'Najskuplji preparati i doktori neće ništa promijeniti ako promjene nema u vama'

Kad smo bolesni, često ćemo posegnuti za tabletom jer smatramo da će ona riješiti problem. No naša sugovornica objašnjava da čuda nema ni u jednoj tableti, čudo je u nama, u odluci da napravimo promjenu

<p>Doktorica <strong>Sanja Toljan</strong> iz Poliklinike Orlando autorica je popularne knjige ''<strong>Čudesna moć hormona</strong>'', u kojoj govori o poremećajima hormonskog sustava i o tome kako ih dovesti u balans. Ono na što prvo stavlja naglasak jest to da je <strong>nužna promjena stila života</strong> kako bismo postigli željene rezultate.</p><h2>Promjena prehrane je ključna</h2><p>U intervjuu za 24sata doktorica Toljan objasnila je kako <a href="https://bit.ly/3c5GooK" target="_blank">hormoni</a><a href="http://bit.ly/3bY87b1" target="_blank"> </a>utječu na naš organizam i što bismo trebali učiniti kako bi oni bili u <strong>balansu</strong>.</p><p>- Najviše motiviram ljude na promjenu životnog stila jer osnovni je zadatak liječnika navesti pacijenta na promjenu. Najskuplji preparati i najskuplji doktori neće ništa promijeniti ako nema promjene u vama. Zato svakoj osobi pristupam individualno i objašnjavam kako ta promjena treba izgledati. Objašnjavam joj neke specifičnosti, primjerice u slučaju prehrane - da treba polako žvakati i osjetiti okuse hrane. Kreiramo<strong> plan promjena</strong> i dogovaramo koje su prve a koje druge. Čovjek zna da treba promijeniti prehranu, ali to prvo treba staviti u kontekst toga <strong>kako on živi</strong>, radi, kuha, jede. Potrebno je iznova upoznavati ga s tim što je prehrana i što je obrok - objašnjava doktorica i dodaje da većina ljudi zapravo ne voli jesti.</p><p>- Onaj tko voli jesti, on uživa u hrani, jede polako i od hrane ne dobiva bolest te se ne deblja. A osoba koja ne voli jesti, ona 'trpa' u sebe, jede usputno i ne osjeća zadovoljstvo. Već u vrtiću djecu požuruju da brže pojedu, što <strong>nije ispravno</strong>. Dijete ima svoj ritam i treba ga <strong>pustiti da jede polako</strong> i ne nametati mu sustav u kojem hrana nije bitna i nije nešto o čemu razmišljamo - upozorava doktorica.</p><h2>Treba li izbjegavati gluten i kazein?</h2><p>Iako u današnje vrijeme postoji sve više gluten-free proizvoda, većina Hrvata i dalje je skeptična kad je riječ o tome treba li izbjegavati gluten. To je tvar koja se nalazi u pšenici, brašnu, raži, ječmu, piru te zobi, koja zna biti kontaminirana zbog toga što se uglavnom uzgaja uz pšenicu. Osim glutena, upitna je i konzumacija mliječnog proteina - kazeina, koji većina nas svakodnevno unosi u organizam.</p><p>- <strong>Gluten i kazein</strong> nisu opasni, ali kada dođu u upaljen organizam, onda čine štetu. Oni su <strong>primarni uzrok upale u bolesnom organizmu</strong>. Zdravi ljudi mogu jesti sve, ali što je zdrav čovjek? To je rijetka pojava u današnje doba jer, da bismo postali zdravi, prvo moramo priznati da smo bolesni. Moramo eliminirati mnogo faktora koji pridonose upalnom stanju, a prehrana većine uglavnom se sastoji od pogačica sa sirom, pizze sa sirom, tjestenine sa sirom…, čime crijeva ne dobivaju dobre bakterije da se bore protiv upale - objašnjava doktorica Toljan.</p><h2>Bitno je i što stavljamo na sebe</h2><p>Doktorica Toljan tvrdi da <a href="http://bit.ly/3bY87b1" target="_blank">h</a><a href="https://bit.ly/3c5GooK" target="_blank">ormonske poremećaje</a> i bolesti vezane uz njih najčešće ne treba liječiti hormonima. Umjesto toga, smatra da trebamo osnažiti žlijezde tako što ćemo <strong>promijeniti loše životne obrasce</strong> ponašanja, u čemu su ključni pravilna prehrana i dnevni raspored koji pruža dovoljno vremena za spavanje i opuštanje.