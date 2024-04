Mjesto najvažnijih poslovnih odluka: Tradicija traje od 1993. i svake je godine sve posjećenije

Osim po prekrasnom okolišu i kulturnim znamenitostima, Bjelovar je poznat po mnogim događanjima koja se organiziraju tijekom cijele godine. Jedna od takvih manifestacija je i Proljetni međunarodni bjelovarski sajam. Povijest jednog od danas najpoznatijih regionalnih sajmova seže još u 1993. godinu, kad su u ovom gradu osjetili potrebu za pokretanjem stočarskog sajma. Već tad su primijetili koliko je ova manifestacija važna, posebno za razvoj poljoprivrede i gospodarstva Bjelovara, ali i cijele Hrvatske. To dokazuje i podatak da ovaj sajam iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja. Zato su ove godine organizatori pripremili mnogobrojne novosti i iznenađenja.

Izlagači dobili dodatni dan

Proljetni međunarodni bjelovarski sajam u Gudovcu svake godine posjeti više od 30.000 ljudi, a jedna od ovogodišnjih novosti je to da sajam traje četiri dana umjesto tri. Od 11. do 14. travnja Gudovac tako postaje gospodarsko središte, a izlagači će dobiti jedan dodatni radni dan, kad će ih moći posjetiti više poslovnih partnera. Dodatnim danom posjetiteljima se također omogućava izbjegavanje prometnih gužvi i čekanja u redovima te imaju priliku posjetiti sajam i mirnije pronaći parkirališno mjesto.

Foto: Ivan Jantolek

Osim što traje jedan dan dulje, ove godine se sadržajno mijenja i koncept sajma. Naime, ovogodišnji događaj uključivat će "Obiteljski dan", "Dan budućih poljoprivrednika", "Dan Grada Bjelovara" te "Dan Bjelovarsko-bilogorske županije".

- Unutar spomenutih tema, gradovi i općine naše županije predstavit će kulturu i prednosti svojeg zavičaja i kroz razne priredbe obilježiti svoj dan, a u Danu budućih poljoprivrednika predviđene su mnoge demonstracije, predavanja i ostali sadržaji koji služe boljoj pripremljenosti onih koji žele baviti se poljoprivredom – rekli su nam organizatori te dodali da je cilj aktivnije uključiti zajednicu u sajmovanje na ovom prostoru te prikazati ključnu ulogu koju Bjelovarski sajam ima za okolno gospodarstvo.

Bogat kulturno-umjetnički program

No nije niti to sve od novosti. Organizatori su ove godine pripremili dodatni sadržaj u području građevinskog sektora. Svjedoci smo da taj sektor raste iz dana u dan, pa je zasluženo dobio i mjesto na ovom sajmu. Posjetiteljima je ovo jedinstvena prilika da se upoznaju s najnovijim trendovima i dostignućima u sektoru građevinarstva i komunalne tehnologije, kao što su komunalna oprema i strojevi svih namjena - od komunalnih vozila do opreme za dječja igrališta.

Na ovogodišnjem Proljetnome međunarodnom bjelovarskom sajmu predstavit će se neki novi izlagači, a od sadržaja svakako je važno istaknuti bogat kulturno-umjetnički program, koji će biti podijeljen u nekoliko cjelina.

- Vjerujemo da će predavanja, koja će ove godine prvi put biti u suorganizaciji s Agronomskim fakultetom iz Zagreba, biti od velikog značenja za sve zainteresirane te da će pomoći našim poljoprivrednicima. Također u suorganizaciji s Agronomskim fakultetom planiramo predstaviti niz noviteta i natjecanja koji će podignuti kvalitetu sajma, ali i pružiti zanimljiv sadržaj posjetiteljima – napominju organizatori.

Foto: Ivan Jantolek

Kao i prošle godine, u okviru sajma bit će 6. sajam HOROP opreme za hortikulturu. Na toj manifestaciji izlagači će predstaviti najnovije trendove u hortikulturi, uzgoju, proizvodnji i oplemenjivanju različitih biljaka, a istodobno će posjetitelji dobiti priliku za njihovo upoznavanje. Uz spomenute tematske cjeline tu je, naravno, velika ponuda materijala za sjetvu, ali i mehanizacije, koja zaokružuje cjelinu.

Demo poligoni za posjetitelje

Međutim, neizostavan i najatraktivniji dio sajma je najveća izložba traktora i poljoprivredne mehanizacije u ovom dijelu Europe. Proizvođači i distributeri traktora i poljoprivredne mehanizacije mogu prezentirati svoje proizvode i usluge velikom broju posjetitelja u zatvorenim i na otvorenim izložbenim prostorima, ali isto tako pružiti aktivne prezentacije strojeva u radu na demo poligonima sajamskog prostora. Posjetitelji će moći i aktivno sudjelovati u navedenim prezentacijama te iskušati kosilice i trimere u košnji trave, provozati se u raznim demo vozilima i traktorima koje nude neki izlagači te tako i isprobati strojeve prije konačne odluke o kupnji.

Očekivanja su, kažu organizatori, kao i svaki put do sada, da Proljetni međunarodni bjelovarski sajam ponudi najbolje od poljoprivrede te da bude i dalje pokretač trendova u Hrvatskoj.

- Izlagači iz mnogih europskih zemalja predstavit će svoje proizvode te prikazati najnovije modele koje je moguće vidjeti samo na Sajamskom prostoru Gudovac – ističu.

Foto: Bjelovarski sajam

A i ove godine organizatorici su osigurali pristupačne ulaznice u nekoliko kategorija. Tako jednodnevna ulaznica za odrasle (od 15 godina) iznosi pet eura, a za djecu (do 15 godina) četiri eura. Obiteljsku ulaznicu (do dvoje odraslih i dvoje djece) možete nabaviti za deset eura, a ulaznica za umirovljenike i osobe s invaliditetom iznosi četiri eura, kao i jednodnevna ulaznica za grupne posjete.

I na kraju, ne propustite ove godine posjetiti nezaboravnu i jedinstvenu manifestaciju u Gudovcu, a za najmlađe posjetitelje organizatori su priredili izložbu malih životinja.