Jesu li kućni ljubimci kao dar ispod bora savršena zamisao ili ipak loša ideja?

Kućni ljubimac je neprocjenjivi član obitelji s kojim također dolazi dugotrajna obaveza. Mnogi se roditelji iz godine u godinu trude pronaći razloge zbog kojih dijete ne može dobiti ljubimca, a neki od njih pokleknu pred tugaljivim očima pa ga obećaju kao božićni dar. Ipak, dobiti ljubimca u trajno vlasništvo nije mala stvar, bez obzira na to darujete li ga djeci ili odraslima, jer se za većinu svojih potreba ne mogu pobrinuti sami. Zbog toga se postavlja pitanje je li dobra ideja darovati ih ispod bora.

Premda u dosadašnjim istraživanjima nije uočen povećan rizik od napuštanja mačke ili psa u slučajevima u kojima ih netko dobije na dar, to ne znači da je baš svatko spreman biti vlasnik. Ako ste uistinu sigurni da osoba želi preuzeti ovu veliku odgovornost, u nastavku doznajte kako odabrati najprikladnijeg ljubimca i što savjetuju iskusni vlasnici, među kojima je i radijska voditeljica Ivana Mišerić.

Kako odabrati ljubimca?

Premda listu najpopularnijih kućnih ljubimaca predvode mačke i psi, hrčci i ribice također su pronašli svoje mjesto u mnogim domovima. Evo koje su glavne karakteristike jednih i drugih:

Pas: Ne voli biti dugo sam, pa nije najbolji izbor za obitelji koje većinu dana nisu doma. Psu su potrebne redovite šetnje, u svim vremenskim uvjetima, a nekima i odjeća za hladnije dane. Ključno je provesti pravodobnu dresuru i socijalizaciju kako poslije ne bi stvarao probleme, osobito pri susretu s drugim psima. Važno je osigurati mu kvalitetnu prehranu, a s vremena na vrijeme zahtijeva kupanje i veterinarsku skrb. Prosječno živi od 10 do 13 godina. Linjanje ovisi o pasmini.

Mačka: Lakše podnosi periode samoće, ali voli društvo ljudi. Mora imati grebalicu kako oštrim kandžama ne bi ''ukrasila'' namještaj. Nuždu vrši u unutarnjem WC-u s pijeskom, koji je potrebno redovito čistiti. Većina mačaka sklona je linjanju, no postoje i pasmine kojima manje opada dlaka. Važno je osigurati joj kvalitetnu prehranu, a po potrebi zahtijeva i veterinarsku skrb. Prosječno živi od 15 do 20 godina.

Hrčak ili zamorac: Zbog veličine i krhkosti nisu najbolja opcija za vrlo malu djecu. Potrebno je redovito održavanje kaveza jer se u suprotnome mogu zaraziti parazitima i gljivicama, a do toga dovodi i loša prehrana. Dugodlake zamorce treba redovito raščešljavati i kupati svakih nekoliko mjeseci. Hrčci imaju izrazito kratak životni vijek, od dvije do tri godine, a zamorci žive od četiri do osam godina.

Ribice: Kvaliteta vode u akvariju jedan je od ključnih faktora za život ribice. Zato je najvažnije pravilno održavati akvarij te obavljati redovite izmjene vode i čišćenje filtra. Ribice je najbolje hraniti jedanput na dan. Životni vijek ovisi o vrsti ribe, no uz pravilno održavanje i brigu mogu živjeti dugo.

Traže brigu, ali daju ljubav i radost

Ako kućnog ljubimca želite nabaviti malom djetetu, realno je da će većina odgovornosti pasti na vas, a starijem djetetu ipak ćete lakše objasniti njegove nove obaveze. Kome god poklanjali, ta osoba mora biti spremna preuzeti kompletnu brigu o ljubimcu. A ako pritom ne živi s vama, uzmite u obzir i stavove njezinih ukućana.