</p><p> - Moderna medicina zna mnogo o tome što utječe na rad žlijezda, ali ako, primjerice, imamo problem s prevelikim ili premalim stvaranjem hormona štitnjače, onda je uzrok u samoj žlijezdi. U tom slučaju prvo radimo na <strong>unosu specifičnih nutrijenata</strong>, eliminaciji stresa i toksina te <strong>hormonskih ometača</strong> (hormon disruptors) koji se svakodnevno nalaze u našoj okolini. Važno je što stavljamo na sebe, na svoju kožu i kosu, što jedemo i pijemo. Zatim radimo na tome da žlijezdi pružimo ono što joj treba: kompleks vitamina - cink, selen, vitamin E, željezo... - objašnjava doktorica i dodaje kako su velike šanse da ćemo tad napraviti pozitivan pomak.</p><h2>S kim si, takav si</h2><p>Ako ste se barem jedanput našli u situaciji u kojoj ste odlučili živjeti zdravije, a vaš partner/ica ne želi promijeniti svoje loše navike, onda znate koliko takva situacija može biti frustrirajuća. Doktorica Toljan smatra da takav odnos dugoročno <strong>nije održiv </strong>jer žena ne može biti potpuno zdrava ako pokraj sebe ima bolesnog muškarca i obrnuto.</p><p>- S kim si, takav si. Ako želite biti zdravi, <strong>vi ćete birati promjenu</strong> i zdravo društvo, kao i zdravog partnera. Nastojat ćete da vaša obitelj bude zdrava, a ako partner nije dovoljno snažan i opire se promjeni, takva će promjena teško opstati - poručuje sugovornica te dodaje da su žene uglavnom spremnije na promjene od muškaraca, ali su s druge strane muškarci <strong>mnogo odlučniji </strong>na promjenu jednom kada to odluče.</p><p>- Muškarci su tad vrlo sigurni i male su šanse da će ih nešto pokolebati, a žene uvijek analiziraju imaju li dovoljno vremena i promišljaju kako će uspjeti pronaći pola sata za sebe s obzirom na obitelj i posao. Zato ženama kod terapije nekad znam navesti da <strong>potraže pomoć u kući</strong>, bila ona plaćena ili neplaćena - kaže doktorica.</p><h2>Utjecaj hormona na izgled</h2><p>Osim što djeluju na unutarnje zdravlje, utjecaj hormona očituje se na vanjskom izgledu. Upravljaju gotovo svim fiziološkim procesima u organizmu, uključujući rast, metabolizam, apetit, pubertet, plodnost i starenje, pa čak i osjećaje. Naša sugovornica poručuje da, kad su hormoni u ravnoteži, onda se i mi osjećamo vitalno i zdravo te izgledamo dobro, što pojašnjava pojam <a href="https://bit.ly/3c5GooK" target="_blank"><strong>anti-age medicine</strong></a>.</p><p>- To je medicina koja omogućava<strong> zdravo starenje</strong>. Ona nije protiv starenja nego zagovara što <strong>dulju funkcionalnost organizma</strong> uz manje degenerativnih promjena. Prvo se gleda što organizmu sad treba i pritom su vrlo važni hormonski i imunološki balans te psihoneurobalans, a kako bi se njihova ravnoteža postigla, svakom se pacijentu pristupa individualno.</p><p>Budući da je primijetila kako mnogo njezinih pacijenata ima problema s hormonima i hormonskim poremećajima, doktorica Toljan pohađala je <strong>specijalizaciju iz preventivne i anti-age medicine </strong>u Belgiji, kod dr. Thierryja Hertogha te nam objašnjava što je najvažnije od onoga što je ondje naučila.</p><p>- Medicina na sadašnjem nivou ne nudi rješenja i nedostaje joj znanja o hormonima. U Belgiji sam studirala hormonsku neravnotežu te učila koje vrste hormona postoje i kako djeluju na cijelo tijelo te, ako nisu balansirani, kako ih balansirati. Primjerice, ne možete krenuti od štitnjače, postoje važni i manje važni hormoni, a među najvažnijima su <strong>kortizol i</strong> <strong>melatonin</strong> - objašnjava sugovornica.</p><h2>Naučite kako uravnotežiti hormone</h2><p>Moderan čovjek danas ima mogućnost dobro jesti, dobro se zabaviti, živjeti u dobrom stanu..., i sve to može kupiti. Ali svoj balans i hormone te dobre osjećaje ne može i za njih se mora pobrinuti. 