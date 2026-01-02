Raspored Europskog prvenstva u vaterpolu. Kad igra Hrvatska?

Kad i gdje se igra vaterpolski EP 2026.?

Europsko prvenstvo u vaterpolu 2026. bit će 37. izdanje natjecanja i održat će se u najvećoj dvorani u Srbiji, Kombank Areni, od 10. do 25. siječnja. Sudjeluje 16 reprezentacija, a turnir donosi i novi format s dvije grupne faze prije završnice.

Gdje gledati utakmice?

Sve utakmice hrvatske reprezentacije prenosi HTV na drugom programu, kao i putem besplatne streaming platforme HRTi.

Raspored utakmica vaterpolskog EP-a 2026.

Faza po skupinama

Tri najbolje momčadi iz svake skupine prolaze u glavnu rundu.

Skupina A

10. siječnja, 15.15: Francuska - Mađarska

10. siječnja, 18 sati: Malta - Crna Gora

12. siječnja, 12.45: Malta - Francuska

12. siječnja, 15.15: Mađarska - Crna Gora

14. siječnja, 12.30: Malta - Mađarska

14. siječnja, 18 sati: Francuska - Crna Gora

Skupina B

11. siječnja, 18 sati: Hrvatska - Slovenija

11. siječnja, 20.30: Grčka - Gruzija

13. siječnja, 12.45: Hrvatska - Gruzija

13. siječnja, 15.15: Slovenija - Grčka

15. siječnja, 18 sati: Slovenija - Gruzija

15. siječnja, 20.30: Hrvatska - Grčka

Skupina C

10. siječnja, 12.45: Izrael - Španjolska

10. siječnja, 20.30: Nizozemska - Srbija

12. siječnja, 18 sati: Nizozemska - Izrael

12. siječnja, 20.30. Španjolska - Srbija

14. siječnja, 15.15: Nizozemska - Španjolska

14. siječnja, 20.30: Izrael - Srbija

Skupina D

11. siječnja, 12.45: Turska - Italija

11. siječnja, 15.15: Rumunjska - Slovačka

13. siječnja, 18 sati: Slovačka - Italija

13. siječnja, 20.30: Rumunjska - Turska

15. siječnja, 12.45: Turska - Slovačka

15. siječnja, 15.15: Rumunjska - Italija

Razigravanje za poredak (4. mjesta)

16. siječnja, 10.15: A4 - C4

16. siječnja, 12.45: B4 - D4

17. siječnja, 10.15: B4 - C4

17. siječnja, 12.45: D4 - A4

18. siječnja, 10.15: A4 - B4

18. siječnja, 12.45: D4 - C4

Drugi krug

Rezultati protiv suparnika koji također prolaze prenose se u novu fazu.

Skupina E (A/C)

16. siječnja, 15.30: A3 - C1

16. siječnja, 18 sati: A1 - C3

16. siječnja, 20.30: A2 - C2

18. siječnja, 15.30: A3 - C2

18. siječnja, 18 sati: A2 - C3

18. siječnja, 20.30: A1 - C1

20. siječnja, 15.30: C3 - A3

20. siječnja, 18 sati: C2 - A1

20. siječnja, 20.30: C1 - A2

Skupina F (B/D)

17. siječnja, 15.30: B3 - D1

17. siječnja, 18 sati: B1 - D3

17. siječnja, 20.30: B2 - D2

19. siječnja, 15.30: B3 - D2

19. siječnja, 18 sati: B2 - D3

19. siječnja, 20.30: B1 - D1

21. siječnja, 15.30: D3 - B3

21. siječnja, 18 sati: D2 - B1

21. siječnja, 20.30: D1 - B2

Završnica

Utakmice za poredak

22. siječnja, 12.45: E6 - F6 (za 11. mjesto)

(za 11. mjesto) 22. siječnja, 15.15: E5 - F5 (za 9. mjesto)

(za 9. mjesto) 22. siječnja, 18 sati: E3 - F3 (za 7. mjesto)

(za 7. mjesto) 22. siječnja, 20.30: E3 - F3 (za 5. mjesto)

Polufinale

23. siječnja, 17 sati: E1 - F2 (PF1)

(PF1) 23. siječnja, 20.30: F1 - E2 (PF2)

Utakmica za 3. mjesto

25. siječnja, 17 sati: gubitnik PF1 - gubitnik PF2

Finale

25. siječnja, 20.30: pobjednik PF1 - pobjednik PF2