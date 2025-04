Muke pri obnovi: Izbjegnite ove zamke te tako spriječite pojavu vlage i dodatnih troškova

Obnovom doma želimo napraviti ugodnije mjesto za život. Međutim, određene pogreške na tom putu mogu dovesti do još većih problema. Primjerice, jedan od najčešćih razloga renovacije jest povećanje energetske efikasnosti stana ili kuće, no to je ujedno jedan od najzahtjevnijih pothvata.

Istraživanje Britanske federacije za obradu drva (BWF) provedeno 2023. godine na 1500 vlasnika domova pokazalo je kako je pri odabiru stolarije energetska učinkovitost primarna briga za polovicu ispitanika. A američko istraživanje otkrilo je kako je gotovo 30% obnova doma obavljeno isključivo kako bi se povećala energetska učinkovitost.

Isti primjer možemo vidjeti i u Hrvatskoj, gdje su mnogi stanovi u starogradnji renovirani kako bi se spriječio gubitak topline. No uhvatiti se u koštac s ovako velikom transformacijom doma nije nimalo jednostavan proces jer donošenje pogrešnih odluka može rezultirati pojavom problema kao što su vlaga i plijesan, a time i dodatnim troškovima. Evo na što trebate paziti pri zamjeni prozora i vrata te kad odabrati PVC a kad aluminijsku stolariju.

Foto: Shutterstock

Loše planiranje budžeta

Dobar plan spasit će vas mnogih neugodnosti u procesu obnove. Za početak, pobrinite se da uz osnovni budžet imate od 10 do 20 posto dodatnog budžeta za nepredviđene troškove. Pazite na to da pri planiranju uzmete u obzir sve troškove renovacije jer, pored materijala i ugradnje nove stolarije, imate troškove koji uključuju demontažu stare, završne radove, poput žbukanja i bojenja, te dodatnu opremu koja uključuje rolete, komarnike i slične dodatke.

Također, dobro istražite kako se kreću cijene na tržištu. Nemojte prihvaćati prvu ponudu da ne biste preplatili iste materijale i rad. Odabir povoljnijih opcija uglavnom znači i prihvaćanje stolarije slabije kvalitete, što dugoročno nije isplativo. Računajte na to da će kvalitetna stolarija imati odlična izolacijska svojstva, što znači da ćete imati manje račune za grijanje i hlađenje.

Odabir pogrešnog tipa stolarije

Loša izolacija, pojava kondenzacije, kraći vijek trajanja i estetska neusklađenost uglavnom su najčešći strahovi kad je riječ o odabiru stolarije.

Foto: Shutterstock

Posljednjih godina izbor često pada na aluminijsku ili PVC stolariju, no je li to pravi izbor za vas, ovisi o više čimbenika. Primjerice, PVC stolarija ima odličnu toplinsku i zvučnu izolaciju, što znači da sprečava gubitak topline. Lako se održava i cjenovno je prihvatljivija od aluminijske. No njezina estetika i ograničenja u dizajnu nisu najzahvalniji izbor ako težite modernijem ili luksuznijem izgledu.

S druge strane, aluminijsku (ili ALU) stolariju odlikuju izdržljivost, moderan dizajn s tanjim linijama profila i visoka otpornost na vremenske uvjete. Ovaj tip stolarije može podnijeti veće staklene površine te u kombinaciji s toplinskim prekidima također može ponuditi odličnu izolaciju. No cjenovno je osjetno skuplja.

Zbog toga, tražite li stolariju za stan, PVC je najbolji izbor u omjeru cijene i energetske učinkovitosti, a aluminijska stolarija idealna je za moderne objekte i velike staklene površine.

Foto: Shutterstock

Zaboravljanje na ventilaciju

Koju god stolariju odabrali, imajte na umu da se u slučaju lošeg protoka zraka vrlo lako može pojaviti problem vlage i plijesni. Zato je ugradnja ventilacijskog sustava poželjna opcija kako bi u vašem domu uvijek bio osiguran protok zraka. Naime, optimalna vlaga u zraku iznosi između 40 i 60 posto, a vlaga viša od 80 posto uzrokuje nastanak plijesni. Upravo zato ventilatori se ugrađuju u prostorije s najlošijom kvalitetom zraka, poput kuhinje, kupaonice, WC-a i praonice, kako bi odvodili zrak iz tih prostorija u kanale ili ga izravno oslobađali kroz vanjski zid.

Foto: Shutterstock

Primjerice, tvrtka Ventoterm, generalni zastupnik austrijskog brenda SIKU, u ponudi ima Rekuperaciju SIKUSPHERE, decentralizirani sustav ventilacije koji se može jednostavno ugraditi u svakom trenutku, bilo da je riječ o novogradnji ili starogradnji.

Riječ je o sustavu koji ima visoku energetsku učinkovitost i povrat topline od 90% te sadrži antialergijske filtre koji sprečavaju ulazak prašine, peludi i ostalih štetnih čestica izvana. Dakle, pruža kontinuiranu izmjenu zraka, zbog čega je iznimno efikasan u borbi protiv vlage i plijesni. Modernog je dizajna, elegantno se uklapa u prostor te dolazi s mogućnošću bežičnog upravljanja. Pritom su operativni troškovi vrlo niski, ugradnja sustava moguća je unutar jednog dana, a montaža se odvija po principu 'ključ u ruke'.

Razmišljate li o ugradnji, već sad možete ispuniti obrazac i osigurati stručno savjetovanje na odabranoj lokaciji, pri čemu su izvidi besplatni za cijelu Hrvatsku.

Odabir lošeg izvođača radova

Pravilna montaža presudna je za dugotrajnost i funkcionalnost stolarije. Zato je vrlo važno pronaći profesionalce koje ćete, možda, platiti više, ali iza njih neće biti potrebni popravci. Pri odabiru majstora vrlo dobro istražite njihov rad, učlanite se u grupe za renovaciju doma na društvenim mrežama i proučite iskustva drugih. Ne oslanjajte se na preporuke ‘’Čuo sam da je ovaj dobar’’, osim ako nije riječ o radu u čiju ste se kvalitetu i sami mogli uvjeriti.

Foto: Shutterstock

Loša priprema otvora, nepravilna nivelacija, loše brtvljenje spojeva, nepravilno korištenje pur-pjene i neadekvatna završna obrada tek su dio problema koji mogu nastati kao posljedica nepravilne montaže. Zato utrošite dovoljno vremena kako biste pronašli kvalitetne majstore.