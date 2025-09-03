Ove su kompanije u AI-ju pronašle saveznike koji pomažu zaposlenicima, ne zamjenjuju ih

Velike globalne kompanije sve češće pokreću projekte u kojima AI nije konkurencija zaposleniku nego alat koji mu olakšava svakodnevicu te oslobađa vrijeme za kreativne i strateške zadatke. Takav pristup ne mijenja samo način rada nego i employer branding – sliku o kompaniji kao poželjnom poslodavcu.

Kultura zahvalnosti uz AI

Tvrtka Workhuman uvela je rješenje Human Intelligence – AI sustav koji zaposlenicima pomaže pisati personalizirane poruke zahvale kolegama. Iako naizgled sitnica, upravo kultura prepoznavanja i zahvalnosti jača motivaciju i povezanost među ljudima. AI pritom nije zamjena za emociju nego alat koji pomaže da se emocija izrazi bolje i jasnije.

AI na sastanku umjesto vas

Lattice je predstavio AI agente koji mogu sudjelovati na sastancima, analizirati angažman tima, pa čak i simulirati teške razgovore između menadžera i zaposlenika. Cilj nije kontrola nego rasterećenje HR odjela od operativnih zadataka i više vremena za strateške teme – razvoj zaposlenika i radnu kulturu.

Personalizirana edukacija

IBM je kroz platformu YourLearning omogućio da svaki od 250.000 zaposlenika dobije personaliziran plan edukacije. AI predlaže sadržaje, ali odluku donosi čovjek. Upravo ta transparentnost i kontrola koju provode zaposlenici osigurava povjerenje – ključan element employer brandinga.

Brži i pravedniji proces zapošljavanja

Unilever je skratio vrijeme zapošljavanja za čak 75 posto zahvaljujući AI chatbotovima i analizi videointervjua. Kandidati dobivaju brže informacije, a HR stručnjaci mogu se fokusirati na ljudski kontakt.

Objektivan proces selekcije

Kanadski Knockri otišao je korak dalje – njihov AI alat procjenjuje samo transkript intervjua, a ne ton glasa ili facijalne izraze, čime se smanjuje rizik od nesvjesnih predrasuda i povećava pravednost u procesu selekcije.

Employer branding u realnom vremenu

Kompanija EchoGlobal koristi AI za analizu povratnih informacija kandidata i A/B testiranje oglasa za posao. Tako se poruke prema kandidatima prilagođavaju gotovo u realnom vremenu, a employer brand postaje autentičniji i bliži onome što ljudi očekuju od poslodavca.

'Siri za zaposlenike'

Jedan od najzanimljivijih primjera dolazi iz tvrtke Leena AI, koja je razvila internog HR asistenta dostupnog na više od 100 jezika. Zaposlenici od njega dobivaju brze odgovore na svoja pitanja – od administrativnih detalja do benefita – bez čekanja i frustracije. Rezultati su veće zadovoljstvo i rasterećenje HR odjela.

Savjet sa svjetske scene: strategija prije tehnologije

Prema analizi iz stručnog članka na TechRadaru, ključno pitanje na početku bilo kakve implementacije AI-ja u HR procesu glasi: Zašto zapravo želimo AI? Tehnologija sama po sebi nije rješenje jer bez jasnog cilja, strategije i razumijevanja što želimo postići AI može donijeti rizike poput sigurnosnih propusta, slabih rezultata ili čak reputacijske štete.

Ali kad je implementiran promišljeno, AI može potaknuti učinkovitost, personalizaciju i inovacije u HR-u. Preporuka za tvrtke koje žele integraciju AI-ja u HR: definirajte što želite unaprijediti (zapošljavanje, angažman, edukaciju, povratnu informaciju) i zašto je to važan cilj; uključite zaposlenike u proces (podignite razinu povjerenja kroz transparentnost, edukaciju i pojašnjenje uloge AI-ja) te naposljetku uvedite odgovornost i zaštitu (postavite smjernice za etiku, zaštitu podataka i kontrolu algoritama).

Uz takav pristup AI prelazi iz uloge zamjene u ulogu partnera – odražava vrijednosti koje HR i employer branding stvarno donose: ljudskost, relevantnost i povjerljiv odnos.

Novi smjer employer brandinga

Zajednička crta svim ovim primjerima jest to da AI nije tu kako bi uzeo ljudima posao nego da im pomogne raditi ga bolje. Kompanije koje to prepoznaju ne samo da moderniziraju svoje poslovanje nego grade snažniji employer branding. U vremenu u kojem su ljudi i dalje najveći kapital upravo takva simbioza tehnologije i zaposlenika mogla bi odlučiti tko će sutra biti poželjan poslodavac.