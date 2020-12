Svatko od nas poznaje nekoga kome sve ide od ruke, tko u rekordnom vremenu rješava svaki problem, i to temeljito te maksimalno produktivno. Često se pitamo kako to uspijeva. Iako se čini kao da takvim ljudima dan traje dulje od 24 sata, uz ovih nekoliko savjeta i digitalnih alata svatko od nas može jednostavno savladati svakodnevne izazove i stići obaviti svoje obaveze na vrijeme.

Usredotočite se na najvažnije zadatke

Za bolju produktivnost napravite listu svih zadataka koje morate obaviti. Neke obaveze su svakodnevne, rutinske, a druge su povremene. Međutim, neke su važnije od drugih, i baš zato je ključno da s te liste ne križate samo one lagane zadatke. To vas može dovesti do odugovlačenja obavljanja težih stvari. Neki su ljubitelji ručnog zapisivanja "to do" lista, no ako ste među onima koji vole sve imati na mobitelu, onda vam u tome mogu pomoći razne aplikacije dostupne u Huawei AppGallery trgovini, a koje će zasigurno unijeti red u vaš život. Ako pravilno posložite prioritete, i vi ćete biti produktivniji.

Koristite Eisenhowerovu matricu

Eisenhowerovu matricu popularizirala je knjiga Stephena Coveya „7 navika visoko učinkovitih ljudi“, a ona vam može pomoći brzo odrediti na čemu biste trebali raditi, a što zanemariti. Napravite kvadrat 2x2 te na jednoj osi napišite "važno" a na drugu stavite "hitno". Organiziranje popisa obaveza na temelju hitnosti i važnosti preoblikovat će vašu svakodnevicu.

Ne libite se koristiti tehnologiju

Zašto biste išli u banku ili poštu da biste platili račune kad to možete učiniti iz udobnosti vlastitog doma? Svaka banka digitalizirala je svoje usluge i sad korištenjem mobilnog bankarstva, uz samo nekoliko klikova, možete obaviti svoje transakcije. Tako i Huawei trgovina aplikacijama AppGallery nudi aplikacije pet najvećih banaka u Hrvatskoj - Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb (PBZ), Raiffeisen Banka (RBA), Erste banke i OTP banke, ali i druge aplikacije koje mogu olakšati upravljanje osobnim financijama (Keks pay i Telekom bankarstvo). Iskoristite tehnološki razvitak u svoju korist, a vrijeme koje biste izgubili na gužve i čekanje u redovima sad možete preusmjeriti na druge obaveze.

Ne gubite vrijeme na prijevoz

Koliko vam se puta dogodilo da već neko vrijeme čekate bus za koji ni ne znate kad će se točno pojaviti? Ili niste sigurni koja je ruta najbrža do vašeg posla? Zahvaljujući digitalnim rješenjima, sad se ni ne morate brinuti o tome jer postoje aplikacije, poput one Moovit, koje će vam reći sve što vas zanima o gradskoj mobilnosti, od najboljih ruta za putovanja do točnih informacija o dolasku prijevoznog sredstva.

Rješavajte papirologiju s nekoliko klikova

Digitalna transformacija danas je postala neizbježna, ali uz nju se mijenjaju i navike koje smo dosad primjenjivali - sve u svrhu boljeg i efikasnijeg života. Tako sad možete putem elektroničkih usluga, kao što je kod nas sustav e-Građani, podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice ili vozačke dozvole te rodnog lista. Zahvaljujući ovoj aplikaciji, koja je dostupna u Huawei AppGalleryju, sad fizički ne morate ići u policijsku postaju ili matični ured da biste rješavali papirologiju.

Koristite QR code scan

Quick response (QR) kodovi mali su kvadratni dizajn, s kojima se često susrećemo, od oglasa u časopisima do letaka i posjetnica. Oni mogu pohraniti velik broj informacija, pa ih koriste u različite svrhe, a nama olakšavaju svakodnevicu. Svaka kamera na pametnom telefonu ili tabletu može aplikacijom očitati QR kod, a dobro dođu u situacijama u kojima se skeniranjem crno-bijeloga kvadratića automatski upišu brojevi IBAN računa primatelja ili kako bismo brže pristupili određenom sadržaju.

Upravljajte svojom energijom

U zadnje vrijeme često čujemo kako je važan time management, ali što je s upravljanjem vlastitom energijom? Ako ste iscrpljeni i jedva razmišljate, nećete moći kvalitetno iskoristiti vrijeme i ispuniti obaveze. Visoko produktivni ljudi znaju da je za izvršavanje intenzivnih i zahtjevnih zadataka ključno biti odmoran i koncentriran. I mali trik za postizanje produktivnosti – teže zadatke rješavajte što ranije, prije nego što se umorite tijekom dana.

Naučite reći 'ne'

Ljudi često misle kako su produktivniji ako dan ispune s mnogo zadataka, ali to je upravo ono što oduzima energiju i kreativnost koju bi trebali usmjeriti na vrednije stvari. Stručnjak Mark Shead iz Productivity501 ističe važnost odbijanja i to da je ona ključna za učinkovitost baš zato što ne radimo neke stvari. Uvijek će biti novih projekata i mogućnosti, ali u moru svih njih trebate znati kojima reći da a kojima ne.

I za kraj, imajte na umu da najučinkovitiji i najuspješniji ljudi nisu nužno genijalni – oni su samo pronašli strategije kojima štede svoje vrijeme, a osim samodiscipline, tehnologija im pomaže u ostvarenju ciljeva i produktivnosti.