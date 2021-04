Simpatični Bjelovarac Goran Valuh s limenim se ljubimcima druži od malih nogu. Uz tatu automehaničara i on se počeo zanimati za automobile, pa je tako krenuo i na studij Održavanje motornih vozila u Velikoj Gorici. Iako studij nije završio, kaže da je znanje dobio, a to je sve što mu je bilo potrebno kad je prije četiri godine naslijedio obrt za automehaničarske usluge od oca. Premda to nije ništa neobično, ono što nam je privuklo pažnju Goranova je strast prema oldtimerima.

Stari automobili imaju dušu

Iako većina muškaraca njegove dobi voli brze, nove i moderne automobile, Goran ipak obožava "starije generacije".

- Vozio sam zaista svakakve automobile, strojeve i motocikle, ali ništa se ne može usporediti sa starim autom, oni imaju dušu. Potpuno je drukčiji osjećaj vožnje u njima, u kojima osjetiš svaki kamenčić i svaku udubinu na cesti, nego u novim vozilima - kaže Goran i dodaje kako u novim automobilima ni ne osjetiš kad voziš 150 km/h, a u starom autu imaš osjećaj da ćeš pri toj brzini poletjeti.

Tako je svoju bijelu Volkswagen Bubu, u tvorničkom stanju, iz 1968., kupio prošle godine, a uz nju ima i Volkswagen Golf II. Otac Vlado također vozi VW Golf II i pritom je njegov prvi vlasnik. Povrh toga, u obiteljskom dvorištu nalazi se i legendarna Zastava 750, takozvani Fićo ili Fićek, koji je Goran dobio od kumova prije 15-ak godina.

VW Buba iz 1968. ide i na svadbe

S obzirom na to da su prava rijetkost na cesti, danas je nemoguće voziti stari automobil poput VW Bube a da ti ljudi ne prilaze i ispituju te o njemu.

- Kada dođem nekamo s Bubom, ljudi mi priđu i ispituju me o godištu, limariji i slično, ali najbolje je bilo kad su me jednom budući mladenci pitali mogu li se voziti njome u svadbenoj povorci. Pristao sam, naravno, bilo mi je drago učiniti nekome takvu uslugu - prepričava Goran.

Velika mu je želja imati još koji oldtimer, poput Opel Kadett C Coupea i kultnog Volkswagena T2, a (zasad) nedostižne želje su mu Chevrolet Chevelle SS iz 1970. i Dodge Charger iz 1969., koje će, kako kaže, i dalje gledati samo na filmovima. Dotad će život na četiri kotača nastaviti u svojoj Bubi, kojom bi u skoroj budućnosti volio proći Jadransku magistralu.

Ipak, u ono malo vremena što je posjeduje, već je imao malu avanturu s njom...

- Prijatelj je dobio dijete i pozvao me da dođem do Zagreba kako bismo proslavili. Vani je bilo 5 stupnjeva ispod nule, a taj sam dan jedino imao Bubu pri ruci. Međutim, sjetio sam se da sam nekoliko mjeseci prije izbacio grijanje iz nje. Tako mi je jedina opcija bila odjenuti motociklističko odijelo da se barem malo zaštitim od hladnoće. Međutim, kad sam kasnije tog dana kretao iz Zagreba kući, negdje oko ponoći, temperatura je još više pala. Navukao sam kožne rukavice i prebacio deku preko nogu. Negdje na pola puta vjetrobransko staklo mi se počelo magliti - nije bilo druge nego otvoriti 'leptir' prozor i smrznuti se do kuće. Ali barem se staklo više nije maglilo - prisjeća se Goran uz smijeh.

Prijatelji mu redovito povjeravaju servis svojih oldtimera

Budući da je pravi zaljubljenik u oldtimere i voli raditi na njima, ne čudi što mu mnogi prijatelji i poznanici, uz nova vozila, dovoze na servis i svoje stare automobile prije tehničkog pregleda, a među njima su i poneki članovi dvaju oldtimer klubova u Bjelovaru. Ipak, on nije član niti jednoga kluba, ali kako kaže, tko zna što će biti u budućnosti.

Zasad vrijeme provodi radeći i dotjerujući svoje limene ljubimce sa svojom ekipom u radionici i sa susjedom koji posjeduje čak tri VW Golfa I - sva tri registrirana i u voznom stanju, pa svi oni, kao strastveni ljubitelji starih vozila, zaista uživaju "mažući prste" pod haubom takvih automobila.

Život na 4 kotača: Najluđa priča osvaja 500 kn!