Alen Vitasović: Sinoć u Poreču je bio moj posljednji nastup

Dragi moji prijatelji, sinoć u Poreču je bio moj zadnji nastup. Hvala na podršci svih ovih godina. Snimam jos jednu pjesmu ovih dana i priči je kraj, napisao je Alen Vitasović u nedjelju na Facebooku i time uznemirio publiku koja uz njegove pjesme odrasta već više od tri desetljeća.

- Alene, da ti nije palo na pamet. Ne pričaj gluposti' - napisao mu je Ivo Jagnjić iz grupe Dalmatino, a složili su se i ostali.

'Pjevaj dok možeš, čovječe, i samo jako', 'Žao mi je, hvala ti za sve', 'Idemo naprijed, nema odustajanja', pisali su mu.

Je li riječ o stvarnom oproštaju ili tek emotivnom trenutku nakon koncerta, zasad nije jasno. Neki vjeruju da se glazbenik našalio, drugi da je mislio samo na kraj koncertne godine. Ono što je sigurno jest da je Alen ostavio dubok trag na domaćoj sceni.

Glazbom se počeo baviti vrlo rano. Harmoniku je svirao već s pet godina, a s bendovima nastupao od dvanaeste. Profesionalnu karijeru započeo je početkom devedesetih, a pjesma 'Ne moren bež nje' iz 1993. lansirala ga je među najvažnija imena ča-vala. Hitovi poput 'Jenu noć', 'Niš mi se ne da', 'Ja ne gren' i nezaobilaznih 'Gušti su gušti' obilježili su mladost i uspomene brojnih generacija,

Foto: PROMO