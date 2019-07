Mladenke naprosto obožavaju ove tenisice - sad znamo i zašto!

Na spomen tenisica većina nas prvo pomisli na neku sportsku aktivnost. No za neke kreativne umove tenisice su puno više od udobne obuće. Ljudmila Pribilović, inženjerka tekstilne tehnologije i Maja Žirovčić, ekonomistica poduzetništva, spojile su svoju ljubav prema modi i kreativnom stvaralaštvu pa tako danas imaju najprepoznatljiviji hrvatski brend personalizirane obuće - Shuz.

Društvene mreže kao odskočna daska

Njihovo je poslovno putovanje počelo prije 10 godina pa su personalizirane tenisice uspjele postati omiljeni modni dodatak mnogih Hrvatica. Budući da je riječ o iznimno maštovitom proizvodu, zanimalo nas je što je sve prethodilo uspjehu personalizirane Shuz. obuće.

- Do ideje o ilustriranju tenisica došlo je prije 10 godina kad smo Ljudmila i ja bile studentice, a oslikavanje tenisica tada nam je bilo hobi. Nedugo nakon toga shvatile smo da je naše kreativno izražavanje zapravo jako dobra poslovna ideja. Tada smo krenule s objavama na Facebooku, za koji sada možemo reći da nam je bio odskočna daska za pokretanje posla - kaže Maja te dodaje da je u kratkom periodu brend postao viralan i skupio puno pratitelja na društvenim mrežama.

Foto: Shuz.

- Nama je Facebook zaista ubrzao poslovanje i ulazak u cijelu poduzetničku priču jer smo tada shvatile koliki je potencijal našeg hobija, koji nam je kasnije postao pravi posao - prisjeća se Maja. Kao i većina mladih ljudi nakon završetka fakulteta, Ljudmila i Maja su razmišljale o tome je li normalan posao od 9 do 17 sati njihova budućnost ili bi ipak trebale pokrenuti nešto svoje.

- Danas mogu reći da mi je jako drago što smo se odlučile za hrabriji potez jer nam se itekako isplatio - s osmijehom zaključuje Maja.

Ljubav prema Shuzicama samo se širila...

Budući da su Ljudmila i Maja certificirane grafičke dizajnerice, personalizirane su tenisice iz tjedna u tjedan dobivale sve više novih modela s maštovitim ukrasima i predivnim ilustracijama. Good Girl, Swan Lake, Happy Life, Lavish Lace i Romans Noir samo su neki od modela koji su nastali u kreativnom Shuz. studiju.

- Kad smo krenule s oslikavanjem tenisica patentirale smo apliciranje čipke na tenisicu i to su bili naši prvi modeli, a dodatni detalji po kojima su tenisice dobile na prepoznatljivosti svakako su satenska vrpca i mašna - objašnjava Maja te dodaje da su to ujedno i zaštitni znakovi njihovih tenisica.

Foto: Shuz.

- Napravile smo jedan takav model i shvatile smo da je to svečaniji oblik sportske obuće od onih na koje smo navikli. Naime, kad se čipka i mašna stave, sve izgleda svečanije. Zato smo upravo taj model targetirale za svečanije prigode. Jedna je klijentica kasnije izjavila da su joj tenisice odlične te da bi ih obula na svadbu. Tako smo došle do ideje da bi tenisice bile odlične za mladenke koje ne žele nositi visoke pete ili za one koji ne mogu cijelu noć izdržati u štiklama - kaže Maja i dodaje da je upravo model za mladenke jedan od njihovih najprodavanijih modela.

- Mladenke dođu na dogovor i donesu sliku vjenčanice, a mi u dogovoru s njima dizajniramo model koji će najbolje odgovarati vjenčanici. Na tenisice je trenutno najpopularnije stavljati imena mladenaca, datum vjenčanja, njihove inicijale ili natpise ''Just married'' i ''Finally married''.

One su two-women band

Maja i Ljudmila sve rade same, od marketinga, vođenja komunikacije s klijentima i nadgledanja društvenih mreža pa sve do ilustracija koje crtaju prvenstveno njih dvije, uz povremenu pomoć studenata koji tamo rade sezonski.

- Možemo se složiti da je naš posao sezonski jer su tenisice prigodnije za suho vrijeme, nego za zimu. Upravo zato razmišljamo o kožnatim tenisicama kao budućem pothvatu - kaže Maja te dodaje da su do tada odlučile uvrstiti neke druge modne dodatke u svoju ponudu, poput narukvica i stopalica.

Foto: Shuz.

- Narukvice već imamo u ponudi, a trenutno smo u fazi testiranja stopalica jer za njima postoji velika potražnja među mladenkama. Svaki put kad bi klijentice došle isprobati tenisice pitale bi nas imamo li stopalice pa smo sada odlučile kreirati estetski prihvatljive, čipkaste stopalice koje komplementiraju tenisice - kaže Maja.

Budući da su njihove tenisice personalizirane i unikatne, zanimalo nas je jesu li im ikada smetale stranice koje su se pojavile nakon njih, a nude modele slične njihovima.

- Pratimo konkurenciju, ali mi sebe želimo staviti na prvo mjesto. Želimo biti vodeći na tržištu, s najkvalitetnijom uslugom jer je ovo nama posao, a ne hobi. Imamo otvoren obrt, Ljudmila i ja smo zaposlene i to nam je jedini posao. Neke od konkurentica koje su se kasnije pojavile bile su studentice te im je oslikavanje tenisica predstavljalo hobi i dodatan izvor zarade - objašnjava naša sugovornica i poručuje da na konkurenciju gleda na pozitivan način

- Oni nas guraju da izbacujemo nove modele, da postavljamo trendove na tržištu i napravimo novi iskorak. Naravno da uvijek ima kopiranja i najviše mi zasmeta kada vidim našu fotografiju s potpisom neke druge osobe. No, zdrava je konkurencija uvijek dobrodošla. - kaže Maja te zaključuje da konkurenciju uvijek treba gledati kao na faktor koji te gura da ideš dalje.

