Ovo je super način za popravak kućnog budžeta u kratkom roku

Zbog situacije u kojoj se nalazimo posljednjih mjeseci, sada je važnije no ikad pametno raspolagati budžetom. Zbog toga vam donosimo nekoliko prijedloga pomoću kojih ćete uštedjeti ili zaraditi novac.

<p>Posljednjih nekoliko mjeseci zaista su znatno utjecali na mnoge od nas. Neki su ostali bez posla, nekima je smanjena plaća, treći su morali zatvoriti vlastiti biznis... Sve u svemu, za većinu Hrvata <strong>situacija nije baš bajna</strong>. Svjesni toga, mnogi od nas razmišljaju kako popraviti kućni budžet budući da ne znamo kakva nas situacija tek čeka. No ono što će nas sigurno dočekati sljedećih godina, prema predviđanjima <a href="https://www.euronews.com/2020/05/06/eu-forecasts-recession-of-historic-proportions-this-year" target="_blank">Europske komisije</a>, velika je ekonomska kriza, a to je svakako još jedan od razloga da uštedimo ili dodatno zaradimo koju kunu. </p><h2>Prodajte ono što više ne trebate</h2><p>Sigurno u kući imate neke stvari koje ne koristite, višak su ili ih se jednostavno želite riješiti. Godinama čuvate očuvanu <strong>opremu za bebe</strong>, a djeca su već odavno krenula u školu? Ili vam pola ormara zauzima <strong>odjeća koju ne nosite</strong>, a u dobrom je stanju i žao vam ju je baciti? Sve to možete lako prodati. <a href="https://bit.ly/2Zt8B4c" target="_blank">Otvorite račun na Njuškalu</a>, besplatno objavite oglase stvari koje vam više ne trebaju i jednostavno ih prodajte. Tako ćete napraviti mjesta u svom domu i usput nešto zaraditi.</p><h2>Ne kupujte sitnice na blagajni</h2><p>Vjerojatno niste svjesni koliko vam mjesečno novca ode na "gluposti" koje kupujete onako usput na blagajni<strong> </strong>kad plaćate benzin ili ste u tjednoj nabavi<strong>.</strong> Ponekad su to žvake, ponekad čokoladica, bomboni ili nešto treće. Iako se <strong>6 ili 7 kuna</strong> u tom trenutku ne čini mnogo, učinite to dva ili tri puta na tjedan i na kraju mjeseca to je iznos od <strong>60 do 80 kuna</strong>. Osvijestite tu naviku i sljedeći put na blagajni dva put promislite treba li vam baš ta čokoladica.</p><h2>Ne bacajte namirnice čim im istekne rok</h2><p>Ovo je navika koju, nažalost, većina nas ima. No samo zato što je <strong>jogurtu ili maslacu istekao rok</strong> prije dva dana ne znači da su pokvareni i da se ne mogu konzumirati. Prije nego što odlučite baciti namirnicu, otvorite je, pomirišite ili probajte - ako miris i okus nisu promijenjeni, namirnica je i dalje dobra i zdrava za konzumiranje, a nećete <strong>baciti nekoliko kuna u smeće</strong>. </p><h2>Dajte prednost marki trgovačkog lanca</h2><p>Sigurno ste se već mnogo puta uvjerili da visoka cijena ne znači nužno i bolju kvalitetu i zato je, za dobrobit kućnog budžeta, pametno kupovati <strong>namirnice robnih marki trgovačkog lanca</strong>. Iako češće dajemo prednost poznatim (a ujedno skupljim) brendovima, to ne znači da su proizvodi robnih marki trgovačkog lanca lošije kvalitete. Štoviše, ponekad se takvi artikli trgovačkih marki proizvode upravo u svima nam poznatim tvornicama, što je često naznačeno na deklaraciji proizvoda. Dajte priliku i tim proizvodima, uvjerite se sami kakve su kvalitete i ujedno uštedite koju kunu. A ako volite kupovati <strong>domaće proizvode</strong>, ovdje provjerite <a href="https://bit.ly/2Onoram" target="_blank">OPG ponudu</a> - često su cijene puno pristupačnije nego u dućanima. </p><h2>Ostavite auto u garaži</h2><p>Ako idete u obližnju prodavaonicu po nekoliko stvari ili u pekarnicu po kruh, ostavite auto kod kuće i zaputite se<strong> pješke ili </strong><a href="https://bit.ly/3h0Lm7v" target="_blank">biciklom</a>. Ne morate za svaki izlazak iz kuće paliti auto i trošiti benzin. Živite li nedaleko od posla, bicikl je odlično prijevozno sredstvo tijekom sunčanih dana - osim što ćete znatno <strong>uštedjeti na gorivu</strong>, bit ćete aktivniji i provest ćete više vremena na zraku. A to je odlična navika za vaš novčanik i tijelo. </p><h2>Naplatite svoje znanje</h2><p>Strane jezike imate u malom prstu? Super vam idu matematika ili fizika? Ili znate programirati u Javi? Mnogo je srednjoškolaca i studenata koji trebaju<strong> pomoć pri učenju</strong>, osobito kad je riječ o stranim jezicima, matematici, fizici ili programiranju. Ako ste dobri u nekom području, zašto ne biste davali <a href="https://bit.ly/2OnoUcC" target="_blank">instrukcije</a>? Sastavite oglas <strong>na Njuškalu</strong> i počnite naplaćivati svoje znanje! </p>