Obavijesti

Sport

Komentari 0
KOMPLETNA SATNICA

Raspored Europskog prvenstva u vaterpolu. Kad igra Hrvatska?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Raspored Europskog prvenstva u vaterpolu. Kad igra Hrvatska?
Singapur: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Hrvatska - Crna Gora | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Spektakularni vaterpolski EP 2026. stiže u Srbiju! Kombank Arena bit će domaćin od 10. do 25. siječnja. Ne propustite uzbuđenje, HTV prenosi sve utakmice "barakuda"

Kad i gdje se igra vaterpolski EP 2026.?

Europsko prvenstvo u vaterpolu 2026. bit će 37. izdanje natjecanja i održat će se u najvećoj dvorani u Srbiji, Kombank Areni, od 10. do 25. siječnja. Sudjeluje 16 reprezentacija, a turnir donosi i novi format s dvije grupne faze prije završnice.

Pokretanje videa...

Kolinda snimila slavlje Barakuda 00:44
Kolinda snimila slavlje Barakuda | Video: 24sata/Instagram

Gdje gledati utakmice?

Sve utakmice hrvatske reprezentacije prenosi HTV na drugom programu, kao i putem besplatne streaming platforme HRTi.

Raspored utakmica vaterpolskog EP-a 2026.

Faza po skupinama

Tri najbolje momčadi iz svake skupine prolaze u glavnu rundu.

Skupina A

  • 10. siječnja, 15.15: Francuska - Mađarska
  • 10. siječnja, 18 sati: Malta - Crna Gora
  • 12. siječnja, 12.45: Malta - Francuska
  • 12. siječnja, 15.15: Mađarska - Crna Gora
  • 14. siječnja, 12.30: Malta - Mađarska
  • 14. siječnja, 18 sati: Francuska - Crna Gora

Skupina B

  • 11. siječnja, 18 sati: Hrvatska - Slovenija
  • 11. siječnja, 20.30: Grčka - Gruzija
  • 13. siječnja, 12.45: Hrvatska - Gruzija
  • 13. siječnja, 15.15: Slovenija - Grčka
  • 15. siječnja, 18 sati: Slovenija - Gruzija
  • 15. siječnja, 20.30: Hrvatska - Grčka

Skupina C

  • 10. siječnja, 12.45: Izrael - Španjolska
  • 10. siječnja, 20.30: Nizozemska - Srbija
  • 12. siječnja, 18 sati: Nizozemska - Izrael
  • 12. siječnja, 20.30. Španjolska - Srbija
  • 14. siječnja, 15.15: Nizozemska - Španjolska
  • 14. siječnja, 20.30: Izrael - Srbija

Skupina D

  • 11. siječnja, 12.45: Turska - Italija
  • 11. siječnja, 15.15: Rumunjska - Slovačka
  • 13. siječnja, 18 sati: Slovačka - Italija
  • 13. siječnja, 20.30: Rumunjska - Turska
  • 15. siječnja, 12.45: Turska - Slovačka
  • 15. siječnja, 15.15: Rumunjska - Italija

Razigravanje za poredak (4. mjesta)

  • 16. siječnja, 10.15: A4 - C4
  • 16. siječnja, 12.45: B4 - D4
  • 17. siječnja, 10.15: B4 - C4
  • 17. siječnja, 12.45: D4 - A4
  • 18. siječnja, 10.15: A4 - B4
  • 18. siječnja, 12.45: D4 - C4

Drugi krug

Rezultati protiv suparnika koji također prolaze prenose se u novu fazu.

Skupina E (A/C)

  • 16. siječnja, 15.30: A3 - C1
  • 16. siječnja, 18 sati: A1 - C3
  • 16. siječnja, 20.30: A2 - C2
  • 18. siječnja, 15.30: A3 - C2
  • 18. siječnja, 18 sati: A2 - C3
  • 18. siječnja, 20.30: A1 - C1
  • 20. siječnja, 15.30: C3 - A3
  • 20. siječnja, 18 sati: C2 - A1
  • 20. siječnja, 20.30: C1 - A2

Skupina F (B/D)

  • 17. siječnja, 15.30: B3 - D1
  • 17. siječnja, 18 sati: B1 - D3
  • 17. siječnja, 20.30: B2 - D2
  • 19. siječnja, 15.30: B3 - D2
  • 19. siječnja, 18 sati: B2 - D3
  • 19. siječnja, 20.30: B1 - D1
  • 21. siječnja, 15.30: D3 - B3
  • 21. siječnja, 18 sati: D2 - B1
  • 21. siječnja, 20.30: D1 - B2

Završnica

Utakmice za poredak

  • 22. siječnja, 12.45: E6 - F6 (za 11. mjesto)
  • 22. siječnja, 15.15: E5 - F5 (za 9. mjesto)
  • 22. siječnja, 18 sati: E3 - F3 (za 7. mjesto)
  • 22. siječnja, 20.30: E3 - F3 (za 5. mjesto)

Polufinale

  • 23. siječnja, 17 sati: E1 - F2 (PF1)
  • 23. siječnja, 20.30: F1 - E2 (PF2)

Utakmica za 3. mjesto

  • 25. siječnja, 17 sati: gubitnik PF1 - gubitnik PF2

Finale

  • 25. siječnja, 20.30: pobjednik PF1 - pobjednik PF2

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
UŽIVO Transferi: Rijekin junior velika je želja češke Sparte Prag
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rijekin junior velika je želja češke Sparte Prag

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO O, Ana! Bastianu neće biti svejedno kada je vidi ovakvu
RAZVODE SE

FOTO O, Ana! Bastianu neće biti svejedno kada je vidi ovakvu

Prema pisanju Nijemaca, Ana je ta koja je odlučila stati na kraj devetogodišnjem braku, a papiri za razvod već su predani sudu. Također, vodit će se parnica i oko skrbništva nad djecom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026