- Prije nekoliko godina za rođendan sam dobila mačka iako sam znala da se mama tome protivi. Isprva mi nije bilo lako jer je često prigovarala zbog njegovih nepodopština, a ja sam znala da nijedan početak ne može biti savršen jer se životinja privikava na potpuno novi život. No u jednom trenutku čak je tražila da mu pronađem novi dom. Nasreću, na tome nije dugo inzistirala jer ga je ubrzo i ona zavoljela, pa je poslije sve bilo mnogo lakše - prisjeća se Tea Kovač, vlasnica mačka Klausa, te upozorava da je vrlo važno imati odobrenje svih ukućana jer inače dolazi do nepotrebnog stresa, kako za odrasle tako i za životinju.

S dolaskom četveronožnog ljubimca u dom svaki novi vlasnik treba biti spreman na prilagodbu svojeg dnevnog rasporeda. Zauzvrat, ljubimac će pružiti neograničenu količinu ljubavi, topline i smijeha. Upravo zato često rastopi i srce onih koji su se prvotno bunili na pomisao suživota sa životinjom. Štoviše, ljubimci s vremenom postanu i ravnopravni članovi obitelji, pa tako nerijetko dobivaju rođendanske i božićne darove.

- Svjesna sam da moj pas ne razumije značenje božićnog dara i proslave rođendana, ali nekako mi je drago kupiti mu nešto što voli u periodu u kojem i mi ostali dobivamo darove. Iako znam da mu je moja stara tenisica i dalje draža za razvlačenje po kući od bilo koje igračke - sa smijehom komentira Valentina Radić, vlasnica udomljenog psa Pabla.

Trenuci koji se pamte cijeli život

S ljubimcima svakodnevno doživljavamo drage trenutke koje volimo zabilježiti kamerom i tako kreirati trajnu uspomenu. Radijska voditeljica Ivana Mišerić često dijeli fotografije svoje ženke samojeda na Instagramu, pa smo je upitali kako izgleda proces fotkanja i koliko je Frida spremna na suradnju.

- Instagram je krasna stvar, kolaž najljepših fotografija na jednome mjestu, no nije sve uvijek kako se čini. Nećemo se lagati. Lako je meni namjestiti se i smješkati se u kameru, a s Fridom je to uvijek ekshibicija. Ne voli kameru ni nakon 11 godina pokušavanja - iskreno priznaje Ivana te dodaje da je Frida njezina najbolja dlakava prijateljica, koja ju je "dizala" nebrojeno mnogo puta, i najiskreniji životni suputnik. No Frida mrzi fotografiranje, pa svaki put kad vidi mobitel, počne lajati te se pokušava sakriti. Ivana pritom otkriva da to nerijetko izgleda komično.

- Prije nekoliko dana pokušala sam ovjekovječiti tu ljubav jednom blagdanskom fotkicom, ali Frida zna kad je fotkam i kao da namjerno odbija suradnju i uporno okreće leđa. Blagdanski rekviziti također su na listi zabranjenih stvari jer, kad pokušamo staviti neke slatke rogove ili mašnicu, nerijetko završe prožvakani i u komadićima, a više ih uopće ne gledamo kao modne dodatke nego kao nove igračke spremne za žvakanje - kaže Ivana i dodaje da ponekad i uspije dobiti maestralnu fotografiju, ali iza nje stoji 60 neuspjelih pokušaja.

No s obzirom na to da ni stvarni život nije savršen, najbolje je ovjekovječiti upravo te nesavršene trenutke, koji su često i najsmješniji. Ako i vi planirate ovog Božića kreirati uspomene za pamćenje sa svojim ljubimcem, evo nekoliko savjeta kako to učinkovito napraviti:

Ako ni uz ove savjete fotke ne budu savršene, koga briga, ni ne trebaju biti. Objavite ih takve kakve jesu i prikažite stvaran život na društvenim mrežama.