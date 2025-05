Usporedili smo troškove: Koliko nas košta vožnja autom, romobilom ili e-biciklom?

Navigiranje gradom, i to dok cijene rastu brže nego što središnje banke stižu odgovarati na inflaciju, postaje značajan problem. Osobito u gradu kao što je, primjerice, Zagreb. Duži je od ponedjeljka, prema mišljenju naših sugrađana jedan od prometno najzagušenijih u Europi, a postotak korisnika usluga javnog prijevoza ostavlja dovoljno prostora za otvaranje pitanja njegove kvalitete.

Vrijednost praznog hoda u prometu

Jeste li znali da u prosjeku godišnje, samo u Zagrebu, na semaforima provodimo 100 sati? Prosječna plovidba putničkim brodom od Europe do Amerike traje oko pet dana, tako da za 100 sati možete već biti nadomak njujorške obale.

Putovanje željeznicom, iako ekološki prihvatljivo, u Hrvatskoj nije ništa manje frustrirajuće. Unutar jedne kalendarske godine HŽ je generirao kašnjenja u trajanju od dvije godine. Uz prosječnu brzinu svemirske letjelice (oko 58.000 km/h) čovjek bi za to vrijeme mogao stići do Marsa i natrag, odgledati sve epizode "Simpsona" čak 317 puta ili odigrati 17.520 utakmica - što bi odgovaralo cijeloj sezoni profesionalnog nogometa na svjetskoj razini. Dok vi čekate vlak, čak bi i zlatna ribica cijelu Hrvatsku preplivala za samo 139 dana.



Prema procjeni, svatko od nas u javnom prijevozu provede 260 sati godišnje. Zbrojimo li sve vrijeme svih korisnika zagrebačkog javnog prijevoza u jednoj godini, dolazimo do ekvivalenta od 5,2 milijuna dana! Samo zabave radi, to je trostruko dulje nego što je bilo potrebno da se na Zemlji razviju prve civilizacije.

A to je samo vaše vrijeme. Gdje su tek troškovi koji ne uključuju samo cijenu našeg psihičkog zdravlja?

Tko to more platit?

Cijene novih automobila u Hrvatskoj znatno su porasle posljednjih godina. Prema analizi, prosječna cijena deset najprodavanijih modela porasla je s 14.236 eura u 2014. na 23.977 eura u 2024., što predstavlja povećanje od 68%. Uzmemo li u obzir najavljeni trgovinski rat iz SAD-a, taj će postotak u skoroj budućnosti biti i značajno veći.

Najjeftiniji novi automobili trenutno se mogu pronaći po cijeni od oko 15.000 eura. Primjerice, gradski automobil s osnovnim paketom opreme može koštati oko 16.400 eura. S obzirom na prosječnu neto plaću u Hrvatskoj od oko 1200 eura, kupnja novog automobila, uz kreditnu otplatu na deset godina te s kamatnom stopom od 5%, godišnje bi vas koštala 2076 eura.

Uvedemo li u računicu godišnju cijenu benzina od 1350 eura, servis i održavanje u vrijednosti od prosječnih 350 eura, premiju police osiguranja od 600 eura te trošak cestarina od 200 eura, dolazimo do frapantnih 4576 eura godišnje!

Prihvatljive alternative

Hodanje je, dakako, najjeftinija i često najzdravija alternativa kad je riječ o kretanju, koja će vas godišnje, već prema afinitetima, koštati između 100 i 300 eura. Svakodnevnim hodanjem duljim od 30 minuta godišnje ćete potrošiti oko 65.000 kalorija ili 217 cheeseburgera. Plus, u prosjeku ćete vjerojatno živjeti 3-7 godina dulje od ljudi koji hodaju manje.

Tu je, naravno, i sve popularnije e-bicikliranje, koje s obzirom na novitete kojima se u Zagrebu redovito poboljšava kvaliteta biciklističkog iskustva, postaje sve intrigantnija opcija. Osobito u kontekstu godišnjeg troška prijevoza. Električne bicikle MS Energy možete pronaći u rangu od 800 do 2000 eura, što je i do pet puta niža cijena u odnosu na godišnje izdatke vezane za svakodnevnu vožnju automobilom.

Električni bicikl je nalik običnom biciklu, ali s ugrađenim električnim motorom i baterijom koji pomažu pri pedaliranju ili omogućuju vožnju bez potrebe za okretanjem pedala, a funkcionira tako da motor pruža dodatnu snagu dok korisnik pedalira ili koristi ručnu kontrolu za pokretanje.

Električni bicikli MS Energy idealni su za svakodnevnu vožnju po asfaltiranim cestama. Pri izboru gradskog električnog bicikla važno je obratiti pozornost na udobnost, pouzdanost i jednostavnost vožnje. MS Energy e-bicikli imaju lagan okvir, dobar sustav kočenja, kvalitetnu bateriju, udobno sjedalo i upravljač. Osim toga, u većini slučajeva imaju skrivene kablove i integriran display, čime osiguravaju elegantan dizajn i dodatnu praktičnost.

Za bicikliste koji preferiraju brdsku vožnju tu su brdski električni bicikli s centralnim pogonom ili pogonom u kotaču, koji omogućuju ugodnu i pouzdanu vožnju brdovitim stazama. A oni najzahtjevniji sigurno će posegnuti za trekking e-biciklima. To su bicikli za duže vožnje na različitim terenima, s centralnim motorom i praktičnom opremom poput blatobrana i nosača tereta. MS Energy trekking e-bicikli opremljeni su baterijama većega kapaciteta, što omogućuje nesmetano kretanje na većim udaljenostima, bilo da je riječ o svakodnevnim vožnjama ili dužim izletima.

Ako se kojim slučajem dvoumite, znajte da biciklisti u prosjeku žive i do 14 godina dulje, da se kroz grad kreću 30-50% brže od automobila te da izgledaju nekoliko godina mlađe od nebiciklista. Račune za tretmane pomlađivanja ostavljamo za neku drugu priliku, znajući da su sigurno veći od besplatnog MS Energy električnog bicikla, koji možete osvojiti na našem nagradnom natječaju.



Osvojite e-bicikl u par koraka!

Uključite se u naš nagradni natječaj i možda do svojeg e-bicikla dođete potpuno besplatno. Pozivamo vas da pokažete kako se možete osloboditi dosadnih, nepraktičnih i ne-ekoloških vozila koja više nemaju mjesto u vašem životu. E-bicikl je pametan, ekološki prihvatljiv i brz način kretanja, pa je vrijeme da se pozdravite s prošlim vremenima. Šaljemo vaše stare suputnike u zasluženu mirovinu, a vi krećete u novu, lakšu i zeleniju budućnost.

Kliknite na link za sudjelovanje, pošaljite sliku i opis situacije u kojoj biste vi, uz pomoć e-bicikla, zamijenili dosadašnji način kretanja. Možete nam pokazati svog umornog Fiću, autobusnu gužvu, nedostatak parkinga ili, jednostavno, način na koji bi e-bicikl bio puno bolja opcija za vas. Smijeh je dozvoljen, kreativnost poželjna, a novi MS ENERGY URBANFOLD, i6 j(999,00 €) je na par klikova od vas!

Fill out my Wufoo form!