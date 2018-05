Kum na vjenčanju: lukavim trikovima opravdajte titulu

Najbolji te frend odabrao da mu budeš kum? Odlično, imamo par savjeta za tebe. Za početak, imaj na umu da je mladoženja imao jako stresnu godinu i da si ti tu da mu neke stvari olakšaš. Razmisli, nije lako donijeti odluku da više nećeš biti najpoželjniji neženja i staviti vječne okove braka na sebe. E, tako je tvom frendu.

Osim što je morao donijeti vjerojatno najstresniju odluku svog života, također je morao odabrati pravi prsten. Nakon što je pomislio da je najteže prošlo, najgore je tek došlo. Planiranje vjenčanja, glazba, gosti, hrana... A tu su sigurno i svađe s mladom koja želi cvijeće boje amaranta, a on nema pojma o čemu ona priča.

Sve je to prošao i sad zaslužuje samo uživati, a tu ti stupaš na scenu! Zato ti donosimo nekoliko lukavih savjeta kojima ćeš oduševiti ne samo mladence, već i svih 200 gostiju. Pripremamo te na sve što možeš napraviti, a da pritom ostaneš zapamćen kao najbolji kum ikada. Polako, diši...

Momačka večer – budi kreativan!

Prije glavnog događaja, vrijeme je za večer zbog koje do nekih brakova nije ni došlo. Odmah na početku, odustani od momačke koja traje jednu večer, vi sjedite i pijete pivo, dok vas plesačica zavodi plesom - definicija trasha. Umjesto toga, priredi svom frendu, ali i ostatku ekipe nezaboravan vikend u drugom gradu ili nekom iznajmljenom prostoru s dovoljno zabavnog sadržaja. Nemoj birati daleke gradove jer nisu svi puni k'o brod. Plesačica je dobra opcija, jedino ako imate mladoženjin pristanak, odnosno ako mladoženja ima pristanak mlade. Zapamti, momačka večer nije večer o kojoj nitko ne smije pričati, nego večer kojom se svi mogu hvaliti jer si ju tako dobro organizirao.

Moralna podrška mladoženji

Ti si tu za svog prijatelja štogod da on odluči. Ako je njegova želja pobjeći s vjenčanja, ti voziš auto. Ako ga od stresa oblijeva znoj, ti mu stavljaš čašicu u ruku. Ako je zaboravio svoj govor, ti mu smišljaš novi. Ako je odabrao crveno odijelo, ti mu pomažeš pronaći kravatu. Nema toga što za njega ne bi napravio i to mu daješ do znanja. Naravno, to ne znači da ga pri bijegu s vjenčanja nećeš pokušati urazumiti ili ga upozoriti da je, ako se odluči na kupnju crvenog odijela, bolje da se pred očima mladenke ne pojavljuje. Ali, koju god odluku donio, on mora računati na tebe. S razlogom si ti kum, a ne Marko ili Luka.

Uživaj odgovorno

Kad smo rekli da stavljaš čašicu u ruku mladoženji, mislili smo na jednu. Naime, iako je to velik dan u vašim životima i ogroman razlog za slavlje, nije vrijeme za opijanje. Tvoj je zadatak osigurati da sve ide po planu i rasteretiti mladence brige o tome hoće li hrana na vrijeme biti servirana, a to nećeš moći ako budeš teturao po sali. Nakon što cijeli proces prođe i mlada baci buket, doći će vrijeme da se i ti opustiš.

Vrijeme je za zdravicu!

Ovo je jedna od stvari s kojima ćeš se najviše mučiti. Dobar govor mora izazvati pokoju suzu i ogroman pljesak na kraju. Zato izbjegavaj floskule poput ''ne znamo kako si Anu nagovorio na ovo'' ili ''nitko nije mislio da će tebe netko htjeti''. Umjesto toga, prisjeti se svih velikih trenutaka koje ste zajedno prošli, pričaj zašto je on zasluženo tvoj najbolji frend i kako je mlada sretna što dobiva takvu osobu. Ismijavanje mladoženje je fora jedino u jeftinim američkim komedijama, a ti si puno bolji od toga.

Zato, budi lukav, poslušaj ove savjete i budi najbolji kum kojeg je tvoj frend mogao imati.