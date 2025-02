Oni su nam pokazali kako se to ne radi: Zaboravite što prije na ove bizarne trendove s TikToka

Pitamo li TikTok pravo pitanje (odnosno hashtag), vjerojatno ćemo doznati da se "kričavo" bijeli zubi mogu dobiti sa samo nekoliko sastojaka koje "svi imamo u svojoj kuhinji". A onda, ako smo sretni, pred nama će se izlistavati nepregledne objave široko nasmiješenih lica, pokazujući svu raskoš porculanski bijelih i digitalnih zubala.

I ne odnosi se to samo na zube. Riječ je o svim trendovima, koje ova platforma danas producira kao da je to neko natjecanje – koji će beauty trend isplivati kao najveći, najbolji i najefikasniji. (Pre)obrađene slike i videosnimke tu su samo da nam potvrde ono što se priča. No djeluju li?

Istina je surova i ne tako lijepa

U istraživanju koje je provedeno 2022. rezultati su bili poprilično razočaravajući kad govorimo o postavljanju dijagnoze ili samo o promjeni navike, a vjerujemo kako su se ti rezultati pojačali u korist nestručnih osoba u posljednje dvije godine, otkad je istraživanje objavljeno.

Čak 1 od 5 odraslih osoba obraća se TikTok zajednici i traži DIY rješenja umjesto obraćanja liječniku kad traži rješenje za svoj zdravstveni ili estetski problem, a od ostalih zanimljivih podataka ističemo onaj prema kojem se 37% odraslih ljudi obraća prvo "influenceru", a onda tek liječniku, i to samo zato što su prvi mnogo dostupniji od drugih. Dobar pokazatelj stanja su i objave dentalnih stručnjaka svaki put kad se pojavi neko od DIY rješenja za dentalnu higijenu, u kojima stručnjaci doslovno preklinju i pojašnjavaju zašto ne treba raditi baš sve što vidimo da je postalo "viralni trend".

Ove trendove i DIY rješenja prekrižite

1. Rašpanje zubi

Trend koji je zgrozio stomatologe bio je u jednom trenutku vrlo popularan među mlađom populacijom korisnika TikToka. Klinci su doslovno rašpom za nokte pokušali "izravnati" plohu zuba, pa čak i oblik. Rašpanje ne ispravlja zube, a stomatolozi su preklinjali da se s tim trendom prestane jer i izrazito šteti caklini zuba, a osim toga može dovesti do problema s ispravnim žvakanjem hrane, što ima i druge zdravstvene posljedice.

2. Izbjeljivanje zubi 'uradi sam'

U doba društvenih mreža i beauty eksploatacije nije čudo što su mnogi ljudi postali vrlo nesigurni kad je riječ o izgledu, a pogotovo o bjelini njihovih zubi. Trenutačno oko 3,5 milijuna objava na TikToku ima hashtag #toothwhitening, a stomatologe zabrinjava i to što u objavama gledaju kako se "znalci" koriste vodikovim peroksidom pri izbjeljivanju. Služe se i jabučnim octom ili sodom bikarbonom i limunom, no ako znamo da se posljednji recept koristi također za prirodno rješavanje kamenca u kuhinji ili WC školjci, valjda nam zdrav razum govori da ga ne koristimo na vlastitim zubima?! Zubna caklina je na udaru, a proizvodi s previsokom koncentracijom mogu izazvati i kemijske opekline, što zahtijeva dodatnu i pažljivu medicinsku intervenciju. Kad je riječ o bjelini zubi, ispravna higijena usne šupljine je nužna; vratite se pastama za zube koje ih postupno izbjeljuju, svakodnevnom korištenju vodica za ispiranje usta, ili uložite u kupnju električne četkice za zube, koja će detaljnije očistiti vaše zube.

3. 'Punjenja' iz kućne radinosti

Vjerojatno ne postoji, ili ih je izrazito malo, osoba koja nema plombiran barem jedan zub. Da bi izbjegli dodatne troškove pri takvim stomatološkim zahvatima, ljudi su se okrenuli TikToku i za ovaj problem. "Kućne plombe" ne bi trebalo dodatno ni mnogo opisivati kao riskantne i potencijalno vrlo opasne, ali navest ćemo nekoliko razloga; DIY plombe uglavnom nisu napravljene od dentalnih materijala, ugrađuju se bez pravilne sterilizacije, što može itekako pogoršati ukupno stanje, kvar na zubu koji treba plombirati mora posebnom bušilicom otkloniti stručnjak koji zna njome upravljati te, na kraju, nepravilna primjena ne znači da je zub zaštićen nego postoji velika opasnost od razvijanja novih bakterija, što ponovno dovodi do daljnjih medicinskih komplikacija.

4. Zatvaranje razmaka između zubi – gumicama

Ne smatraju svi razmak između prednjih zubi simpatičnim ili autentičnim obilježjem. Upravo zbog uniformiranih trendova s društvenih mreža taj razmak predstavlja velikom broju ljudi trn u oku. Influenceri s TikToka dosjetili su se još jednog načina na koji će povećati broj pregleda svojih videa - počeli su omatati zube gumicama da bi suzili razmak između prednjih zuba. Osim daljnjih dentalnih problema koji se mogu razviti, one mogu uzrokovati kronične bolove te veliku nelagodu prilikom jedenja i žvakanja hrane.

Za ljepotu ipak treba malo se potruditi

Ne postoje brza rješenja koja se tiču zdravlja i ljepote naših zubi, bez obzira na to koliko želimo vjerovati i na to koliko su videi koje gledamo uvjerljivi. Ako profesionalnom aparatiću za zube treba zaista mnogo vremena da izravna i stisne zube, onda je nerealno očekivati da to isto sami možemo brže postići uz pomoć gumica. Ili korištenjem agresivnih sredstava za izbjeljivanje zuba, koje može dovesti do još većih dentalnih ili medicinskih problema. Ljepota dolazi iznutra, a na nama je da razvijemo disciplinu i beauty rutinu, da koristimo provjerene proizvode i metode kako bismo istaknuli najbolje od onoga što nam je priroda dala.