Na ove stvari trebate obratiti pažnju pri kupnji LED žarulja!

Za početak, bitno je naglasiti dva osnovna razloga zbog kojih su LED žarulje daleko bolja opcija od halogenih. Prvi je taj što troše 85% manje energije, dok je drugi činjenica da traju i do 15 puta duže od halogenih. Također, s obzirom na to da troše puno manje električne energije i da ih ne morate mijenjati tako često kao halogene, dugoročno gledano s njima zapravo štedite. Uz to, ako uzmemo u obzir činjenicu da se LED tehnologija sve više razvija i da će u budućnosti biti sve više konkurentskih tvrtki koje proizvode LED žarulje, možemo očekivati i sve niže cijene.

Ako napravite usporedbu halogene i LED rasvjete, otkrit ćete da su LED svjetla uvijek bolja opcija te su najbolja alternativa ne samo halogenim već i ostalim žaruljama. Naime, ako se ostale žarulje koriste u prosjeku tri sata dnevno, mogu izdržati otprilike dvije godine, s druge strane LED žarulja bi trebala trajati između 10 do 30 godina.

Na što obratiti pažnju prilikom kupnje žarulja?

Kako ne biste pogriješili te kasnije bili nezadovoljni s jačinom ili bojom LED žarulje, donosimo vam tri osnovna pravila kojih se trebate držati prilikom odabira idealne LED rasvjete.

Jačina se mjeri u lumenima

Do sada ste jačinu žarulje birali prema vatima, no jačina LED žarulja mjeri se u lumenima, stoga za biranje ispravne žarulje, ponesite staru sa sobom i pitajte prodavača koja LED žarulja zamjenjuje običnu s obzirom na to da 600 lumena daje svjetlost kao žarulja od otprilike 48 vati.

Neke emitiraju svjetlost u jednom pravcu

Neke LED žarulje imaju svjetlosne diode koje svijetle u istom smjeru pa time većina svjetlosti završava u vrhu žarulje. Ako, primjerice, ovakvu žarulju stavite u stolnu lampu, malo ćete svjetlosti dobiti na stolu jer će većina završiti na stropu. Upravo zato je višesmjerna LED rasvjeta daleko bolji i popularniji izbor.

Pažljivo prilikom odabira boje

Topla bijela - bijela boja sa žućkastim odsjajem idealan je odabir za prostorije u kojima duže boravite. Ona je jednaka svjetlosti kao kod klasičnih žarulja te je time ugodnija za oči od hladne bijele i najbolja je za korištenje u dnevnom boravku i spavaćoj sobi.

Foto: Screenshot/YouTube, themetalwithin

Hladna bijela - neki ljudi se žale na bijelo svijetlo koje im najviše smeta kad su u pitanju LED žarulje. Riječ je o boji s plavičastim odsjajem zbog čega se prostorije u kojima su ovakve žarulje prisutne doimaju hladnijim i zato su prikladne za kupaonicu, hodnik, ured i vanjsku rasvjetu. Takva boja ima i otprilike 10% jaču svjetlinu te zbog svoje temperature ne privlači kukce.

I društveno odgovorne tvrtke ugrađuju LED rasvjetu

Osim u kućanstvima, LED rasvjetu u svoja postrojenja ugrađuje i sve više tvrtki, a jedna od njih je HEINEKEN Hrvatska. Nakon niza zelenih investicija, poput gradnje zelenog skladišta, postavljanja solarnih panela te unapređenja procesa punjenja piva – HEINEKEN Hrvatska zamijenit će halogenu rasvjetu u svojoj pivovari u Karlovcu učinkovitijom LED rasvjetom. Time će godišnja ušteda električne energije iznositi čak 80%, a s obzirom na to da je vijek trajanja ovakvih žarulji prilično dug (30 do 50 tisuća sati) u odnosu na halogene (2 do 8 tisuća sati), ovim potezom će smanjiti i troškove održavanja.

Osim same zamjene, rasvjeta u pivovari bit će proširena i poboljšana, a procjenjuje se da će se ova, 2,5 milijuna kuna vrijedna, investicija isplatiti u razdoblju od nekoliko godina. Do sada je zamjena halogene rasvjete LED rasvjetom obavljena u pogonima za punjene piva i skladištima pivovare, a u tijeku je njeno uvođenje i u proizvodne pogone.

Foto: HEINEKEN Hrvatska

Za brojne napore koje kompanija čini na području održivosti nedavno su dobili dva prestižna priznanja: veliku nagradu za društveno odgovorno poslovanje koju je dodijelila Hrvatska udruge poslodavaca (HUP) te Indeks DOP-a za društveno odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem koju je kompanija HEINEKEN Hrvatska dobila drugu godinu zaredom od Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HRPSOR) i Hrvatske gospodarske komore (HGK).

- U HEINEKENU Hrvatska kontinuirano ulažemo u povećanje energetske učinkovitosti te smanjenje utjecaja na okoliš jer je jedna od ključnih strateških odrednica naše kompanije upravo 'zeleno' poslovanje. Ponosni smo na naše investicije te ćemo nastaviti u istom smjeru kako bismo ostali predvodnikom na području društvene odgovornosti i održivog poslovanja na domaćem tržištu - izjavila je Valentina Belavić, direktorica Sektora lanca opskrbe u kompaniji HEINEKEN Hrvatska.