Kakvi su Hrvati u 2018.? Moderni, lukavi ili tradicionalisti?

Kad zamislite prosječnog Hrvata, što vam prvo padne na pamet? Je li to kršan momak tradicionalnih stavova i vrijednosti, je li to iskusan muškarac lukavog pogleda na svijet ili je to uspješan obiteljski čovjek? Mi mislimo da je od svega pomalo, što ga čini idealnim primjerom današnjeg suvremenog Hrvata. No, postoji još nekoliko faktora koji su također neizostavan dio života tog istog muškarca, prepoznajete li se u nekima od njih?

Nigdje bez prijatelja

Preko tjedna kvartovska cuga s omiljenom ekipom, a vikend rezerviran za izlaske i tekme? Vjerujemo da je ovo jedan od omiljenih scenarija većine muškaraca. Ekipa je uvijek tu, u dobru i u zlu, u roštiljanju i proslavi diplome, u upoznavanju nove cure i (ne) odobravanju iste, u zarukama i vjenčanju – vi ste uvijek kao prst i nokat. Oni te neće spriječiti da počiniš najveće gluposti tvog života, nego će se u tim trenucima nalaziti kraj tebe. Oni će biti tvoji najbolji wingmani, a ljubavne jade rješavat će izlascima. Zato je sastavni dio života svakog iskusnog muškarca jednako iskusna muška ekipa.

I tata ostaje doma

Mama je doma s klincima dok tata radi – za modernog muškarca ovaj scenarij je nedopustiv. Kako u pospremanju, tako i ovdje – uloge su podijeljene. Tati nije problem promijeniti pelenu, napraviti ručak, pokušati nahraniti dijete, napraviti drugi ručak jer dijete neće jesti prvi i onda to sve pospremiti dok se mama ne vrati s posla. Isto radi i mama za tatu jer su klasične uloge gdje muškarac lovi karijeru, a žena ostaje kućanica, za modernog Hrvata odavno izbrisane.

Spremanje nije rezervirano za žene

Moderan obiteljski čovjek zna da je pospremanje stana ili kuće odavno postao zajednički posao muškarca i žene. Usisavanje, brisanje prašine, peglanje, sve se dijeli na pola. Dobro, možda ne baš peglanje (jer znaš da ona nikad nije zadovoljna rezultatom tvog baratanja peglom), ali ostali poslovi svakako. Čak je i kuhanje nešto što danas sve više muškaraca s užitkom radi i to vrlo uspješno. Zato, ako si jedan od onih koji nerijetko svoju dragu dočeka ukusnim ručkom, mi ti na tome čestitamo, a njoj zavidimo!

(Ne)skriveni romantičari

Današnji suvremeni Hrvat ne libi se pokazati svoje osjećaje. Da, dobro ste pročitali! Izražavanje ljubavi, romantične geste i pokoja suza više nisu stvari od kojih se muškarac treba ograđivati. Zaplakao si na Notebook? Pa što, neka si! Želiš joj prirediti romantičnu večeru na krovu zgrade? Super. Sam si pripremio hranu za tu istu večeru? Još bolje. Mi volimo što se ti toga ne sramiš i upravo te to čini najboljim primjerom današnjeg suvremenog muškarca.

Biti kum je vrhunac časti

Onom tradicionalnom Hrvatu u tebi malo je stvari važnije od kumstva. Tu prestižnu titulu teško je zaraditi i zato se ona ne dodjeljuje bilo kome. No, svako kumstvo sa sobom nosi i veliki izazov! Kum je tu da bude najveća moguća podrška u najstresnijem danu mnogih parova, a ne da preuzima ulogu partijanera. Ali, to je također uloga koja dodatno zbližava tebe i tvog najboljeg prijatelja. Zato i sam znaš da prihvaćajući ulogu kuma, prihvaćaš jednu od najvažnijih uloga svog života.

Ako ste jedan od onih koji se nije pronašao u niti jednoj kategoriji, vrijeme je da nešto poduzmete!