Kako djecu odvojiti od ekrana: Zajednička igra razvija vještine koje škola ne može naučiti

Ljetni praznici vrijeme su za odmor i uživanje s obitelji i djecom, a roditelje često muči isto pitanje: "Čime ispuniti sve te sate slobodnog vremena?“. Kad nema škole, zadaća i uobičajene rutine, ekrani često postanu najlakši izbor. Crtići, videoigre, društvene mreže i kratki videi uvijek su dostupni, a roditeljima ponekad daju barem nekoliko mirnih trenutaka u danu.

Ljeto može biti i prilika za nešto drugo. Za igru koja ne počinje paljenjem ekrana nego dogovorom među prijateljima. Za zadatke koje ne rješava jedno dijete samo nego cijela ekipa. Za smijeh, pregovaranje, pokušaje, pogreške i onaj osjećaj ponosa kad se nešto uspije zajedno.

Tehnologija nije neprijatelj i ekrani neće nestati iz dječje svakodnevice. Pitanje je samo čime ih dopuniti. Djeci su potrebni trenuci u kojima se gledaju u oči, slušaju jedni druge, dogovaraju pravila i zajedno dolaze do rješenja. Upravo se kroz takve situacije razvijaju vještine koje će im biti korisne i u dalekoj budućnosti.

Foto: Dječji Escape Room Centar |

Generacija ekrana: Koliko vremena djeca zaista provode pred zaslonima?

Prema istraživanju Kids Online Hrvatska 2025., značajan broj djece svakodnevno provodi više sati pred ekranima, a tijekom vikenda i praznika to se vrijeme dodatno povećava. Sličan trend vidljiv je i u europskim istraživanjima o digitalnim navikama djece i mladih.

Te brojeve ne treba promatrati s osudom. Djeca odrastaju u digitalnom svijetu, a ekrani su dio škole, komunikacije, zabave i svakodnevice. Ipak, stručnjaci sve češće upozoravaju da vrijeme provedeno online treba uravnotežiti aktivnostima koje razvijaju socijalne, emocionalne i motoričke vještine.

Drugim riječima, nije poanta samo smanjiti vrijeme pred ekranom. Poanta je ponuditi nešto dovoljno zanimljivo da dijete samo poželi odložiti mobitel ili tablet.

Foto: Dječji Escape Room Centar |

Zašto je zajednička igra nezamjenjiva za razvoj djeteta

Odgovor na to pitanje krije se u onome što stručnjaci zovu učenje kroz igru. Kada djeca zajedno rješavaju zagonetke, grade nešto od Lego kockica ili osmišljavaju pravila nove igre, ona zapravo treniraju nešto mnogo važnije od zadatka koji je pred njima. Razvijaju socijalne vještine koje su, prema istraživanjima, snažniji prediktor kasnijeg uspjeha u životu od IQ-a. Bitni su sposobnost suradnje, empatija, komunikacija i rješavanje sukoba.

Posebno je zanimljivo što se događa kada djeca igraju igre s vremenskim ograničenjem i timskim izazovima, poput escape room avantura. Metaanaliza objavljena u IEEE Transactions on Learning Technologies potvrdila je da ovakve aktivnosti učinkovito promiču kritičko mišljenje, kreativnost i logičko rasuđivanje kod sudionika svih dobnih skupina. Djeca pritom uče a da toga nisu ni svjesna jer su potpuno uronjena u priču i izazov.

Foto: Dječji Escape Room Centar |

Tu je i aspekt koji se rijetko spominje, a to je učenje kroz neuspjeh. Studija objavljena u bazi ERIC pokazala je da igre s elementom izazova pružaju djeci sigurno okruženje u kojem pogreška nema posljedica, ali lekcija ostaje. Kad grupa ne uspije riješiti zadatak u zadanom vremenu, djeca prirodno analiziraju što je pošlo po krivu, predlažu nova rješenja i pokušavaju ponovno. Upravo taj proces: pokušaj, neuspjeh, refleksija, novi pokušaj - temelj je kognitivnog razvoja i izgradnje otpornosti.

Foto: Dječji Escape Room Centar |

Praktični savjeti: Kako potaknuti dijete na više zajedničke igre

Ljetni praznici savršena su prilika za postupno uvođenje promjena u dječje navike. Ne treba drastično ukidati ekrane nego ponuditi alternative koje su dovoljno privlačne da ih djeca sama odaberu. Evo nekoliko pristupa koji funkcioniraju.

