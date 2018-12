Osnovno pravilo za sve one koji slave rođendan u prosincu

Za mnoge je ljude prosinac izrazito hektičan, a sve postaje još gore ako u obitelji imate dijete rođeno u ovom mjesecu. Nije uvijek lako organizirati originalan dječji rođendan u vrijeme blagdana, a zbog božićnih i novogodišnjih proslava i okupljanja slavljenici često imaju osjećaj da su zasjenjeni drugim događajima i partijima u najblještavijem mjesecu u godini. Za djecu je to poseban dan i trebao bi biti posvećen samo njima. Stoga, evo nekoliko savjeta kako im učiniti taj dan nezaboravnim!

Neka odbrojavanje započne

Iako su djeca obično dovoljno uzbuđena danima prije rođendana, tim više ako se nadaju nekom mrak poklonu ili super rođendanskom partiju, neće naškoditi ako još malo potpalite to uzbuđenje. Čim uđemo u posljednji mjesec u godini, svi počnemo odbrojavati dane do Božića, pa zašto isto tako ne biste odbrojavali dane do rođendana svog djeteta? Primjerice, 10 dana prije rođendana počnite ostavljati post-it papiriće u djetetovoj sobi s brojem dana koji ga dijele od ročkasa. Tako će dijete biti uzbuđenije i iščekivat će rođendan s većim veseljem.

Važni su detalji

Papir za zamatanje poklona možda se čini kao mala stvar, ali nije. Pogotovo ne djeci. Ona obožavaju odmatati poklone i trgati ukrasni papir - to je još jedan čar rođendanskog poklona. No kada dobije dar zamotan u papir s božićnim motivima, dijete nema osjećaj da je to rođendanski poklon ni da je njegov rođendan poseban događaj. Time mu dajete do znanja da se niste potrudili napraviti razliku između njegova rođendana i Božića, što će mu samo umanjiti sveukupni doživljaj. Stoga svima koji na rođendan dolaze s poklonima zabranite božićni papir i ukrasne vrećice s blagdanskim motivima, a i vi se, kao roditelj, toga pridržavajte.

Bez "božićnih" darova

Osnovno pravilo za dječji rođendan u prosincu (pa čak i u studenom i siječnju) jest da ne spajate Božić i rođendan, odnosno da ne poklanjate jedan poklon za obje prigode. Drugo je pravilo da ne poklanjate ništa što ne biste poklonili u bilo kojem drugom mjesecu u godini. Samo zato što je blagdansko vrijeme, ne znači da morate djetetu pokloniti pidžamu ili posteljinu s božićnim motivima. Poklon za rođendan mora biti rođendanski. Točka. Dakle kupite nešto što bi se djetetu svidjelo i što biste mu kupili da rođendan slavi u primjerice svibnju.

Ukrasite dječju sobu

Želite li da se vaše dijete osjeća zaista posebno, iznenadite ga tako što ćete dan prije ukrasiti njegovu sobu u duhu rođendana. Postavite puno balona, ukrasnih vrpci, rođendanskih kapica i ostalih rođendanskih ukrasa po cijeloj sobi. Balone i kapice zalijepite za strop i zidove tako da soba bude neprepoznatljiva. No, najvažnije je da na taj dan pokrijete bor i maknete božićne ukrase iz kuće, a imate li vremena i volje, umjesto božićnim ukrasima, bor možete okititi rođendanskima. Budite kreativni i, vjerujte, vaše će dijete biti oduševljeno, a usto će to pamtiti vrlo dugo.

Odaberite temu

Od božićnog ugođaja najlakše ćete se odmaknuti ako u dogovoru s djetetom odaberete temu rođendana. U Americi su takve tematske proslave uobičajene, pa zašto ne bi bile i kod nas? Pitajte dijete koju bi temu htjelo za proslavu i u tom duhu nabavite ukrase, rekvizite i ostale dekoracije, pa čak i kostim za slavljenika/cu. Naručite tortu ili ju sami ispecite te osmislite aktivnosti za djecu koju ćete pozvati na proslavu. Za djevojčice su izuzetno popularni jednorozi, sirene i Snježno kraljevstvo, pa možete osmisliti nešto na tom tragu. Dječake će, s druge strane, oduševiti Star Wars tematika ili proslava na temu Marvelovih superjunaka, Ninja kornjača ili čak kauboja. Želite li ipak nešto univerzalnije u čemu će sva djeca na proslavi uživati, možete napraviti piknik temu. U dnevnoj sobi (ili nekom drugom prostoru u kojem slavite) postavite dekice na pod, napravite male sendviče, muffine, voćne koktele, postavite balone i rođendanske zastavice te sve ostalo što priliči jednom lijepom pikniku. Djeca će u tome svesrdno uživati!

Budući da je prosinac posebno stresan, uzmanjka li vam vremena za kvalitetnu organizaciju ili pak nemate originalnu ideju, jedna je od opcija proslavu organizirati u McDonald'su - time nikako ne možete pogriješiti jer zna se da ga djeca obožavaju!