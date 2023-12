Kako najlakše uskladiti stil, uzorak i boju podnih obloga?

Idealan scenarij pri obnovi doma je onaj u kojem su sve podne obloge u istoj razini, bez ikakvog odstupanja. No to često nije slučaj, osobito kad renovirate samo dio prostorije, kao što je, primjerice, dnevni boravak. Pri odabiru podnih obloga javlja se i problem njihova usklađivanja s bojom, teksturom i uzorkom ostalih podnih obloga, kao što je to slučaju u open spaceu, gdje se često spajaju keramičke pločice u kuhinji i laminat ili parket u dnevnom boravku.

Da bismo vam pomogli u rješavanju ovih problema i uklanjanju nedoumica, pripremili smo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da uz pravilno usklađivanje podnih obloga kreirate kohezivan i vizualno privlačan prostor.

Spajanje pločica i parketa

Bilo da su keramičke pločice postavljene ispred kuhinjskih elemenata ili je cijela kuhinja u pločicama, a boravak obložen parketom ili laminatom, na njihovo usklađivanje obratite posebnu pozornost jer, kad ih postavite, teško ih je mijenjati.

Kad je riječ o boji i stilu, ako preferirate klasičan tip uređenja, razmislite o odabiru pločica neutralnih boja, kao što su smeđe, bež i krem nijanse, koje se uvijek odlično slažu s parketima ili laminatom. Pri tome možete odabrati i pločice s teksturom koje imitiraju kamen za još prirodniji izgled.

S druge strane, za ljubitelje modernog dizajna, pločice visokog sjaja sa suptilnim uzorkom mramora, ili minimalističke jednobojne pločice, vrlo su atraktivno rješenje uz svaki laminat ili parket. Samo imajte na umu da su i malo zahtjevnije za svakodnevno održavanje.

Foto: Vecislavas Popa/Pexels

Osim na boju, pripazite na tonove kako biste izbjegli kombiniranje keramičkih pločica u toploj nijansi s laminatom sivog, hladnog tona, ili obrnuto. To je najlakše učiniti tako da uzorak obje podne obloge usporedite u trgovini pod različitim osvjetljenjima kako biste dobili najbolji dojam. Primjerice, u Pevexu je dostupan širok asortiman podnih obloga, među kojima ćete sigurno pronaći svoje favorite.

Vodite računa i o odabiru idealne nijanse podnog profila koji se postavlja na mjesto na kojem se pločice i parket/laminat spajaju. Koji ćete profil odabrati, ovisi o tome jesu li podovi različite ili iste visine, a kad je riječ o nijansama, na tržištu su najzastupljenije siva, srebrna i zlatna nijansa te različite nijanse drva.

Foto: Shutterstock

Kako uskladiti stare i nove pločice?

Određene pločice u kuhinji su oštećene, ali vam budžet ne dopušta potpunu obnovu poda? Ako pri kupnju starih pločica niste sačuvali jedan paket ili ste ga već potrošili, sad je pronalazak identične pločice otežan. Zato je i zahtjevnije uskladiti pločice s ostatkom poda, no i tu postoji nekoliko trikova kojima se možete poslužiti.

Primjerice, ako se oštećene pločice nalaze uz rub terase, ispod prozora ili ispred kuhinjskih elemenata, možete kreirati obrub oko cijele kuhinje da biste stvorili vizualni okvir poda. Pritom rubne pločice mogu biti različite boje, oblika ili čak materijala, jer one zapravo pružaju kontrast ostatku poda. Najbolje funkcioniraju kad su u tamnijoj nijansi u odnosu na postojeće pločice. Ova metoda učinkovito povezuje prostor i daje mu profinjen izgled.

S druge strane, ako su vam pločice puknule ili su se pri obnovi oštetile na sredini kuhinje, hodnika ili kupaonice, možete stvoriti uzorak mozaika s kontrastnim pločicama na tom dijelu poda. A ako se to ne uklapa u vaš stil, tepih je uvijek jednostavan i praktičan način da prekrijete veću površinu poda.

Osim za izgled, pobrinite se za učinkovitost

Premda se slažemo s tim kako je estetska funkcija podnih obloga izuzetno važna pri njihovu odabiru, vodite računa i o energetskoj učinkovitosti. Podaci pokazuju da kvalitetna izolacija poda i odabir odgovarajuće zidne obloge mogu smanjiti potrošnju energije i do 20%.

Primjerice, drveni podovi jedna su od najučinkovitijih podnih obloga jer dobro upijaju toplinu zimi, a ljeti sprečavaju prodor topline u vaš dom, pa tako pomažu u održavanju topline u hladnim mjesecima i hlada ljeti. No ako vas budžet ograničava, i kvalitetni laminat s višeslojnom konstrukcijom može pomoći u regulaciji temperature, smanjujući energiju utrošenu za grijanje ili hlađenje doma.

Foto: Shutterstock

Linoleum je također odličan odabir jer ovaj topli pod ima prirodna izolacijska svojstva, koja pomažu zadržati toplinu u prostoru i smanjiti gubitak energije.

Oni koji planiraju podno grijanje sve se više odlučuju za keramičke pločice s uzorkom drva, ne samo u kuhinji nego i u dnevnom boravku. Naime, keramičke pločice dobro provode toplinu i energetski su učinkovite kad su kombinirane s podnim grijanjem, a ljeti pomažu u održavanju niže temperature u prostoru.

Na kraju, valja napomenuti da je kompletno prekrivanje podova tepihom zapravo najbolji odabir za energetsku učinkovitost. No na našim prostorima ova metoda nije tako popularna kao, primjerice, u SAD-u ili Velikoj Britaniji, zbog održavanja i čišćenja.