Birajte iskustva umjesto stvari. Trend iskustvenih darova za djecu raste iz godine u godinu jer roditelji primjećuju ono što istraživanja potvrđuju, da uspomene na zajedničku avanturu traju dulje od bilo koje igračke. Ulaznica za penjalište, kreativna radionica ili timska avantura s prijateljima ostavit će jači dojam nego nova figurica u kolekciji.

Potičite aktivnosti koje zahtijevaju suradnju. Sve što dijete stavlja u situaciju da mora komunicirati, pregovarati i raditi s drugima, od društvenih igara do skupnih sportova, gradi vještine koje mu trebaju za školu, prijateljstva i jednog dana za posao. Ključ je da aktivnost bude dovoljno izazovna da zahtijeva timski pristup, ali ne toliko teška da frustrira.

Foto: Dječji Escape Room Centar |

Ne morate sve organizirati sami. Jedan od razloga zbog kojih roditelji posežu za ekranima kao čuvarom jest taj što su sami iscrpljeni. Istraživanje koje je provela tvrtka Milano pokazalo je da gotovo sedmero od desetero roditelja smatra organiziranje dječjeg rođendana stresnijim od posla. Nema ništa loše u tome da organizaciju prepustite profesionalcima, osobito kad je riječ o dječjem rođendanu ili grupnoj aktivnosti. Roditeljima to znači manje planiranja, manje stresa i više prostora da taj dan dožive mirnije, bez brige o svakom detalju.

Razgovarajte s djecom o tome što su doživjela. Nakon bilo koje zajedničke aktivnosti kratki razgovor o tome što im se svidjelo, što ih je iznenadilo i što su naučili pojačava cijelo iskustvo. Djeca tad svjesno procesiraju ono što su nesvjesno usvojila kroz igru.

Foto: Dječji Escape Room Centar |

Escape room za djecu: Avantura u kojoj mali heroji uče dok se zabavljaju

U takav koncept dobro se uklapa i dječji escape room jer spaja igru, timski rad i učenje u sigurnom, vođenom okruženju. U Dječjem Escape Room Centru u Zagrebu djeca mogu birati između pet tematskih soba: Faraonovo blago, Ludi znanstvenik, Čarobnjakova soba, Svemirci i Detektivi. Svaka od njih donosi drugačiju priču i zadatke koji traže suradnju, logiku i kreativnost.

Foto: Dječji Escape Room Centar |

Posebna vrijednost ovog formata je u tome što escape room igru može igrati cijela obitelj. Roditelji i djeca zajedno traže tragove, povezuju rješenja i prolaze kroz avanturu, pa iskustvo nije samo zabavno nego postaje i prilika za kvalitetno zajedničko vrijeme.

Rođendanski paketi pritom su zasebna usluga, namijenjena roditeljima koji žele bezbrižnu organizaciju proslave. U tom slučaju tim centra preuzima planiranje i realizaciju rođendana, dok se roditelji mogu opustiti bez brige o svakom detalju.

Foto: Dječji Escape Room Centar |

Za roditelje koji brinu o sigurnosti važno je napomenuti da dječji escape roomovi funkcioniraju drugačije nego što mnogi zamišljaju. Djeca nisu zaključana, vrata su samo zatvorena, a animatori cijelo vrijeme nadziru igru i pomažu kad je potrebno. Dodatnu potvrdu kvalitete donose i priznanja: Brand Forum dodijelio im je nagradu za Najbolju franšizu s društvenim učinkom, a dobitnici su i priznanja Croatia Prestige Awards za Najbolji dječji escape room.

Ljeto može biti više od beskrajnog scrollanja i gledanja videa. Može biti ljeto u kojem je vaše dijete s prijateljima ili obitelji pobjeglo iz čarobnjakove sobe, dešifriralo faraonov trag, istražilo neobičan znanstveni zadatak ili spasilo svemirski brod i pritom, a da toga možda nije ni svjesno, naučilo surađivati, komunicirati i ne odustajati nakon prvog neuspjeha.

Svaki riješeni zadatak, svaki zajednički osmijeh i svaki ponosan pogled nakon uspješno završene misije dokaz je da učenje zaista može biti najuzbudljivija igra.

Foto: Dječji Escape Room Centar |