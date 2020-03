Lekcija za dalje: 5 pouka koje možemo izvući iz loših situacija

Ponekad su događanja izvan naše kontrole, čemu svjedoče i trenutna zbivanja u svijetu. No važno je znati da je naš stav u takvim situacijama u potpunosti u našoj kontroli. Kako ćemo se postaviti, hoćemo li iz iskustva izaći promijenjeni nabolje ili ne, ovisi isključivo o nama. Cilj je, naravno, pokušati izvući nešto pozitivno jer očajavanje dugoročno nije dobro za naše mentalno zdravlje. Donosimo vam pet stvari koje možete, i trebate, naučiti iz teških životnih situacija.

1. Ne možemo promijeniti situaciju, ali možemo perspektivu

Neke stvari u životu ne možemo birati, primjerice smrt člana obitelji, nesreće ili razne bolesti. No ključno je da na vrijeme doznamo - želimo li postati žrtva ili pobjednik? Ako se bespomoćno predamo situaciji, postajemo slabi i ranjivi, a time i lakše padamo pod negativan utjecaj okruženja. Osoba koja je zauzela stav žrtve lako će postati emocionalno nestabilna ili depresivna.

No jednom kad odlučimo da imamo kontrolu bez obzira na to što se događa oko nas, prestat ćemo ignorirati prijetnje i naučiti iz njih uvijek izvući nešto korisno.

Bol trebamo pretvoriti u glavnu motivaciju koja će nam pomoći da postanemo jači, uporniji i mudriji.

Foto: Pexels

2. Jači smo nego što mislimo

Strah nas često sprječava da se usudimo probati neke stvari. Bojimo se neuspjeha i posljedica koje bismo mogli snositi, no zaboravljamo da smo iz svake loše situacije do sada izašli i ona nas je dovela upravo do ovog trenutka u kojem se nalazimo danas. Ako smo postavili pozitivnu perspektivu, onda znamo da ćemo prebroditi sve što nam život nosi, a strah je samo podsjetnik na to. Hrabrost koju ste tako stekli postaje vaša najveća vrijednost koju vam nitko ne može oduzeti.

Drugim riječima, ponekad smo sami sebi najveći neprijatelj jer se fiksiramo na demotivirajuće misli u vlastitoj glavi. Vrijeme možda neće izliječiti sve, ali prihvaćanje zato hoće. Samo se zapitajte - što biste savjetovali svom najboljem prijatelju u slučaju da je u istoj situaciji kao vi?

Naš najveći neprijatelj nam ne može naškoditi onoliko koliko to mogu učiniti naše misli.

Foto: Guliver/Shutterstock

3. Učimo tko su nam pravi prijatelji

U vrijeme blagostanja i sreće, zateći ćete se okruženi ljudima, no obratite pozornost tko će ostati uz vas kad dođu problemi. Oni koji su spremni žrtvovati vlastito vrijeme, ili čak sredstva, kako bi vam pomogli i oni koji ostaju kad vas svi napuste, pravi su prijatelji. Jednom kad shvatite tko su oni pravi, čuvajte ih jer ih je teško pronaći. No također pripazite da su vaša očekivanja od prijatelja u skladu s onim što i vi pružate njima.

Kad ste sretni, vaši prijatelji uče tko ste. Kad ste nesretni, vi učite tko su vaši prijatelji.

Foto: Pexels

4. Budućnost je nepredvidljiva

Budućnost je nepredvidljiva i ne postoji ništa što može promijeniti tu činjenicu. Sve što se treba dogoditi u budućnosti ovisi o brojnim faktorima od kojih je svaki također nepredvidljiv i ima bezbroj mogućih ishoda.

Kad jednom to prihvatite, naučit ćete što i kako možete planirati. Na primjer, ne možete računati da u životu nećete dobiti bolest ili, s druge strane, ne možete računati koju bolest i kada ćete dobiti. Dakle, jedino što vam preostaje jest svijest da postoji mogućnost za bolest, a sukladno tomu možete se osigurati za slučaj lošeg ishoda. I to je najdalje što planiranje u budućnost može ići, sva ostala predviđanja samo su teret za vaše misli i hrana za tjeskobu.

Kvaliteta vašeg života proporcionalna je količini neizvjesnosti s kojom se možete nositi.

Foto: Artem Beliaikin / Pexels

5. Ništa ne smijemo uzimati zdravo za gotovo

Sjećate li se vremena kad ste maštali o stvarima koje sada imate? Istina je da nas većina nije svjesna koliko imamo sreće i konstantno lovimo nove stvari za koje mislimo da će nas usrećiti. Osvijestite si što sve posjedujete i budite zahvalni jer zahvalnost daje smisao životu. Ona odbacivanje pretvara u prihvaćanje, kaos u red, daje smisao prošlosti, donosi mir sadašnjosti i stvara viziju za budućnost.

Foto: Craig Adderley / Pexels

Moramo naučiti biti zahvalni za sve što imamo i što nas tek čeka. Osvijestite si prave vrijednosti u vašem životu, kao što su obitelj i prijatelji, te budite zahvalni na njima i činite sve da se oni osjećaju jednako. Na čemu ste vi zahvalni i koje su najveće vrijednosti u vašem životu?

Ono što uzimate zdravo za gotovo, uskoro bi vam moglo biti oduzeto.