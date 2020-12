Ako ovih blagdana ne želite kupovati skupe darove ili one za koje ni sami niste sigurni zašto ste ih kupili, darujte nešto originalno i zabavno. Donosimo vam prijedloge za kreativne darove kojima ćete ovih blagdana nekome prije svega izmamiti osmijeh.

Fotografije u novom izdanju

Ništa ne vraća lijepe uspomene i ne potiče osmijehe kao fotografije. Danas ih, nasreću, imamo napretek na pametnim telefonima ili društvenim mrežama, no kad ste ih zadnji put izradili? Zato se ovih blagdana iskupite i izradite ih na unikatan način - na čarapama ili dekama. Dobro ste pročitali, a riječ je o posljednjem trendu koji je oduševio internet. Fotografija vašeg prijatelja koja nije za javnost, ali interno je neiscrpan izvor smijeha, odlično će se uklopiti na čarape, a lice svakoga kućnog ljubimca dosegnut će opasne razine umiljatosti ako se nađe na mekanoj deki.

Pakiranje je pola doživljaja

Ako želite da vaš dar potakne nevjerojatne količine uzbuđenja ili smijeha, počnite već od pakiranja, samo pripazite da je riječ o osobi koja zna prihvatiti šalu. Za generiranje zdrave doze neugode možete se poigrati oblikom dara. Iskoristite kutije drugih predmeta kako biste u njih stavili dar. Primjerice, nekome tko nema veze s glazbom dar umotajte u oblik gitare pa, dok ga otvara, veselite se njihovoj "novoj karijeri". Neki profesionalni šaljivci vole i metodu babuške, prema kojoj se dar pakira u što više kutija i izaziva slatke muke onome tko samo pokušava doći do kraja.

Neka bude i korisno

Kad nemamo ideju za dar, često se vodimo onime da jednostavno treba kupiti nešto što će osoba koristiti. To mogu biti uobičajene sitnice iz svakodnevnog života, a mi imamo i jedan genijalan prijedlog - kupite punjač za mobitel s kabelom od nekoliko metara. Osim što nam često nedostaju, uvijek su prekratki. No ništa ne može nadmašiti dar koji će osoba koristiti, ali koji je u isto vrijeme i zabavan. Evo i ideja, svakog muškarca nasmijat će dar kao što je Jajoper, a osim što će ga iskoristiti u kupaonici, podignut će mu svijest o brizi za svoje intimne dijelove. Zato je Jajoper idealan dar ispod bora - jer ih se pametno čuvati mora!

Poboljšajte im boravak doma

Ako ove godine nekome darujete deku, to neće biti zato što niste imali boljih ideja nego zato što točno znate koliko je takav predmet koristan. Ove smo godine zbog ograničenja kretanja brzo shvatili koje su nam stvari potrebne za što ugodniji boravak doma - deke, pidžame, kućne papuče ili odlične preporuke filmova i serija. Zato ovih blagdana kupite "klasičan" dar, ali ga, naravno, začinite dozom humora. Deka neka postane topla tortilja ili zaspite ispod sira koji se rastapa na pizzi. A znate kako bake kažu, sve bolesti kreću od stopala! Zato nekome kupite tople papuče s ugrađenim grijačem. Da, i to postoji.

Ljubav ide kroz želudac

Nije materijalist, a nije ni neki avanturist - što mu kupiti? E pa nema tko ne voli sjesti i nešto pojesti. No pobrinite se da to ne bude nešto što i sami uobičajeno konzumiraju. Dajte si truda i istražite što se to neobično jede po svijetu, a zahvaljujući internetu, sve možete i naručiti. Postoje mnoge stranice koje prodaju kutije s tradicionalnim slatkišima iz zemalja diljem svijeta. Ako volite promatrati smiješne grimase svojih bližnjih, kupite im tradicionalni australski gusti namaz Vegemite od ekstrakta kvasca i aromatiziranog povrća sa začinima, koji rijetko koga ostavlja ravnodušnim.

Nijedan dar koji dolazi od srca ne može biti promašen, zato se opustite. Sitnica i vaša nazočnost trebali bi biti sasvim dovoljni vašim bližnjima. A koji je vaš najdraži znak pažnje koji ste dobili?