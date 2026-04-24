Kako uz Sokratovu metodu postati majstor u bilo kojem području života?

Zamislite da nekome postavite sasvim jednostavno pitanje i umjesto jasnog odgovora dobijete protupitanje. Pa još jedno. I onda još jedno. U jednom trenutku više niste sigurni što ste uopće pitali, ali imate osjećaj da ste stigli mnogo dalje nego što bi vas odveo i najprecizniji “gotov” odgovor.

Upravo je tako funkcionirao Sokrat, jedan od najpoznatijih učitelja u povijesti. Bez predavanja, bez prezentacija i bez “recepta za uspjeh”, vodio je razgovore koji su polako, ali precizno, skidali slojeve površnih odgovora. Njegov cilj nije bio dati rješenje nego potaknuti sugovornika da ga sam pronađe. I pritom shvati kako uopće razmišlja.

'Ja znam samo jedno, a to je...'

Sokrat, jedna od najvažnijih figura zapadne misli, iz 5. stoljeća pr. Kr., nije ostavio pisane tragove, pa o njemu znamo isključivo kroz svjedočanstva drugih. Njegova filozofija temeljila se na spoznajnoj skromnosti - tvrdnji kako zna samo to da ništa ne zna, čime je poticao ljude da samostalno razmišljaju umjesto da im nudi gotove odgovore.

U središte svojeg djelovanja stavio je savjest pojedinca, čime je često izazivao sukobe s vlastima, koje su ga smatrale prijetnjom zbog njegova utjecaja na mlade i zbog kritike političkih običaja. Svoju nepokolebljivu odanost načelima i Ateni potvrdio je odbijanjem ponuđenog izgnanstva nakon smrtne presude, birajući radije smrt nego napuštanje svojih uvjerenja.

Uspori, preispitaj pa tek onda zaključi

Sokratova filozofija i danas djeluje iznenađujuće svježe i moderno. U svijetu u kojem se očekuje da odgovori stižu odmah, jednim klikom, njegova metoda djeluje gotovo subverzivno: uspori, preispitaj pa tek onda zaključi. I upravo u toj “sporosti” krije se njezina snaga jer se razlika između znanja i razumijevanja često ne vidi u odgovoru nego u putu kojim smo do njega došli.

A upravo tu filozofiju danas na svoj način oživljava Hrvatski Telekom kroz inicijativu „AIMO! znati uz AI“ - platformu koja spaja znanje, tehnologiju i praktične vještine. Na njoj su dostupni alati poput Google AI Pro, Picsart i ElevenReader Ultra, ali i sadržaj koji ih stavlja u stvarni kontekst.

U sklopu te inicijative dostupan je i program „AI ti to možeš“, koji donosi i 12 kratkih videa u kojima Dejan Nemčić, profesor geografije i edukator poznat po modernom i angažiranom pristupu nastavi, kroz praktične primjere pokazuje kako koristiti AI alate, kao i interaktivne webinare nastale u suradnji s regionalnom edukacijskom platformom HalPet, specijaliziranom za digitalne vještine.

Od informacija do načina razmišljanja

Danas više nije izazov doći do informacije nego znati što s njom učiniti. I upravo se tu događa ključni pomak: od traženja odgovora idemo prema postavljanju kvalitetnih pitanja. Umjetna inteligencija u tom kontekstu može biti mnogo više od “brzog pretraživača”. Ako je tako koristimo, postaje sugovornik koji nas usmjerava, testira i povremeno miče s utabanih staza.

Uzmimo jednostavan primjer. Umjesto da upišemo: “Kako napisati dobar životopis?”, možemo promijeniti pristup i zatražiti: “Pomozi mi da ga napišem tako da mi postavljaš pitanja kao mentor”. I tad se sve mijenja. Umjesto gotovog teksta dobivate proces koji vas vodi na osnovi niza pitanja: Koje su tvoje ključne vještine? Koje iskustvo vrijedi istaknuti? Što te razlikuje od drugih kandidata? Kako to možeš reći jasno i uvjerljivo? Na kraju nećete dobiti samo kvalitetan dokument nego i mnogo jasniju sliku o sebi. A takva spoznaja traje mnogo dulje od samog zadatka.

AI ne mora biti alat koji “rješava umjesto nas” nego onaj koji nas potiče da razmišljamo. Bolje, kvalitetnije, drugačije. Ne ubrzava nužno put nego ga čini smislenijim, jasnijim i prohodnijim. A kako biste to primijenili već danas, ne treba vam nikakav poseban okvir ni znanje - samo malo drugačiji pristup. Ponekad je dovoljno promijeniti perspektivu i, umjesto “Što trebam učiniti?”, zapitati se “Zašto to radim?” ili “Kako bih to mogao bolje razumjeti?”.

Isto tako, dobro je promijeniti i tempo. Ne samo juriti prema rezultatu nego obratiti pozornost na način na koji do njega dolazite. U tom procesu često dođete do onog najvažnijeg: uvida koji niste planirali.