Nova školska godina: ima li vaš školarac sve što mu treba?

Početak škole stresno je razdoblje ne samo za djecu već i za roditelje koji ih nastoje brzo opskrbiti svim potrebnim stvarima, ali i dodatno ih motivirati za što bolji uspjeh u novoj školskoj godini. Nije tajna da u tome pomažu nova školska torba ili nove tenisice o kojima slušate već tjednima. No, iako pripreme za prvi dan škole započinju i nekoliko mjeseci unaprijed, uvijek postoje stvari na koje zaboravimo. Zato vam donosimo nekoliko ideja svega potrebnog za početak nastave što još stignete nabaviti i uz što će se vaš osnovnoškolac lakše prilagoditi na školski ritam.

Odabir školske torbe

Djeca vole imati "kul" stvari, pa tako i školske torbe najčešće biraju prema izgledu, no u tom slučaju ipak morate odraditi roditeljsku dužnost i prednost dati praktičnosti i zdravlju. Naime, školska torba ne smije biti veća od djeteta već bi gornji dio torbe trebao biti do razine ramena, a donji dio ne bi smio sezati ispod razine struka. Također, dok je prazna, torba bi trebala biti što lakša jer su knjige za školu same po sebi dovoljno teške. Štoviše, težina pune školske torbe ne bi smjela biti veća od 10% djetetove težine - preporuka je to Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Usto, poželjno je da torba ima više pretinaca kako bi knjige i pribor za školu, odnosno težina, bili ravnomjerno raspoređeni u torbi te široke i mekano postavljene naramenice. I posljednje, ali možda najvažnije, potražite torbu koja je ergonomski i anatomski oblikovana - dakle da oblikom odgovara leđima vašeg školarca te da je dio koji prianja na leđa prozračan kako bi zrak mogao cirkulirati između torbe i djetetovih leđa.

Ne zaboravite pribor za školu!

Sad kad ste kupili torbu, na redu je školski pribor. Osim onog osnovnog poput bilježnica, pernice, bojica, flomastera i ravnala, ne zaboravite kupiti i omote te naljepnice za knjige i bilježnice. (Savjet: naljepnice zalijepite na omote, a ne izravno na knjige kako biste ih na godinu mogli nekome dati ili prodati). Također, za više razrede dobro je kupiti bilježnice s tvrdim uvezom jer vam tada za njih ne trebaju omoti, međutim, one su ipak malo teže od bilježnica s mekim uvezom pa je najbolje provjeriti s djetetom što mu više odgovara. Osim navedenog, ne zaboravite kupiti nekoliko pakiranja mina za tehničku olovku i gumica s obzirom na to da se one najlakše gube i troše. Što se tiče pribora za likovni, pričekajte s kupovinom dok učitelji odnosno profesori daju točan popis pribora koji će se koristiti tijekom godine na nastavi. I posljednje, ne zaboravite kupiti informativku kako bi vaše dijete moglo zapisati sve obavijesti koje dobije u školi.

via GIPHY

Nove tenisice i papuče

Svaka nova školska godina obično zahtijeva i kupnju nove obuće za djecu, a osim tenisica, vašem će školarcu trebati i nove papuče za školu. Ide li vaše dijete u produženi boravak, imajte na umu da će u papučama biti gotovo cijeli dan, pa svakako kupite kvalitetne u kojima će mu biti udobno. Kako ne biste morali ići gradom od trgovine do trgovine, najbolje je da svratite do shopping centra u kojem ćete sve naći na jednom mjestu i nećete gubiti vrijeme na bespotrebno vozikanje. Usto, nakon što obavite kupnju obuće, možete odvesti svog školarca na sladoled ili u kino te se zajedno opustiti i zabaviti prije povratka kući.

Kupnja mobitela i laptopa

Iako mobiteli i laptopi prvašićima ne trebaju, svakako trebaju djeci u višim razredima osnovne škole. Upravo zato brojni se roditelji odlučuju na kupnju prvog mobitela za dijete upravo početkom škole kako bi im se u svakom trenutku moglo javiti. Ako ste i vi ove godine odlučili kupiti prvi mobitel svom školarcu, dobro se informirajte o cijenama i kvaliteti mobitela, no imajte na umu da osnovnoškolcu ne treba najnoviji i najskuplji mobitel, jer će mu ionako uglavnom služiti samo za poruke i pozive. Međutim, bez obzira na to koliko platili mobitel svakako kupite zaštitnu masku za njega kako biste ga zaštitili od udaraca i ogrebotina. Ide li vaš prvašić pješke u školu i iz škole i još mu ne treba mobitel, razmislite o kupnji pametnog sata za djecu s ugrađenim GPS-om. Pomoću njega možete pratiti lokaciju i aktivnosti svog djeteta, pa se nećete morati brinuti dok je na putu kući ili u školu.

S laptopom je priča nešto drukčija pa se isplati uložiti u malo bolji i kvalitetniji koji će uz pažljivo rukovanje potrajati i nekoliko godina. S kupnjom laptopa nemojte žuriti, ionako neće biti potreban prvih nekoliko tjedana škole, stoga se dobro informirajte i raspitajte prije kupnje kako biste za izdvojeni novac dobili najbolje što možete. (Savjet: djeca jako vole računalne igrice, pa se pri kupnji laptopa pobrinite za to da ima dobru grafičku karticu, jak procesor i dovoljno RAM memorije).

via GIPHY

Mislite i na djetetovo zdravlje

Osim stvarima za školu i učenje, prvih nekoliko tjedana škole dobro je dijete opskrbiti multivitaminskim dodacima prehrani kako bi lakše prebrodilo početni stres i nervozu koje svaka nova školska godina donosi. Svratite u ljekarnu i raspitajte se o dodacima prehrani te vitaminima i mineralima koji su pogodni za vašeg školarca, naročito ako se bavi i nekom fizičkom aktivnošću nakon škole. Dodatna će mu energija u tom slučaju dobro doći.

Malo zabave nije na odmet

Napokon, pošto ste obavili sav šoping i nabavili sve što je vašem djetetu potrebno za uspješan početak školske godine, oboje ste zaslužili malo zabave i odmora. Nađete li se u Arena Centru, osim kupovanja, možete nešto pojesti i popiti te svratiti u kino i opustiti se uz kakav dobar film. Tu je i Gaming Arena u sklopu H18 Megastorea koja će oduševiti malo starije osnovnoškolce gaming opremom i igricama, dok će se za one u nižim razredima naći trgovine s igračkama kojima im možete uljepšati početak ove nove školske godine koja je pred njima!