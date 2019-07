Maloljetničko konzumacija alkohola: Je li sve tako crno?

Prema izvješću Svjetske zdravstvene organizacije, trend konzumacije alkohola u Hrvatskoj opada. Iz izvješća je vidljivo da smo 2001. godine pili najviše alkohola, godišnje 14,5 litara po stanovniku, a prema posljednjem dostupnom mjerenju iz 2016. pijemo 9,9 litara godišnje. Kada govorimo o maloljetnicima, prema istraživanju provedenom na našem portalu u suradnji s Udruženjem proizvođača piva, slada i hmelja, 75,5% maloljetnika pije ili je probalo alkohol, a najčešće ga konzumiraju kada izlaze (39,1%). Također, većina ih nažalost smatra kako konzumacija alkohola nije ništa strašno.

Iako zakon ne dopušta maloljetničku konzumaciju, dio maloljetnika svejedno pije alkohol te se time izlažu rizicima. Kako sve to ne bi ostalo samo na teoriji, odlučili smo posjetiti popularne lokacije za okupljanja zagrebačkih maloljetnika. Iz razgovora s njima doznali smo gdje, koliko često i što piju te koji su im stavovi o alkoholu.

Prvi alkohol popije se u obitelji

Konzumacija alkohola u Hrvatskoj često se veže uz obiteljska i društvena okupljanja, a to nam je potvrdilo i nekoliko mladića s kojima smo razgovarali.

- Prvi put sam se napio s 13 godina s kumom kod kuće! - ushićeno nam je rekao petnaestogodišnjak kojeg smo oko 21 sat zatekli s prijateljima pored kvartovske trgovine. On i društvo tvrde da nisu pili alkohol, dok u rukama imaju radlere, ali su nas uputili na Jarun.

- Sada otiđite na Jarun pa ćete vidjeti šta je maloljetničko pijenje alkohola. Na svakoj klupi je 'mrtav' maloljetnik - priča nam pomalo zabrinuto drugi 14-godišnjak. Krenuli smo dalje i uskoro susreli grupu maloljetnika od 15 i 16 godina na obližnjem dječjem igralištu.

- Prvi put sam se napio s 14 godina kod kuće s prijateljem. Gledali smo dokumentarac o Staljinu pa sam donio rakiju iz kuhinje - priznaje 16-godišnjak. Drugi najučestaliji odgovor na pitanje kada su se prvi put napili bio je školska ekskurzija, popularni maturalac u osnovnoj školi.

Foto: Unsplash

Danas se pije manje

Prema našem istraživanju o maloljetničkoj konzumaciji alkohola, mladići kupuju alkoholna pića češće nego djevojke, a prema istraživanju Svjetske zdravstvene organizacije, 2010. godine djevojke su konzumirale 3,1 litru alkohola po osobi, dok se 2016. godine konzumacija smanjila na 2,2 litre. Kod mladića, konzumacija alkohola po glavi se od 2010. do 2016. godine smanjila za čak 2,3 litre.

Foto: 24ContentHaus

Maloljetnici u klubovima

Dječaci od 15 i 16 godina koje smo sreli na dječjem igralištu kažu da ne piju previše jer su dovoljno pametni da ne padaju pod utjecaj okoline. Od njih desetak, koliko smo uspjeli vidjeti, četvero ih uopće nije pilo, dok su ostali dijelili bocu alkohola, a također su nam rekli da više vole zajednička druženja nego klubove.

Naše su novinarke nastavile istragu posjetom noćnim klubovima popularnima među studentima obližnjeg studentskog doma. Ispred jednog od njih na nogostupu i dijelovima ceste susreli smo stotine mladih ljudi koji čekaju ulaz u klub (vrijedi pripomenuti da je bio zadnji dan škole), a većina ih je očigledno bila maloljetna. Pristupili smo nekima od njih i provjerili kakav im je plan daljnjeg izlaska. U skupini od 2 djevojke i 2 mladića, svi su bili maloljetni osim mladića (18) koji je bio odgovoran za upravljanje automobilom i koji nije pio alkohol. Drugi maloljetni mladić također nije konzumirao alkohol jer to ne radi ni inače, a dvije djevojke planiraju popiti, ali tek kada uđu u klub. Ako im to omoguće, vlasnici klubova krše Zakon o ugostiteljstvu prema kojem je zabranjeno točenje i posluživanje alkohola maloljetnicima.

Foto: 24ContentHaus

Znaju li roditelji gdje su im djeca

Sve smo maloljetnike pitali znaju li im roditelji gdje se nalaze i imaju li ograničenje kada moraju biti doma. Dječaci od 14 godina iz kvarta imali su ograničenje do 23 sata, što je u skladu s Obiteljskim zakonom, po kojem mlađi od 16 godina poslije tog vremena vani moraju biti u pratnji odraslih. Ostali maloljetnici imali su ograničenja iza ponoći ili nikakva, a složni su u tome da je to zato što imaju odnos pun povjerenja sa svojim roditeljima. Jedan nam je 16-godišnjak s dječjeg igrališta rekao da roditelji znaju gdje se upravo nalazi i da su svjesni da pije alkohol, ali da im to ne smeta jer nikad nije uzrokovao veće probleme. Njegov prijatelj s time se složio i dodao kako je njegovim roditeljima draže što je vani s društvom nego u nekom klubu. Jedna maloljetnica (17) priznala je da roditelji misle da je vani s društvom, a ne znaju da je u klubu. Većina maloljetnika koje smo sreli kući najčešće idu javnim prijevozom, a po neke dođu i sami roditelji kada ih djeca nazovu.

Foto: Guliver/Shutterstock

Međutim, nije sve tako crno

Na kraju, iz razgovora s maloljetnicima smo naučili da im alkohol zapravo uopće nije toliko privlačan. Pozitivno su nas iznenadili maloljetnici kojima alkohol nimalo nije interesantan, unatoč tome što rame uz njih poneki vršnjak konzumira alkohol. Oni su bili odlučni u svojim stavovima, a ponosno su isticali izjavu da se znaju zabaviti i bez alkohola. Takav stav današnjih maloljetnika potvrđuju i posljednji podaci WHO EURO izvješća objavljenog u siječnju 2019. godine. Osim što se broj maloljetnika koji apstiniraju od alkohola u razdoblju od 2010. do 2016. godine povećao, Hrvatska se također može pohvaliti smanjenjem ukupne konzumacije alkohola po stanovniku kada je riječ o maloljetnicima, što je u usporedbi s EU na najnižim je razinama u posljednjih 26 godina. Podsjetimo, umjerena konzumacija kod odraslih osoba nije štetna i problematična, ali kod maloljetnika je potpuno neprihvatljiva. Stoga podržimo ovaj pozitivan trend!

Kampanju „Uključi savjest – ponekad djeci treba reći ne“ provode članice Udruženja proizvođača piva, slada i hmelja Hrvatske gospodarske komore u suradnji s partnerima. Cilj kampanje je podizanje svijesti o dosljednom provođenju zakona kojima je zabranjeno posluživanje i prodaja alkoholnih pića osobama mlađima od 18 godina.