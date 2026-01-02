Spektakularni vaterpolski EP 2026. stiže u Srbiju! Kombank Arena bit će domaćin od 10. do 25. siječnja. Ne propustite uzbuđenje, HTV prenosi sve utakmice "barakuda"
KOMPLETNA SATNICA
Raspored Europskog prvenstva u vaterpolu. Kad igra Hrvatska?
Čitanje članka: 2 min
Kad i gdje se igra vaterpolski EP 2026.?
Europsko prvenstvo u vaterpolu 2026. bit će 37. izdanje natjecanja i održat će se u najvećoj dvorani u Srbiji, Kombank Areni, od 10. do 25. siječnja. Sudjeluje 16 reprezentacija, a turnir donosi i novi format s dvije grupne faze prije završnice.
Pokretanje videa...
Gdje gledati utakmice?
Sve utakmice hrvatske reprezentacije prenosi HTV na drugom programu, kao i putem besplatne streaming platforme HRTi.
Raspored utakmica vaterpolskog EP-a 2026.
Faza po skupinama
Tri najbolje momčadi iz svake skupine prolaze u glavnu rundu.
Skupina A
- 10. siječnja, 15.15: Francuska - Mađarska
- 10. siječnja, 18 sati: Malta - Crna Gora
- 12. siječnja, 12.45: Malta - Francuska
- 12. siječnja, 15.15: Mađarska - Crna Gora
- 14. siječnja, 12.30: Malta - Mađarska
- 14. siječnja, 18 sati: Francuska - Crna Gora
Skupina B
- 11. siječnja, 18 sati: Hrvatska - Slovenija
- 11. siječnja, 20.30: Grčka - Gruzija
- 13. siječnja, 12.45: Hrvatska - Gruzija
- 13. siječnja, 15.15: Slovenija - Grčka
- 15. siječnja, 18 sati: Slovenija - Gruzija
- 15. siječnja, 20.30: Hrvatska - Grčka
Skupina C
- 10. siječnja, 12.45: Izrael - Španjolska
- 10. siječnja, 20.30: Nizozemska - Srbija
- 12. siječnja, 18 sati: Nizozemska - Izrael
- 12. siječnja, 20.30. Španjolska - Srbija
- 14. siječnja, 15.15: Nizozemska - Španjolska
- 14. siječnja, 20.30: Izrael - Srbija
Skupina D
- 11. siječnja, 12.45: Turska - Italija
- 11. siječnja, 15.15: Rumunjska - Slovačka
- 13. siječnja, 18 sati: Slovačka - Italija
- 13. siječnja, 20.30: Rumunjska - Turska
- 15. siječnja, 12.45: Turska - Slovačka
- 15. siječnja, 15.15: Rumunjska - Italija
Razigravanje za poredak (4. mjesta)
- 16. siječnja, 10.15: A4 - C4
- 16. siječnja, 12.45: B4 - D4
- 17. siječnja, 10.15: B4 - C4
- 17. siječnja, 12.45: D4 - A4
- 18. siječnja, 10.15: A4 - B4
- 18. siječnja, 12.45: D4 - C4
Drugi krug
Rezultati protiv suparnika koji također prolaze prenose se u novu fazu.
Skupina E (A/C)
- 16. siječnja, 15.30: A3 - C1
- 16. siječnja, 18 sati: A1 - C3
- 16. siječnja, 20.30: A2 - C2
- 18. siječnja, 15.30: A3 - C2
- 18. siječnja, 18 sati: A2 - C3
- 18. siječnja, 20.30: A1 - C1
- 20. siječnja, 15.30: C3 - A3
- 20. siječnja, 18 sati: C2 - A1
- 20. siječnja, 20.30: C1 - A2
Skupina F (B/D)
- 17. siječnja, 15.30: B3 - D1
- 17. siječnja, 18 sati: B1 - D3
- 17. siječnja, 20.30: B2 - D2
- 19. siječnja, 15.30: B3 - D2
- 19. siječnja, 18 sati: B2 - D3
- 19. siječnja, 20.30: B1 - D1
- 21. siječnja, 15.30: D3 - B3
- 21. siječnja, 18 sati: D2 - B1
- 21. siječnja, 20.30: D1 - B2
Završnica
Utakmice za poredak
- 22. siječnja, 12.45: E6 - F6 (za 11. mjesto)
- 22. siječnja, 15.15: E5 - F5 (za 9. mjesto)
- 22. siječnja, 18 sati: E3 - F3 (za 7. mjesto)
- 22. siječnja, 20.30: E3 - F3 (za 5. mjesto)
Polufinale
- 23. siječnja, 17 sati: E1 - F2 (PF1)
- 23. siječnja, 20.30: F1 - E2 (PF2)
Utakmica za 3. mjesto
- 25. siječnja, 17 sati: gubitnik PF1 - gubitnik PF2
Finale
- 25. siječnja, 20.30: pobjednik PF1 - pobjednik PF2
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku