširile, pa možemo očekivati da bi ovakvih i sličnih odgovora danas bilo mnogo više.

A osim što je tehnologija postala značajan faktor koji zatvoreni prostor čini poželjnijim od otvorenoga, na pojavu i rast poremećaja od nedostatka prirode kod djece utjecao je i sve veći strah roditelja od bolesti i opasnosti koje vrebaju njihovu djecu dok se igraju vani. Ako još svemu tome pridodamo to da pristup prirodi postaje sve ograničeniji, a pogotovo u gradovima, jasno je da je riječ o globalnom problemu modernog doba, o kojem se, kako se čini, premalo govori.

Zašto je priroda dobra za dječji um?

Provođenje vremena u prirodi značajno pridonosi i fizičkom i mentalnom zdravlju djece. Primjerice, izloženost vitaminu D dobra je za zdravlje kostiju i pomaže smanjiti probleme povezane s dijabetesom i bolestima srca. Vrijeme provedeno na otvorenome jednako je tako dobro za jačanje imunološkog sustava te smanjenje simptoma agresije i stresa, prenosi The New York Times. Što se tiče pozitivnog utjecaja prirode na dječji um, on se očituje u poboljšanju njihovoga kognitivnog funkcioniranja i raspoloženja.

Djeca, nadalje, na otvorenom grade samopouzdanje te razvijaju kreativnost i maštu. A s obzirom na to da se priroda sastoji od mnogo živih organizama, dijete kroz nju ima priliku naučiti kako brinuti o nekom drugom biću. I na kraju, djeca mogu vidjeti, čuti, mirisati i dodirivati vanjsku okolinu, to jest prirodni svijet aktivira više osjetila od, primjerice, videoigre, koja zapravo sužava dječja osjetila.

Što djeca mogu raditi na otvorenome?

Od kada je početkom 2000-ih uočio da kod novih generacija postoji problem smanjenog provođenja vremena na otvorenome, Richard Louv i dalje se trudi govoriti o tome, pokušavajući pritom osvijestiti roditelje, ali i razne institucije da je promjena nužna. U svrhu toga vodi i blog, na kojem spaja teme o prirodi i roditeljstvu.

Pa tako Louv u jednom blogu ističe važnost zajedničkog provođenja vremena u prirodi i preporučuje da, kad god to možete, okupite obitelj te organizirate šetnju parkom i partiju badmintona ili planinarenje i vožnju biciklima. A za svu onu djecu koja se žale da im je dosadno samo šetati ili penjati se na planinu izmislite neku igru kojom ćete im zadržati pozornost. Primjerice, natječite se tko će prije uočiti neku životinju, cvijeće određene boje i slično. Možete ih potaknuti i da počnu sakupljati kamenje čudnog oblika, školjke ili biljke za herbarij.

Osim toga, ohrabrujte svoju djecu da od najranije dobi usvajaju nove vještine jer, recimo, uz romobil djeca razvijaju sigurnost, samopouzdanje i osjećaj za ravnotežu, a tricikl i bicikl potpomažu razvoju mišića, koordinacije i motoričkih sposobnosti.

Ako imate kuću, potrudite se da vaša djeca budu u dvorištu kad god je moguće. Da biste ih zainteresirali za to, pomozite im izgraditi kućicu na drvetu, instalirajte ljuljačku ili tobogan ili čak isplanirajte s njima noćno kampiranje! U dvorištu također možete posaditi vrt i s djecom svakodnevno brinuti o zasađenom povrću i voću. Što god odabrali, važno je da djeca nauče voljeti prirodu i da steknu naviku redovitog provođenja vremena na svježem zraku.

Široku ponudu igračaka, dječjih sprava i zaštitne opreme za aktivnosti na otvorenome možete pronaći na Shopaj24.