Nije šala nego opasna pojava: Idete li i vi po zdravstvene dijagnoze na društvene mreže?

Internet je danas postao nezaobilazan izvor informacija za sve teme, pa tako i za one vezane za zdravlje. Prema jednom američkom istraživanju, zdravstvene informacije na internetu većinom traže zaposlene i fakultetski obrazovane žene između 35 i 64 godine. Tome su svakako pridonijele i društvene mreže, ali i influenceri, koji zbog velikog broja pratitelja svojim sadržajem dospijevaju i do široke publike. No uz porast njihove popularnosti, stručnjaci su složni s tim kako je došlo vrijeme u kojem se, nažalost, prebrzo šire opasni zdravstveni savjeti.

Savjeti koji mogu ugroziti zdravlje

U proteklih nekoliko godina ljudi su većinu zdravstvenih informacija dobivali od svojih liječnika, a sad uz pomoć jednoga klika mišem svatko može vrlo lako pristupiti raznim dijagnozama, tretmanima, ali i metodama liječenja "uradi sam". No nije problem dostupnost informacija nego njihova vjerodostojnost.

Jedan od besmislenih primjera koji su privukli pozornost javnosti savjet je o kućnom uklanjanju madeža pomoću zubnoga konca - tako da se vezanjem smanjuje protok krvi, nakon kojeg izraslina sama otpadne. Tu je važno, složit ćete se, poslušati glas zdravog razuma i unaprijed znati da bilo kakve slične intervencije mogu dovesti do opasne infekcije ili duboko oštetiti kožno tkivo. I da, oboje je ozbiljnije od bilo kakve brige o vašem vanjskom izgledu. Napominjemo da je posjet dermatologu uvijek pametniji izbor od viralnih savjeta.

Foto: Shutterstock

Isto tako, svjedoci smo da mnoge objave na Facebooku, Instagramu, TikToku, pa i YouTubeu, obećavaju vježbe, a u nekim slučajevima samo jedan pokret koji će vam dati ravan trbuh za samo nekoliko minuta na dan ili tanke i uvježbane noge nakon tjedan dana vježbanja. Naime, osim ako nemate vrlo niske razine tjelesne masti, mišići na trbuhu prirodno su prekriveni slojem masti. Čak i da radite odličan trening za trbušne mišiće pet puta tjedno, još ih vjerojatno ne biste mogli vidjeti. Znajte da niti jedna vježba nema čarobne rezultate nego su potrebni kontinuitet i upornost.

Viralno ne znači nužno i točno

Još jedan opasan i viralan trend postavila je i prije nekoliko godina Kim Kardashian kad je počela piti limunadu s aktivnim ugljenom. Tad je izjavila: "Kunem se, kad ga popijem, osjećam se pročišćeno i imam puno energije tijekom dana". No koncentrirani oblik ugljena, kao što je tableta, uzrokuje velike želučane smetnje te može izazvati napadaje proljeva, grčeva i jake nadutosti. Također ometa normalan proces apsorpcije u vašim crijevima, što vas može učiniti nesposobnim za apsorbiranje vitamina i minerala iz hrane ili ne možete dobiti koristi od bilo kojih lijekova koje možda uzimate.

Nedavno su i utjecajni američki influenceri počeli reklamirati drevnu praksu zvanu "izvlačenje uljem", a riječ je o tretmanu za izbjeljivanje zubi. Tvrde da će mućkanje skupog hladno prešanoga kokosova ulja u ustima (od pet do dvadeset minuta) izvući toksine iz desni i zuba. Ako se možda i pitate je li to moguće, stručnjaci tvrde kako nema apsolutno nikakvih dokaza da će tako biti. Gutljaj ulja vjerojatno vam neće naštetiti, kažu, ali vam također neće pomoći na način na koji ljudi na internetu tvrde da hoće.

Foto: Shutterstock

Ovi savjeti, iako mogu izgledati privlačni na prvi pogled, mogu biti opasni i štetni za zdravlje. No osim važnosti kritičkog razmišljanja pri usvajanju informacija s društvenih mreža, izuzetno je važno razlikovati prave influencere od onih koji se samo tako predstavljaju.

Influenceri vs. 'influenceri'?

Pravi influenceri odlikuju se autentičnošću i stručnošću u određenom području. S druge strane, "influenceri" često nastoje samo stvarati privid uspjeha ili popularnosti, ponekad čak zanemarujući istinitost i integritet u korist privlačenja pažnje. Odgovorni influenceri također su osviješteni o moći koju imaju nad svojom publikom jer shvaćaju da njihove riječi i postupci mogu duboko utjecati na mentalno, emocionalno i fizičko stanje pratitelja, posebice kad je riječ o širenju zdravstvenih informacija.

Foto: Shutterstock

A da bi se istaknula važnost ovog pitanja, Centar za sigurniji internet (CSI) i A1 Hrvatska pokrenuli su "Školu odgovornog influensanja". Cilj ove online škole je osvijestiti influencere i kreatore sadržaja o važnosti odgovornog ponašanja u online svijetu, podignuti svijest o važnosti prepoznavanja i prijave neprimjerenog sadržaja na internetu kao i načinu njegove prijave te prepoznati važnost kreiranja pozitivnog online sadržaja i stvaranja pozitivnog utjecaja.

S projektom "Škola odgovornog influensanja" CSI i A1 Hrvatska ove godine sudjeluju na međunarodnoj konferenciji Safer Internet Forumu (SIF) 2023 u organizaciji European Schoolneta u ime Europske komisije. U Deep Dive sesiji Content creation sudjelovat će i Ana Radišić, jedna od polaznica Škole odgovornog influensanja. Ukoliko želite pratiti konferenciju, prijave su još uvijek otvorene.

Dakle, kreiranje sadržaja na društvenim mrežama nije samo privilegij nego i odgovornost. Razlikovanje između influencera i "influencera" ključno je za promicanje sigurne i pouzdane online zajednice, gdje se cijeni kvalitetan sadržaj temeljen na istini, stručnosti i empatiji!

