Manje troškova i administracije: Kako mali poduzetnici mogu bolje upravljati e-računima

Račun stigne na mail, vi ga proslijedite knjigovođi na WhatsApp, ona vas dan-dva kasnije pita za potvrdu plaćanja, vi pretražujete inbox... Zvuči poznato? Ako je vaš odgovor "da", znajte da niste jedini - istraživanje pokazuje da se gotovo dvije trećine malih poduzetnika suočava s tehničkim poteškoćama oko e-računa. No ljeto 2026. idealan je trenutak da to riješite jednom zauvijek, dok je posao mirniji i dok imate dovoljno vremena prije roka 1. siječnja 2027.

Gdje zapravo odlazi vaše radno vrijeme

Zamislite klasičan radni dan malog poduzetnika. Vodoinstalater završi posao na terenu i sad mora nekako izdati račun - ali nema računalo pri ruci. Frizerka između klijentica pokušava pronaći stari račun koji joj treba za knjiženje. Vlasnik OPG-a sortira hrpu papira na kuhinjskom stolu dok bi zapravo trebao biti u polju.

Prema Forbesovoj anketi, prosječan poduzetnik potroši više od trećine radnog tjedna na administraciju - fakturiranje, unos podataka i slične zadatke koji ne donose zaradu. Za nekoga tko radi sam ili s jednim zaposlenikom, to je gotovo dva izgubljena dana svaki tjedan. Dva dana u kojima biste mogli raditi ono za što ste zapravo pokrenuli posao.

A sada tome dodajte kaos s dokumentima. Jedan račun putuje mailom, drugi WhatsAppom, treći negdje zagubi u poplavi notifikacija. Knjigovođa traži potvrdu koju ste vi već zaboravili spremiti. Na kraju mjeseca trošite sate pokušavajući sve to složiti u cjelinu.

Dobra vijest? Taj kaos ne mora biti vaša svakodnevica - pogotovo sada, dok imate pet mjeseci da se pripremite za nove obveze.

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Tri mita koja koče male poduzetnike

Kad razgovarate s obrtnicima i malim poduzetnicima o e-računima, tri zablude stalno iskaču na površinu. Vrijeme je da ih razbijemo.

- Trebam IT stručnjaka ili skupi ERP sustav. Ovo je možda najveća zabluda. Moderne web platforme za e-račune rade potpuno kroz internet preglednik - isti onaj koji koristite za čitanje ovog članka. Nema instalacije softvera, nema pozivanja informatičara, nema kupovine skupih sustava. Ako znate poslati mail, znate i izdati e-račun.

- E-računi su preskupi za moj obrt. Kad prosječna plaća mikro poduzetnika iznosi 951 euro neto mjesečno, razumljivo je da svaki trošak izaziva nelagodu. No stvarnost je drugačija od percepcije jer danas postoje rješenja koja koštaju manje od jedne kave mjesečno. S druge strane, obrada jednog papirnatog računa može koštati i do 18 eura kad zbrojite sve skrivene troškove: ispis, kuvertiranje, poštarinu, vrijeme za unos podataka.

- Papir je sigurniji. Mnogi poduzetnici i dalje paralelno koriste papirnu dokumentaciju uz e-račune, uvjereni da je fizički dokument pouzdaniji. No papir se može izgubiti, oštetiti vodom ili vatrom, a tinta s vremenom izblijedi. Digitalna arhiva, s druge strane, ima višestruke sigurnosne kopije i dostupna je u sekundi - kao digitalni ormar u kojem uvijek znate gdje je svaki dokument, nasuprot ladici prepunoj papira u kojoj tražite iglu u plastu sijena.

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5 koraka do e-računa bez stresa

Umjesto da čekate prosinac i onda u panici tražite rješenje, iskoristite naredne mjesece za mirnu pripremu. Evo konkretnog plana:

1. Odaberite web platformu koja ne zahtijeva instalaciju. Ključni kriterij je jednostavnost - tražite rješenje koje radi kroz preglednik, na računalu i na mobitelu. Bez preuzimanja softvera, bez tehničkih preduvjeta, bez glavobolje. Ako možete pristupiti internetu, možete izdati račun.

