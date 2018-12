Top 10 ideja koje će postati dio vaše blagdanske tradicije!

Kupovanje poklona, pravljenje kolača, kićenje bora i pospremanje stana - to je rutina na koju smo svi već navikli. No, zašto ove godine ne bismo unijeli neke novitete u dosadašnju obiteljsku tradiciju?

Kupnja poklona za djecu bez roditelja

Većina će nas ovaj Božić dočekati s poklonima ispod bora, no što je s onima koji nisu te sreće? Budući da je Božić vrijeme darivanja, uvedite u svoju obiteljsku tradiciju darivanje onih kojima je to najpotrebnije. Djeca u domovima, bez roditelja, često su zaboravljena u periodu kada se poseban naglasak stavlja na obiteljska druženja. Zato ove godine povedite djecu kako biste kupili poklon onima koji nemaju roditelje koji bi to učinili za njih. Pokloni, naravno, ne moraju biti skupi, dovoljno je kupiti jednu igračku kao znak pažnje. Budući da postoje udruge poput Čarolije darivanja koje na svojoj Facebook stranici objavljuju popise dječjih želja iz domova, možete odabrati jedno dijete s popisa koje će vaša obitelj usrećiti ovaj Božić.

Poseban obiteljski desert

Šape, fritule i mađarica klasični su božićni kolači, no zašto ove godine ne biste s klincima kreirali neki desert koji će nositi potpis vaše obitelji? Pitajte ukućane koji su im najdraži okusi i sastojci u kolačima te sukladno tome zajedno pripremite kolač ili tortu kojom će svi biti oduševljeni, a ne sumnjamo da će i susjedi tražiti tajni recept!

via GIPHY

Isto mjesto, isti datum...

Ako u obitelji imate stariju djecu koja idu u srednju školu ili na fakultet, postoji vjerojatnost da su oni za blagdane već organizirali druženja sa svojim prijateljima. Zato ove godine možete uvesti pravilo koje obvezuje sve ukućane da se u isto vrijeme i na isti datum pojave na određenom mjestu kako bi ručak na ovoj lokaciji postao dio obiteljske tradicije.

Nezaobilazna fotka ispred drvca

Sigurno ste nekoliko puta vidjeli fotke koje kruže društvenim mrežama i na kojima se nalaze osobe slikane na istom mjestu sada i prije 30 godina. Osim što ova tradicija predstavlja dobar način za čuvanje uspomena na djetinjstvo, također se možete iznenaditi koliko su se neki članovi obitelji promijenili tijekom godina koje su prošle.

via GIPHY

Gledanje božićnih filmova

Ako ovu obiteljsku tradiciju nemate, definitivno je trebate uvesti! Kokice ili keksi s cimetom, topla dekica i najdraži božićni film neizostavan su dio blagdana, naročito kada tim trenucima prisustvuje cijela obitelj. Vjerojatno vam je sada prva asocijacija film ''Sam u kući'', ali čak i ako izuzmemo ovu legendarnu filmsku uspješnicu, imate pregršt filmova između kojih možete birati. Štoviše, zašto vam nova tradicija ne bi bila da svaki Božić morate pogledati neki božićni film koji dosad još niste?

Kratki izlet

Prvo padanje snijega idealno je vrijeme da napravite mali avanturistički izlet i tako obilježite početak snježne zime. Otkrijte neke skrivene dijelove svoga mjesta ili se uputite u susjedne gradove kako biste doživjeli nešto novo. Svi gradovi imaju božićnu ponudu, a na vama je da odaberete koju ćete lokaciju posjetiti ove zime.

via GIPHY

A gdje je moj poklon?

Ako želite da se ukućani malo potrude kako bi našli ovogodišnji božićni poklon, predložite da svatko od njih ispod bora stavi papirić na kojem se nalazi zagonetka koja vodi do poklona skrivenog negdje u kući ili stanu. Osim što je jako zabavno, također donosi i veće iščekivanje pri otvaranju poklona. Drugi način na koji možete učiniti ove blagdane još zabavnijima igranje je ''tajnog Djeda Mraza''. O čemu je riječ? Napišite imena svih ukućana na papiriće, stavite ih u kutiju te dobro protresite, potom neka svatko izvuče po jedan papirić, ali pritom ne smije otkriti čije ime na njemu piše. Tako će se ispod bora naći pokloni svih članova obitelji, ali nitko neće znati tko je komu što kupio!

Nema zabave bez društvenih igara

Badnjak je, večerali ste, i što sada? Prije nego što sjednete pred TV, odigrajte neku društvenu igru. Hoće li to biti Monopoly, misteriozni Cluedo ili ludi Twister, ostaje na vama da odaberete. Ali, ono u što smo sigurni jest da će ova obiteljska tradicija oduševiti i male i velike jer za neke stvari nikad niste prestari, a i uvijek je pomalo smiješno gledati onog jednog člana obitelji kako se ljuti kad gubi.

via GIPHY

Što su blagdani bez pjesme?

Ako vam svake godine dolazi šira obitelj, ili se pak svi okupljate kod bake i djeda, karaoke party najbolje je rješenje za ostavljanje obiteljskih razmirica i razgovora o politici po strani te uživanje u ljepoti i zajedništvu koje blagdani predstavljaju. A što je bolje za to od smijeha i pjesme? Vjerujemo da u svakoj obitelji većina baš i ne zna pjevati, tako da se nemate čega sramiti, a možda baš vi ovog Božića svojim vrhunskim poznavanjem pjesama postanete glavna zvijezda obiteljskog okupljanja. Karaoke set možete naći na božićnom popustu po povoljnim cijenama, a potrajat će godinama.

Ukrašavanje doma

Zašto biste ukrašavali samo bor, kad sve prostorije u vašem domu mogu odisati blagdanskim duhom? Dovoljno je staviti grane umjetnog bora oko vrata, božićne čarape objesiti na prozorsku dasku ili kupiti nekoliko lampica koje ćete staviti na zid. Bilo kakva kreativna božićna ideja dobrodošla je kako bi vaš dom izgledao baš kao onaj Kevina McCallistera.

via GIPHY

Imate li vi neku obiteljsku tradiciju koju prakticirate tijekom blagdana?