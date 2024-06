Najdramatičniji preokreti u povijesti nogometa: Ove tri utakmice zaustavljale su dah

Baš kad pomislite da je sve riješeno, sport uvijek pronađe način da vas iznenadi. Od radosti i ekstaze do razočaranja i frustracije, sport nam pruža pravi emocionalni rollercoaster.

Za mnoge on je više od igre, obične zabave ili grlatog navijanja za svoju momčad. Sport pruža bijeg od svakodnevne rutine uvlačeći gledatelje u svijet neizvjesnosti i rizika, a pritom okuplja ljude i pruža im priliku za druženje i da "dišu kao jedno".

U nastavku donosimo nekoliko maestralnih momenata iz sportske povijesti, nevjerojatnih završnica na rubu granica mogućeg.

Foto: Shutterstock

Zapadna Njemačka - Mađarska 3:2, finale SP-a 1954., Bern

Na prvom Svjetskom prvenstvu u Europi nakon Drugog svjetskog rata, čiji je domaćin bila Švicarska, Mađarska je došla kao dominantna sila svjetskog nogometa. Bila je olimpijski prvak 1952. godine, pobijedila Englesku na Wembleyu 6-3 godinu kasnije te imala niz nepobjedivosti od svibnja 1950. (31 utakmica: 27 pobjeda i četiri remija).

Zabijali su golove takvom učestalošću i s lakoćom kakvu svijet još nije vidio. Na tom SP-u pobijedili su Zapadnu Njemačku 8-3 i Koreju 9-0 u skupini. Nijedna momčad nije bila veći favorit za osvajanje naslova nego što je tad bila Mađarska. Svijet je upoznao igrače kao što su Puskas, Kocsis, Hidegkuti i Czibor.

Polufinale između Mađarske i Urugvaja zapamćeno je kao jedno od najboljih u povijesti svjetskih prvenstava. Mađarska je u produžecima pobijedila 4-2 i tako prekinula niz nepobjedivosti Urugvajaca. Nijemci su uhvatili top formu i razbili susjede Austrijance 6-1.

Sve je bilo spremno za veliko finale između favorizirane Mađarske i Zapadne Njemačke. Gledatelji su očekivali da će ponovno proraditi čarolija mađarske "lake konjice", što se dogodilo nakon samo osam minuta, kad su su Mađari poveli 2-0. Ali u deset minuta za pamćenje Nijemci su se vratili u igru s dva postignuta gola. Međutim, ni to nije bio kraj. Nakon što su Mađari pogodili stativu, Helmut Rahn šest minuta prije kraja zabio je pobjednički gol kad se mađarski golman Gyula Grosics okliznuo na mokroj travi pokušavajući uzeti loptu.

Iznenađenje je bilo toliko veliko da su finale prozvali "Čudo u Bernu". Napisano je mnogo knjiga i studija o toj utakmici, koja je predstavljala procvat poslijeratne Njemačke. Finale je dobilo i filmsku ekranizaciju, "Das Wunder von Bern" ("Čudo u Bernu").

Foto: Shutterstock

Milan - Liverpool 3:3, finale Lige prvaka 2005., Istanbul

Milan je krenuo nevjerojatno, već u prvom napadu Pirlo je ubacio iz slobodnog udarca s desne strane, a Maldini volejem "probio" golmana Dudeka.

Napadačka trojka Milana (Crespo - Ševčenko - Kaka) djelovala je ubojito, Liverpool nije imao načina da zaustavi takve velikane. A baš su oni u 39. minuti odveli Milan i do drugoga gola. Kaka je povukao kroz sredinu, dubinski proigrao Ševčenka, koji je izbjegao zaleđe, uslijedila je paralelna lopta za Crespa, koji na petercu u visini druge stative zabija za 2-0.

Nije to bilo sve, Milan je do odmora zabio i treći gol. Argentinac Crespo izašao je sam na golmana Liverpoola Jerzyja Dudeka, pa ga atraktivno prebacio za velikih 3-0. Liverpool je bio potpuno razbijen u prvih 45 minuta, Milan je jurišao prema novom naslovu prvaka Europe.

Navijači Liverpoola bili su u očaju, no drugo poluvrijeme donijelo je drugačiju priču, najveći i najspektakularniji povratak u povijesti nogometa. Milan je bolje otvorio i nastavak, a onda - spektakl. U vrlo kratkom razdoblju, točnije u samo sedam minuta, Liverpool je stigao do izjednačenja. Stadion je proključao, navijači Liverpoola bili su u ekstazi.

Riise je u 54. minuti ubacio s lijeve strane, Gerrard neometan glavom pogodio za 3-1. Dvije minute kasnije Šmicer je prizemnom "bombom" s 20-ak metara "probio" Didu i tako najavio probleme za Milan koji u tim trenucima nije postojao na terenu. A 60. minuta donijela je potpuni šok u cijelom nogometnom svijetu. Milan Baroš petom je ostavio loptu za Gerrarda, kapetan Liverpoola bio je u trku, a s leđa ga je povlačio Gattuso. Dovoljno za penal!

Foto: Shutterstock

Veliku odgovornost na sebe je preuzeo Xabi Alonso, iskusni Dida obranio je njegov pokušaj s bijele točke, ali Španjolac je prvi stigao na odbijenu loptu i zabio za 3-3. U posljednjih pola sata osnovnog dijela igre novih golova nije bilo, pa su slijedili produžeci...

