Kako motivirati zaposlenike u vrijeme povećane nesigurnosti

Kriza uzrokovana pandemijom dovodi do smanjenja plaća i radne snage, pa je komuniciranje odjela za ljudske potencijale i njihova briga za radnike jedna od ključnih stavki da zaposlenici i dalje na poslu budu učinkoviti

<p>Globalna ekonomija suočava se s recesijom neviđenih razmjera, tvrtke propadaju, a prognoze za budućnost, kako zaposlenika tako i poslovanja generalno, nisu blistave. Više nego ikad prije do izražaja dolaze kvalitetni potezi zaposlenika odjela za ljudske potencijale, koji moraju smisliti nove načine <strong>kako motivirati zaposlenike</strong> da 'daju sve od sebe' u uvjetima otkaza i rezanja plaće.</p><p>Svoja iskustva vezano za način komunikacije sa zaposlenicima u kriznim vremenima s nama su podijelile direktorica ljudskih potencijala kompanije <strong>Pevex d.d, Gordana Frgačić, </strong>i izvršna direktorica upravljanja ljudskim potencijalima <strong>Addiko Grupe, Tanya Šplajt-Brainović</strong>.</p><p><strong>Kristina Priseker</strong>, neovisna trenerica, coach i stručnjakinja u području razvoja ljudskih potencijala, s bogatom poslovnom pozadinom u različitim industrijama, <strong> </strong>istaknula je nekoliko bitnih stvari na koje bi svaki poslodavac u ovakvim uvjetima trebao obratiti pozornost.</p><h2>Transparentna komunikacija</h2><p>U Pevexu imaju iskustva s teškim poslovnim izazovima i kriznim komuniciranjem. - Ako se netko na radnom mjestu osjeća loše, biti će manje produktivan. Okupirat će ga stvari koje nemaju veze s radnim zadacima i teško će se <strong>usredotočiti na ono što je važno</strong>. Bavit će se više osobnim nego poslovnim temama, pa nerijetko to ode u krajnost gomilanja prekovremenih sati, što na duži rok još više doprinosi padu produktivnosti – poručuje Gordana Frgačić<strong> </strong>te dodaju kako je najvažnija redovita i transparentna komunikacija. </p><p>- Govorimo o odraslim ljudima i svako zavaravanje ili neiskreno komuniciranje u njima će izazvati otpor i nelagodu. Svjesni smo odgovornosti za očuvanje njihovih radnih mjesta, <strong>stvaramo ozračje stabilnosti</strong>, uspjeha i napretka i ne ostavljamo dojam kao da korona upravlja nama već da mi znalački i odgovorno upravljamo cijelom situacijom - dodaje Frgačić.</p><h2>Stimulacija u doba korone</h2><p>U Addiko banci poduzeli su sve mjere za zaštitu svojih zaposlenika. Intenzivno komuniciraju, a fokus firme je na održavanju kontinuiteta poslovanja te brizi za zdravlje i sigurnost zaposlenika. Svim radnicima Addiko banke omogućen je rad od kuće, osigurana zaštitna oprema, psihološka pomoć te mnoge edukacije o novonastalim okolnostima. </p><p>- Pravodobrno smo komunicirali strateški bitne odluke i tražili povratne informacije. Plaće i beneficije zaposlenika nisu se smanjivale, <strong>nije bilo otpuštanja</strong>, a omogućili smo i posebno nagrađivanje zaposlenika koji su bili u diskretnom kontaktu s klijentima, dodatne benefite te fleksibilno radno vrijeme. Financijski smo <strong>podržali zaposlenike</strong> koji su ozbiljno pogođeni potresom u Zagrebu, a u samo pet dana omogućili smo za 500 radnika uvjete za rad od kuće - kaže Tanya Šplajt-Brainović.</p><h2>Nepotpune informacije koštaju</h2><p>Mnoge kompanije u Hrvatskoj smanjile su plaće, no mnogim zaposlenicima nije jasno iskomunicirano kad se plaće vraćaju na staro. Takve okolnosti i nedefinirana pravila dodatno smanjuju učinkovitost i povećavaju neizvjesnost zaposlenika.</p><p>- U Pevexu nismo zadirali u plaće radnika i to za nas i dalje ostaje zadnja mjera za kojom bismo posegnuli. Teško vas netko može motivirati smanjenjem plaće i ne treba očekivati da će radnici to prihvaćati s veseljem, no uz t<strong>ransparentnu komunikaciju</strong> kad znaju da na taj način mogu sačuvati svoja radna mjesta, sigurno će lakše prihvatiti novonastalu situaciju. Vrlo je važno da poslodavac, ako mu poslovanje opet uđe u pozitivne trendove, <strong>ne zaboravi na rezove </strong>koje je radio kad je morao. Krizu se ne smije koristiti kao trajni izgovor za uskraćivanje radničkih prava - ističu u Pevexu.</p><h2>Kako motivirati radnika?</h2><p>U situacijama u kojima netko odlazi s radnog mjesta važno je napraviti dobar prijenos posla i raspodijeliti prioritete i zadatke tako da ostatak tima ostane na visokoj razini efikasnosti i angažiranosti dok se ne nađe nova osoba. Ključni su <strong>planiranje, postavljanje prioriteta i jasna komunikacija</strong> te prije svega pohvala uspjeha svakog pojedinca, a onda i tima – ističu u Addiko banci.</p><h2>Ne postoji univerzalno rješenje</h2><p>- Najvažnije je slušati zaposlenike. Anketa je dobar način komuniciranja, ali ne zamjenjuje razgovor i iskren, <strong>empatičan pristup</strong> voditelja i kolega. Ključna je komunikacija, jedan-na-jedan, unutar timova i s viskom menadžmentom. Ponekad menadžment izbjegava komunicirati jer nemaju konkretne odgovore, ali time samo <strong>pogoršavaju situaciju</strong>, jer ljudi tada popunjavaju praznine sami i mogu se još više uplašiti i lošije osjećati – navodi Kristina Priseker iz tvrtke <a href="http://flameconsulting.eu/about.php" target="_blank">FLAME Consulting</a>.</p><h2>Dostupnost, vidljivost, iskrenost</h2><p>- Zaposlenici koji su "preživjeli" otkaze često nakon toga navode emocije krivnje, neizvjesnosti i ljutnje, tzv. Layoff survivor stress. Zaposlenici će prihvatiti da je situacija ozbiljna i zahtijeva teške poteze, ali neće prihvatiti da ste se prema kolegama koji moraju otići odnosili na nedostojanstven način. Zato je važno kako ćete to odraditi – kaže Kristina Priseker te dodaje kako je posebno važno da su voditelji dostupni, vidljivi i iskreni i za vrijeme i nakon otkaza.</p><p>S onima koji su ostali treba <strong>kontinuirano komunicirati</strong>, istaknuti njihov doprinos, revidirati ciljeve tako da odražavaju trenutnu situaciju i pomoći im da pronađu bolje i učinkovitije načine obavljanja posla ako je opseg posla povećan.</p>