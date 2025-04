Kako u uskrsnom shoppingu kupiti sve što vam treba, a ne potrošiti previše? Imamo plan

Bliži nam se Uskrs, vrijeme je obiteljskih okupljanja. Uskrsna gozba pravo je mjesto za uživanje u toplom okruženju, a vrijeme je i za veselje mališana, koji kreću u potragu za jajima, ali i za uskrsnim zecom, koji će im donijeti poneki slatkiš.

Važno je na vrijeme sve pripremiti te tako izbjeći gužvu i stres uoči blagdana. Zato je bitno slijediti nekoliko savjeta - a zlatno pravilo glasi - planirajte. Sastavite popis hrane i drugih stvari koje vam trebaju da biste izbjegli kupnju u zadnji trenutak. Odredite koliko novca želite potrošiti na hranu i dekoracije, ali i na pokoju sitnicu za mališane.

Foto: Shutterstock

Pridržavate li se određenog budžeta, to će vam pomoći da se ne opterećujete prekomjernim troškovima. Ako planirate obiteljski ručak, unaprijed se posvetite planiranju menija. Iskoristite sezonske namirnice, a jela pripremite unaprijed da biste se na blagdan mogli opustiti. A najvažnije - ključ je u jednostavnosti.

Ne zaboravite da Uskrs nije samo kupnja. Naglasak je na zajedništvu i obiteljskom vremenu. Uživajte u trenutku i ne stavljate prevelik pritisak na sebe.

Odakle krenuti pri uređenju?

Dekoracije poput uskrsnih jaja, svijeća u oblicima zeca ili jajeta, cvjetnih aranžmana i stola s uskrsnim motivima savršeno pridonose stvaranju ugodne i tople atmosfere. Proljetne biljke, poput tulipana, narcisa i jorgovana, idealne su za ukrašavanje stola ili prostora jer donose dašak svježine i živahnosti. Svakako napravite i popis hrane koju u svojoj obitelji najviše jedete.

Foto: Shutterstock

No kamo otići po sve stvari, a da je sve na jednome mjestu? Rješenje je STOP SHOP.

STOP SHOP je poseban iz nekoliko razloga, koji uključuju praktičnost, širok asortiman proizvoda, povoljne cijene i jednostavno iskustvo kupnje. A zašto je tako?

Širok izbor proizvoda

STOP SHOP nudi širok izbor proizvoda – od hrane, kućanskih potrepština i elektronike pa do odjeće i igračaka. Ova raznovrsnost omogućava kupcima da pronađu gotovo sve na jednome mjestu, što im uvelike štedi vrijeme.

Jedan od ključnih razloga popularnosti STOP SHOPA su konkurentne cijene. Mnogi kupci dolaze jer mogu pronaći proizvode po nižim cijenama nego u nekim specijaliziranim trgovinama. Redovite promocije i popusti također pridonose tome. Njihova velika prednost je što se nalaze na mjestima do kojih je jednostavno doći osobnim i javnim prijevozom te su odlično povezani s okolicom gradova u kojima se nalaze. U njima možete pronaći široku lepezu proizvoda - od odjeće, obuće, kućnih potrepština i namještaja pa sve do proizvoda za djecu i kućne ljubimce.

Foto: Shutterstock

STOP SHOP retail parkovi nalaze se u 17 gradova Hrvatske - Osijeku, Valpovu, Ludbregu, Našicama, Vukovaru, Dugom Selu, Krapini, Virovitici, Kaštel Sućurcu, Velikoj Gorici, Gospiću, Daruvaru, Vinkovcima, Labinu, Pazinu, Čakovcu i Đakovu.

Foto: Shutterstock

Dođite na uskrsno STOP SHOP druženje!

Kako zečići ne bi skakutali samo po ekranima i u slikovnicama, pozivamo najmlađe da tijekom blagdana navrate u STOP SHOP retail park na druženje s Uskrsnim zekom. STOP SHOP Zeko je darežljiv, pa Egg hunt stiže u Kaštel Sućurac, Gospić, Đakovo, Vukovar i Vinkovce. Uskrsni #easyshopping nikad nije bio zabavniji jer je Zeko pripremio zanimljiva iznenađenja. Zadatak mališana bit će pronaći uskrsno jaje na skrivenim mjestima i osvojiti super nagrade.