Ovo je možda posljednja nada za spas vaše dugogodišnje veze

Scenarij je poznat - vaša veza, koja je nekad bila nešto najbolje što ste doživjeli, kroz godine je postala izvor stresa, uzrujavanja, povišenih tonova, stalne napetosti i tenzija. Kao da život sam po sebi nije dovoljno težak, kad privatni odnos postane opterećenje - sve se čini još deset puta težim!

Osjećaji još postoje, ali detektirati koji su to osjećaji opstali tijekom odnosa nije lako. Je li to o navika i kakva točno, jesu li to oni osjećaji koje je nekada davno probudila ta osoba u nama i koje trebamo sad možda jače njegovati i paziti ili je to sjećanje na te osjećaje i situacije?

Foto: Shutterstock

Možda je, za početak, lakše ako objasnimo da ste nekad u vezu s partnerom ušli ne zato što imate neke zajedničke interese, primjerice jednako ste ambiciozni, oboje volite novac i materijalno ili putovanja, šumu i pse. Nažalost, povezivanje s partnerom odvija se na mnogo manje svjesnom nivou – vi zrcalite dinamiku iz djetinjstva, i to onu koju želite ponovno stvoriti (odnos mame i tate, primjerice), prerasti, odnosno nadvladati, ili čak možda ni ne znate što želite s tom dinamikom, ali jedno je sigurno - vaš partner privukao vas je jer ste osjetili da s tom osobom to nešto možete ostvariti. Nije vas privukao jer voli planinariti - takvi svjesni izbori su sekundarni kad biramo partnera.

Jeste li već čuli za izraz 'četiri jahača bračne apokalipse'?

Možda niste čuli, ali ako ste u problematičnom odnosu, zajahali ste jednog od tih jahača, a da ni ne znate. Godine 1983. proslavljeni američki psiholog John Gottman objavio je teoriju "četiri jahača bračne apokalipse" aludirajući na biblijske jahače koji donose kraj svijeta. Pogađate, Gottman je pronašao četiri glavna krivca za raspad brakova / partnerskih odnosa, a to su: kritiziranje, obrambeni stav, "dizanje zida" i prijezir. Nešto što možda shvaćamo kao normalan način komunikacije upast će u jednu od ove četiri kategorije, a stalnim ponavljanjem takvih radnji udaljit ćemo se od partnera vrlo efektivno i suptilno.

Foto: Shutterstock

Zato, prije nego što podvučete crtu u jednom ili drugom smjeru, savjetujemo tri radnje koje će pomoći u boljoj komunikaciji s partnerom, a ako je komunikacija poboljšana, sve se lakše preživi - i prekid i ostanak u vezi!

(Bračna) terapija

Vjerojatno najomraženija rečenica u svakom braku ili dugogodišnjoj vezi, jer je ideja da netko treći zna za "naše" probleme izvanserijski nelagodna. No istina je sasvim drugačija, naravno. Terapeuti postoje s razlogom, a taj nije da sjednemo jedno nasuprot drugome, iznesemo svatko svoju stranu događaja, a onda nam terapeut podastre rješenje za sve naše probleme. To i jest najveća zamka shvaćanja terapije, jer smo iz neznanja pred takvu vrstu "pomoći" stavili možda ipak malo preveliko očekivanje. Sve i da ne znate, nekvalitetna i nedostatna komunikacija u vašem odnosu dovela je do problema u kojima se nalazite, terapeut će biti odličan izbor jer ćete vi i vaš partner napokon dobiti moderatora u vašim (žustrim) izlaganjima, a to će promijeniti cijelu igru.

Ne zaboravite, ono što se kvarilo godinama ne može se popraviti u nekoliko minuta, sati ili tjedana, a još manje je vjerojatno da će sve te godine popraviti neki terapeut. Njihov je alat komunikacija, a to će pokušati i vas naučiti - međusobno.

Foto: Shutterstock

Igra upoznavanja za veću intimnost

Ako je terapija predrastičan korak za vas i vaše shvaćanje svijeta, onda možete pokušati s iskrenošću jedan na jedan. Naravno da obje strane iskreno moraju željeti popraviti stvar, imati tu iskru koje se sjećaju s početka veze, jer će inače sve dalje biti suvišno i u konačnici nepotrebno razbacivanje vremena.

Na stranici koja se bavi pitanjima problema u vezi i braku, a s kojima se uglavnom svi susretnu nakon nekog vremena, jedan od savjeta čitateljima je i igranje igre iskrenosti. Ovaj put idemo preskočiti pitanja tipa "Gdje se vidiš za pet godina?" i ubacimo u ovaj popis najslavnijih 36 pitanja kojima se gradi intimnost između dvoje.

Poanta ove igre nije da prikupimo informacije o partneru s kojima nećemo znati što raditi - ideja je da nađemo u sebi dovoljno ranjivosti i nježnosti da na pitanja koja nam partner postavlja odgovorimo potpuno iskreno, bez obzira na eventualnu "patetičnost" odgovora ili ako je to klišej u koji vjerujete. Na pitanje "Što biste promijenili u svojem odgoju da možete?" nije sramota odgovoriti - da su me više grlili i ljubili. To jest potreba svih bića, a i takvim iskrenim odgovorima razvija se bliskost.



Sjetimo se... Seksa?

Ako ste napravili prva dva koraka za spas svoje veze, onda bi vaš novi razvitak intime mogao puno značiti kad je riječ o pojačavanju ili samo buđenju strasti između vas i partnera. Jer ako su u pitanju godine suše između vas, ideju da ćete samo nastaviti gdje ste stali možete okačiti mačku o rep. Komunikacija i intima vode vas u detaljnije istraživanje vaših seksualnih aspiracija i želja te u konačnici otvaraju prostor za nove maštarije. Naravno da je stvar u iskrenosti, koju je itekako teško ostvariti u punom potencijalu, a iskreno komunicirati o tome što nas uzbuđuje, što nas ne uzbuđuje ili što ne znamo da nas uzbuđuje jedna je najtežih tema o kojima ćemo morati razgovarati u vezi.

Jedan od najlakših koraka koje možete učiniti, a da se ne kockate s vlastitom ranjivošću jer osjećate da možda niste spremni, jest online posjet seks shopu. I ne zaboravite, neka sve bude igra! Svaki tjedan, možda najbolje odmah u ponedjeljak, pošaljite jedno drugome popis na kojem je pet proizvoda, a neka tema bude "Ovo mi je napeto!". Popis počnite sastavljati od seksi donjeg rublja - njega vole žene nositi, a muškarci vole gledati ga na partnerici. Drugi tjedan ubacite na popis seksi igračkice koje vam se čine interesantnima, a treći neka bude malo "žešći", pa ubacite na popis možda i masku, zečje uši ili bič?

Foto: Shutterstock

