Tržište nekretnina u Hrvatskoj se hladi: Hoće li doći do pada cijena i što to znači za kupce?

Nekretnine su ljudi u Hrvatskoj posljednjih godina kupovali gotovo bez zadrške, uz brzo zatvaranje poslova i minimalne pregovore. No čini se da se tržište sad hladi. Promet nekretninama u Hrvatskoj pao je za oko 15 posto, a u primorskim županijama, gdje su strani kupci tradicionalno najaktivniji, padovi su još izraženiji - veći od 20 posto.

Na terenu to znači dulje vrijeme prodaje, veći oprez kod kupaca i sve češće prilagođavanje očekivanja prodavatelja realnoj vrijednosti nekretnina. Što nas čeka? Hoće li cijene padati, hoće li nekretnine koje vrijede i dalje držati cijenu, pitanja su koja mnogi postavljaju.

- U posljednjih šest do devet mjeseci jasno se vidi usporavanje tržišta. Razlog je kombinacija pooštrenih uvjeta kreditiranja, visokih cijena i manjeg broja stranih kupaca na obali. Sve to rezultira manjim brojem realiziranih transakcija i duljim vremenom prodaje - objašnjava Andrej Vučković, agent u Eurovilli, jednoj od vodećih agencija za nekretnine, koja dnevno prati puls tržišta na više lokacija u Hrvatskoj.

Kupci su postali informiraniji i spremniji pregovarati, a prodavatelji sve češće prihvaćaju realnije procjene vrijednosti. Vučković ističe da se, nakon nekoliko godina u kojima se tržište diktiralo, sad situacija počinje uravnoteživati.

Cijene kvadrata i pregovori

Prema njegovim riječima, prosječna razlika između oglašene i realizirane cijene kvadrata trenutno iznosi od 5 do 12 posto, no u segmentima poput starogradnje na prosječnim lokacijama i većih stanova taj jaz može biti i veći.

- Kupci tipično uspijevaju spustiti cijenu između 5 i 10 posto, a na lokacijama s velikom ponudom ili kod stanova koji traže ozbiljniju adaptaciju korekcije idu i do 15 posto - pojašnjava Vučković.

Najosjetljivije na pad cijena su starije nekretnine koje traže ulaganja, veći stanovi i objekti na perifernim lokacijama, a mali stanovi u kvalitetnim kvartovima i dalje drže stabilnu potražnju. Kvalitetna novogradnja uglavnom zadržava cijenu, a slabiji projekti pokazuju veću spremnost investitora na pregovore. Luksuzne nekretnine, dodaje, žive u svom ritmu – najbolji komadi uvijek pronalaze kupca, a potražnja među stranim kupcima ostaje stabilna.

Obala i Zagreb – različiti trendovi

Vučković ističe da je pad cijena najizraženiji na obali, gdje tržište ovisi o stranim kupcima.

- U Zagrebu je situacija stabilnija, potražnja je šira i raznovrsnija, iako se i ondje bilježi racionalizacija, osobito kod starijih stanova na višim etažama bez lifta ili na lošijim pozicijama - kaže.

Građevinski sektor zasad teško može utjecati na stabilizaciju cijena zbog manjka radne snage, visokih troškova materijala i sporijeg ritma realizacije projekata. Vučković procjenjuje da se u idućih 6-12 mjeseci mogu očekivati umjerene korekcije, ali ne i drastičan pad. Pad kamatnih stopa mogao bi, prema njegovim riječima, potaknuti potražnju i ograničiti veća pojeftinjenja.

Savjeti za kupce i prodavatelje

Kupcima savjetuje fokus na dugoročnu vrijednost nekretnine i brzu odluku kad naiđu na kvalitetan stan ili kuću.

- Najbolji komadi i dalje brzo odlaze - napominje.

Prodavateljima preporučuje određivanje realne cijene i kvalitetnu pripremu nekretnine za tržište kako bi postigli najbolji rezultat.

Posebno ističe segment komercijalnih nekretnina.

- Na tržištu kronično nedostaje kvalitetnih poslovnih prostora, osobito srednje veličine, od 80 do 200 m², te kvalitetnih skladišnih prostora. Današnje kompanije traže modernu infrastrukturu, energetsku učinkovitost i dostupnost parkirališta, a takvi su prostori rijetki i brzo popunjeni. Upravo ovaj segment mogao bi u godinama koje dolaze biti jedan od pokretača razvoja tržišta nekretnina - zaključuje Vučković.

Jačanje prisutnosti u svim dijelovima Hrvatske

Agencija Eurovilla i dalje nastavlja jačati svoju prisutnost u područjima s rastućom potražnjom. Tako je nedavno otvorila novu poslovnicu u Varaždinu, donoseći lokalnoj zajednici ne samo profesionalnu uslugu nego i blagdanski spektakl - koncert Nine Badrić na gradskom trgu. Nova poslovnica, smještena na glavnom gradskom trgu, uređena je u prepoznatljivom open space stilu, koji spaja eleganciju i funkcionalnost te omogućuje klijentima korištenje modernih alata za vizualizaciju i procjenu nekretnina. Ovaj strateški korak potvrđuje ambiciju agencije da bude bliže klijentima i pruži istu razinu usluge koju nudi u većim hrvatskim gradovima. Varaždin je tako dobio novu adresu za vrhunsku nekretninsku uslugu, ali i nezaboravan kulturni trenutak koji spaja zajednicu i profesionalni standard.



