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Svečana inauguracija u Splitu

Marina Mrklić preuzela dužnost austrijske konzulice, njezinu ocu postumno odlikovanje

Piše 24ContentHaus,

Uz početak njezina mandata, večer je obilježio i emotivan trenutak – dodjela visokog austrijskog odlikovanja njezinu pokojnom ocu Marinu Mrkliću

Sadržaj donosi Konzulat Republike Austrije u Splitu

U svečanom ozračju Hrvatskog doma u Splitu 14. listopada održana je inauguracija Marine Mrklić, koja je preuzela dužnost konzulice Republike Austrije u Splitu. Događaj je okupio članove konzularnog zbora, predstavnike lokalne vlasti te austrijskih tvrtki i banaka, a bio je i prilika za isticanje dugogodišnjih prijateljskih i gospodarskih veza Hrvatske i Austrije.

Marini Mrklić tom su prigodom uručeni imenovanje austrijskog predsjednika i ekzekvatura hrvatskog predsjednika, kojom se službeno odobrava obavljanje konzularne dužnosti u Hrvatskoj. Preuzimanjem nove dužnosti nastavlja se suradnja dviju zemalja, s posebnim naglaskom na jačanje gospodarskih, kulturnih i turističkih veza.

Emotivno priznanje za pokojnog Marina Mrklića

Poseban trenutak svečanosti bila je dodjela visokog austrijskog odlikovanja pokojnom Marinu Mrkliću, ocu novoimenovane konzulice. Austrijska veleposlanica Yvonne Tončić-Sorinj postumno mu je dodijelila odlikovanje „Das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich”, odnosno Veliki znak časti za zasluge za Republiku Austriju. Priznanje su u očevo ime primile njegove kćeri Marina Mrklić i Josipa Mrklić Baković. Time je svečanost, uz službeni početak novog konzularnog mandata, dobila i osobnu, emotivnu dimenziju.

Nastavak suradnje Hrvatske i Austrije

Među uzvanicima bio je i zamjenik splitskoga gradonačelnika Ivo Bilić, koji je u svojem obraćanju istaknuo važnost njegovanja dobrih odnosa između prijateljskih država. Posebno se osvrnuo na ulogu konzularnih predstavništava u povezivanju ljudi, institucija i poslovnih zajednica te stvaranju novih prilika za suradnju.

Svečanost je bila i prilika za susret diplomatskih i gospodarskih predstavnika te razgovore o budućim zajedničkim aktivnostima. Uz želje za uspješan mandat novoj konzulici, događaj je zaključen u ozračju koje je povezalo službeni protokol, prijateljske odnose dviju zemalja i emotivno odavanje počasti Marinu Mrkliću.

Sadržaj donosi Konzulat Republike Austrije u Splitu

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