U njima je dominirao Milan, ali je Dudek "zaključao" svoj gol. Dapače, baš je u finišu produžetaka imao dvije najbolje obrane u karijere, dvaput je čudesnim reakcijama zaustavio Ševčenka. Počela je lutrija - penali...

Serginho je u prvoj seriji tukao preko gola, Hamman je bio siguran za Engleze. Druga serija: Dudek je zaustavio udarac Pirla, Cisse mirno pogodio za dva gola prednosti. Tomasson je u trećoj seriji prvi zabio za Milan, a onda je Dida obranio prizeman šut Riisea te vratio nadu Milanu. Kaki u četvrtoj seriji nije smetalo niti Dudekovo plesanje po gol-crti, a siguran je bio i Šmicer. Do lopte je posljednji stigao Ševčenko, kojeg je pročitao Dudek i počelo je veliko slavlje Engleza.

Barcelona - PSG 6:1 (prva utakmica 0:4), osmina finala Lige prvaka 2017., Barcelona

Nitko nikad u povijesti nije ostvario ono što je te večeri uspjela Barcelona. Pobijedila je 6-1 PSG na Nou Campu nakon što je na Parku prinčeva u Parizu izgubila 4-0 i napravila najveći pothvat u povijesti Lige prvaka.

Sve je idealno počelo za izabranike Luisa Enriquea. Već u trećoj minuti Katalonci su stigli do prednosti preko Luisa Suareza. Do kraja poluvremena bilo je 2-0. Iniesta je fenomenalno stigao loptu prije nego što je otišla u gol-aut i malonogometno petom pokušao proigrati Suareza.

Na krivome mjestu našao se Kurzawa, koji je zabio autogol. Koliko je Barcelona pritiskala u prvom poluvremenu i koliko je PSG bio nevidljiv, govori sljedeći podatak: Barcin stoperski trojac Umtiti - Pique - Mascherano više je vremena proveo na polovici PSG-a nego na vlastitoj.

U 49. je uslijedio novi šok za Parižane nakon što je Meunier srušio Neymara u šesnaestercu. Odgovornost je preuzeo Lionel Messi za Barcinih 3-0. Situacija je bila idealna, Barca je bila poletna...

No samo 12 minuta poslije svi snovi Barcinih navijača bili su srušeni. Ili su tad tako mislili. El Matador Edinson Cavani pogodio je loptu iz prve nakon odbijanca i zabio gol za goste. Kako je samo slavila klupa francuskog prvaka, momčad Unaija Emeryja postigla je jedini cilj koji je imala - zabiti u uzvratu i braniti rezultat do kraja. Ali kako opisati ono što se događalo do kraja utakmice? Cavani je u 64. minuti mogao riješiti susret. Urugvajac je sam izbio pred Ter Stegena i probao je niskom loptom po podu. Mogao je birati gdje će pucati, ali Nijemac na golu Barcelone obranio mu je udarac i spasio svoju momčad.

PSG je sam sebi zakuhao situaciju. U 86. minuti je Angel Di Maria, koji je ušao u nastavku, mogao zabiti i stvar bi bila gotova. Prekrasnu loptu poslao mu je Verratti, Argentinac je izbio sam pred golmana, pucao i... Onda se dogodilo nešto neobjašnjivo. Spotaknuo se ili promašio loptu, a udarac je otišao pored gola.

Foto: Shutterstock

Uslijedio je spektakl koji samo Barcelona može pružiti. U 88. minuti Neymar je zabio prekrasan gol iz slobodnjaka za 4-1, a samo dvije minute kasnije Suarez je srušen u kaznenom prostoru i Barcelona je dobila novi penal. Loptu je ovaj put uzeo sjajni Brazilac i pogodio za svoj drugi gol na utakmici i nevjerojatnih 5-1 u prvoj minuti sudačke nadoknade.

U 95. minuti susreta napravljen je faul na Marc-Andreu Ter Stegenu u protivničkoj polovici nakon što se njemački golman poslije kornera vraćao na svoj gol. Iz tog je faula Sergi Roberto zabio pobjednički gol, koji će u povijesti ostati zapamćen kao prvi koji je pao nakon faula na golmanu u protivničkoj polovici.

Na velikim natjecanjima poput aktualnog Europskog prvenstva svaka je utakmica napeta, ali to je čar nogometa. Ako ste odlučili "dramu" pratiti uživo s tribina, osigurajte se putnim osiguranjem jer vas ono štiti od svih šokova na putovanju.

Foto: Shutterstock

Ugovorite A1 putno osiguranje na vrijeme

Ako vas neki od trenutno aktualnih i budućih sportskih događaja potakne da svoju ekipu ili dragog sportaša podržite uživo s tribina, smanjite mogućnost nepredvidljivih komplikacija i neplaniranih troškova, poput gubitka ili oštećenja prtljage, plaćanja smještaja zbog odgođenih letova ili zdravstvenih nezgoda.

Ugovorite Putno osiguranje za A1 korisnike, koje, za razliku od većine drugih, korisnici ne plaćaju unaprijed nego samo za dane provedene u inozemstvu. Usluga je dostupna odmah nakon registracije, a iznosi pokrića na polici vrijede za sva putovanja u sljedećih godinu dana.