2. Dodajte knjigovođu kao korisnika na isti račun. Ovo je korak koji mijenja sve. Umjesto da fotkate račune i šaljete ih porukom, vaš knjigovođa ima izravan pristup svim dokumentima. Kraj prosljeđivanja, kraj traženja potvrda, kraj izgubljenih računa u WhatsApp razgovorima.

3. Testirajte sustav dok je posao mirniji. Pošaljite probni račun, pregledajte kako izgleda primanje ulaznog računa, istražite digitalnu arhivu. Sada je savršen trenutak jer nema pritiska - učite na miru, bez straha od pogrešaka.

4. Prebacite se na digitalnu arhivu. Zamislite: umjesto registratora koji zauzima cijelu policu, svaki vaš dokument dostupan je u par sekundi s bilo kojeg uređaja. Možete preuzeti PDF ili XML, pretražiti po datumu, iznosu ili kupcu - sve ono što s papirima nikad niste mogli.

5. Postavite odobravanje ulaznih računa kroz aplikaciju. Kad vam stigne ulazni račun, pregledajte ga, odobrite i proslijedite na plaćanje - bez prepisivanja podataka, bez printanja, bez nepotrebnih koraka.

Upravo ovakav pristup - jednostavan, mobilan i pristupačan - nudi platforma Tvoj e-Račun.

Tvoj e-Račun: sve na jednom mjestu, za manje od jedne kave mjesečno

Tvoj e-Račun osmišljen je upravo za obrtnike, paušalce, OPG-ove i male poduzetnike kojima treba jednostavno rješenje bez kompliciranih sustava i visokih troškova.

Cijena koja ne boli. Trenutno je aktivna super ponuda: 15 eura za punih 16 mjeseci korištenja, što uključuje 600 poslanih i 1.800 primljenih e-računa, fiskalizaciju i arhivu. To je manje od jednog eura mjesečno - doslovno manje od jedne kave. Za PDV obveznike tu je i prepaid opcija po 0,05 eura + PDV po računu, bez ikakve pretplate ili mjesečnog troška. A najvažnije: nema ugovorne obveze, pa možete otkazati kad god želite.

Jednostavnost na prvom mjestu. Cijela platforma radi kroz web preglednik, na računalu i na mobitelu. Registrirate se, odaberete paket i za par minuta šaljete svoj prvi e-račun. Bez instalacije, bez ERP-a, bez IT podrške. A kad vam zatreba pomoć, tu je AI pomoćnica "Mudra Sova" koja odgovara na pitanja 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.

Suradnja s knjigovođom bez trzavica. Na jedan račun možete dodati više korisnika, pa vaš knjigovođa ima izravan pristup svim dokumentima. Sustav za odobravanje ulaznih računa (DMS tok) omogućuje pregled i plaćanje bez prepisivanja podataka. A digitalna arhiva čuva sve vaše dokumente na jednom mjestu, s mogućnošću preuzimanja u PDF ili XML formatu.

Iza platforme stoji OMNIZON grupacija s više od dva desetljeća iskustva u digitalnoj razmjeni dokumenata, certifikatima ISO 9001 i ISO 27001 te statusom ovlaštenog PEPPOL Access Pointa. Njihova mreža povezuje više od 40.000 organizacija, a godišnje obrađuju preko 35 milijuna dokumenata.

Vaš tempo, vaša priprema

Do 1. siječnja 2027. imate još par mjeseci - dovoljno da se bez žurbe upoznate sa sustavom, isprobate ga na nekoliko računa i dočekate novi rok potpuno spremni. Nemojte čekati prosinačku gužvu kad će svi u isto vrijeme tražiti rješenje.

Aktivirajte račun danas, testirajte ga dok je posao mirniji, i pustite da se administrativni kaos konačno smiri. Za manje od cijene jedne kave mjesečno.