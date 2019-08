Kako se druge države bore s maloljetničkim pijenjem alkohola

Maloljetnička konzumacija alkohola nije nimalo bezazlen problem. Osim što konzumacijom ugrožavaju sebe i svoju okolinu, maloljetnici uzrokuju i nepovratnu štetu na mozgu koji je još u razvoju. Zanimalo nas je kako se pojedine države svijeta bore s maloljetničkom konzumacijom alkohola pa smo pronašli sugovornike iz Brazila, Australije, Fidžija, Južne Koreje, Norveške, Islanda i Njemačke.

Island i Norveška za primjer drugima

Island je nekada bio najgora europska država po konzumaciji alkohola i droga. Godine 1998. čak 42% tinejdžera se opijalo, drogiralo i pušilo pa je islandska vlast odlučila poduzeti mjere. Najprije su zabranili izlaske mlađima od 16 godina poslije 22 sata, a angažirali su i grupice roditelja koji su patrolirali na kriznim mjestima. No najvažnija mjera koju su poduzeli jest organizacija niza roditeljskih skupova na kojima su dogovorena pravila ponašanja i na kojima se roditelje poticalo da provode više vremena s djecom. U akciju su uključene škole, a organizirane su i brojne sportske aktivnosti kojima je popunjeno slobodno vrijeme djece, a godišnje su odlučili ulagati 100 milijuna dolara na aktivnosti za mlade. Danas, 21 godinu poslije, samo je 4% djece koja piju, puše ili konzumiraju drogu, a Island je među najuzornijim zemljama kada je riječ o tome.

Foto: Guliver/Shutterstock

O situaciji u Norveškoj razgovarali smo s Marijom (42), koja živi u Drammenu pored Osla, gdje su kontrole prodaje vrlo su stroge. Norvežani koji se odluče prekršiti zakon platit će rigoroznu novčanu kaznu, trgovini prijeti zatvaranje, a prodavač može biti prijavljen za ugrožavanje zdravlja djeteta. Jedini način na koji maloljetnici mogu doći do alkohola jest da ga ukradu kod kuće roditeljima. No Norveška provodi mjere koje se tiču i toga. Na svakom roditeljskom sastanku roditelje se upozorava da si međusobno jave ako doznaju da nečije dijete konzumira alkohol. Marija objašnjava kako se roditelji zaista drže toga dogovora i da Norvežani generalno poštuju zakone.

Foto: Guliver/Shutterstock

Bez iznimaka u Njemačkoj

U Europi dobna granica za prodaju alkoholnih pića varira između 16 i 20 godina, a ovisi o vrsti pića. Primjerice, u Danskoj alkohol do 16,5% mogu kupovati osobe od 16 godina, a onaj s većim postotkom alkohola mogu kupovati osobe od 18 ili više godina. Nižu granicu, od 16 godina, za sva alkoholna pića imaju Srbija, Gibraltar i Luksemburg.

Njemačka je jedna od država koje drže do svojih zakona. Kazne za kršenje dosežu i do 3 000 eura. Naša sugovornica Barbara (25) iz Njemačke potvrdila nam je da se na zakon u Njemačkoj pazi i da čak i nju ponekad pitaju za osobnu iskaznicu prilikom kupnje alkohola.

Foto: Guliver/Shutterstock

U Australiji i Koreji nema šale

Naša sugovornica Josipa (35) objašnjava nam kako se maloljetnička konzumacija u Australiji pokušava spriječiti tako što se maloljetnicima onemogućuje pristup područjima gdje se alkohol prodaje, a prilikom svake kupnje potrebna je identifikacija. U Novom Južnom Walesu maksimalna kazna za prodaju alkohola maloljetniku doseže 11 000 dolara, 12 mjeseci zatvora ili oboje.

U Južnoj Koreji maloljetnici nemaju pristup alkoholu, a u barove i klubove ne smiju ni ući. - govori nam Tamara (25) koja živi u Južnoj Koreji. U trgovinama je provjera godina prilikom kupnje alkohola učestala, ali ljudi uopće nemaju toliki interes za alkoholom.

- Većina kad postane punoljetna počinje piti alkohol iz "društvenih razloga", međutim maloljetnici nemaju velik interes niti ga smiju konzumirati. Većina Korejaca strogo se drži svojih zakona pa to nije česta pojava. - govori nam Tamara.

Foto: Guliver/Shutterstock

Praksa u ostatku svijeta

U ostatku svijeta zakoni su slični. Od većine odskače onaj u Nikaragvi, gdje je isključivo u restoranima dozvoljena prodaja alkohola maloljetnicima od samo 14 godina, i u Etiopiji gdje je granica za kupnju alkohola 15 godina. U Angoli ne postoji nikakva zabrana na državnoj razini, ali neke provincije imaju zabranu do 18 godina. Bez ikakvih je zabrana i Kambodža.

Naš sugovornik Robert (35) živi na Fidžiju. Iako zakon postoji, on se izbjegava pomoću crnih tržišta na kojima maloljetnici lako dolaze do alkohola. Kao problem Fidžija Robert ističe to što puno ljudi živi izvan gradova, u selima, gdje stanovnici sami proizvode alkohol i maloljetnička konzumacija alkohola dio je kulture. Sličnu situaciju opisao nam je i Eduardo (32) iz Brazila gdje je kontrola mala. Eduardo kaže da prodavači odbijaju prodati alkohol tek kada procijene da je netko mlađi od 12 godina.

Foto: Guliver/Shutterstock

Zabrane nisu tu da se krše

Zabrana konzumacije alkohola maloljetnicima prije svega proizlazi iz zdravstvenih rizika. Ljudski mozak u procesu je razvijanja sve do 25. godine. Kada maloljetnik konzumira alkohol, nanosi štetu području mozga odgovornom za pamćenje, tzv. hipokampusu, a njegovim oštećenjem tinejdžeri lakše zaboravljaju i teže uče nove stvari. Alkohol oštećuje i prednji dio mozga, zbog čega je osoba sklona donošenju loših odluka, nasilju te ima nedostatak samokontrole. Uz sve to, mozak u razvoju skloniji je razvijanju ovisnosti pa tinejdžer koji redovno konzumira alkohol ima 4 puta veće šanse za razvoj ovisnosti.

Foto: Guliver/Shutterstock

Ključan je odnos prema alkoholu

Zakoni su svugdje na svijetu jasni, ali odnos ljudi prema alkoholu često nije u skladu s njima. Još uvijek postoje mjesta gdje je pretjerano pijenje alkohola društveno prihvaćeno ili gdje odrasli odobravaju maloljetničko ispijanje alkohola pravdajući ga "posebnim prilikama". Ne postoji posebna prilika u kojoj je maloljetničko pijenje alkohola prihvatljivo. Ne zaboravite da dijete prije svega promatra vaše ponašanje, a ovisno o njemu sluša vaše upute. Ako roditelji nemaju zdrav odnos prema alkoholu i ispijaju ga u prekomjernim količinama dok djetetu brane i upozoravaju na štetnost prekomjerne konzumacije, dijete će na primjeru roditelja, a ne njihovih riječi, donijeti stav prema alkoholu. Ponašajte se odgovorno kako biste bili pozitivan primjer svojoj djeci.

Kampanju „Uključi savjest – ponekad djeci treba reći ne“ provode članice Udruženja proizvođača piva, slada i hmelja Hrvatske gospodarske komore u suradnji s partnerima. Cilj je kampanje podizanje svijesti o dosljednom provođenju zakona kojima je zabranjeno posluživanje i prodaja alkoholnih pića osobama mlađima od 18 godina.

