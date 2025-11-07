Ovo je sve što vašem domu treba da vaša obitelj uvijek bude sigurna! Doznajte i zašto

Dom je mjesto kojem se uvijek vraćamo s osmijehom, bez obzira na to koliko je svijet izvan njegovih zidova ubrzan i promjenjiv. Današnje kuće i stanovi možda izgledaju drukčije - opremljeni su dizalicama topline, solarnim panelima i pametnim sustavima koji znaju što nam treba prije nego što to izgovorimo - ali ono što dom čini domom ne mijenja se nikad. To je onaj osjećaj topline i sigurnosti, miris jutarnje kave, zvuk smijeha u večernjim satima. Mjesto na kojem skidamo sve maske i napokon možemo biti ono što uistinu jesmo. To je mjesto koje štitimo i nikom ne damo. To je naša privatnost, naš mir.

Toplina koja nas dočeka na pragu, miris koji nas vraća u djetinjstvo, zvuk poznatoga glasa koji smiruje. Dom je više od mjesta - dom je osjećaj. Upravo ta misao bila je inspiracija za Kuću doživljaja, jedinstven događaj koji je u srcu grada oživio pojam doma kroz svih pet osjetila.

Prostor sigurnosti, mira i pripadnosti

Na jedan dan gradski je izlog pretvoren u scenografiju doma, a posjetitelji su zakoračili u svijet u kojem se dom doživljava kroz svih pet osjetila - vizualnu kreaciju, mirise, zvukove, okuse i teksture, koji su probudili osobne priče i sjećanja.

Mirjana Mikulec, dizajnerica interijera i stručnjakinja s bogatim iskustvom u stvaranju prostora koji odišu toplinom i osjećajem doma, sve je nazočne provela kroz senzorno putovanje puno inspiracije, emocija i topline. Upravo su te vrijednosti ono što čini srž Wiener doma, novog proizvoda osiguranja imovine, koji štiti ono što nam je svima najvažnije: prostor sigurnosti, mira i pripadnosti.

- Kreiranjem proizvoda Wiener dom željeli smo korisnicima približiti ideju i vrijednosti doma onako kako ih i mi doživljavamo: kao jedinstveno mjesto vrijedno čuvanja i sigurnosti. Novi proizvod Wiener dom nudi široku standardnu lepezu pokrića za potpunu zaštitu doma, visoke iznose osiguranja i limite za veću sigurnost, dodatni poticaj za povećanje energetske učinkovitosti i brzu isplatu štete. Uz to, pojednostavili smo dokumentaciju proizvoda te uveli jednostavne pakete koji omogućuju fleksibilnost pri ugovaranju. Wiener dom je intuitivan i inovativan u svakom pogledu, jednostavno i brzo ugovaranje online uz geolokaciju za preciznu procjenu rizika i individualiziranje cijene. Vrhunac inovacije dolazi u obliku Wienke, prve AI asistentice na hrvatskom tržištu osiguranja s jedinstvenim setupom i vlastitim tone of voiceom - rekao je Alan Jelovečki, član Uprave Wiener osiguranja.

Jedna polica za cijeli dom – suvremeno osiguranje prilagođeno novim vremenima

Osiguranje kuća i stanova jedan je od najstarijih proizvoda na tržištu, no unatoč dugoj tradiciji nije se mnogo mijenjao ni prilagođavao novim okolnostima života. Kako ističe Josip Kljaković Gašpić, direktor Službe razvoja i kontrole neživotnih osiguranja u Wiener osiguranju, idejni autor novog proizvoda, upravo su promjene u načinu života i u prostoru u kojem živimo bile poticaj za razvoj ovog novog, modernog rješenja.

- Naši se klijenti mijenjaju, mijenjaju se i njihovi domovi. Danas sve češće susrećemo kuće i stanove s elementima kojih prije nije bilo, poput dizalica topline, fotonaponskih elektrana ili pametnih sustava. Upravo zato odlučili smo razviti osiguranje koje odgovara na suvremene potrebe naših klijenata - objašnjava Kljaković Gašpić.

Novi proizvod donosi sveobuhvatnu zaštitu: pokriva cijeli stan ili kuću, kao i sve predmete te objekte koji se nalaze u njima ili oko njih.

- Do sada takvi, nestandardni, predmeti često nisu bili uključeni u police ili su bili osigurani na male iznose, 500 ili 1000 eura, što nije dovoljno kad nastane šteta. Našim novim paketima željeli smo to promijeniti - kaže.

Jedna od najvećih prednosti ovog rješenja je jednostavnost - jedna polica pokriva sve.

- I dosad je bilo moguće osigurati dizalicu topline ili bazen, ali je to često zahtijevalo više polica, kod različitih osiguravatelja. Sad je sve objedinjeno, jednostavno i transparentno - ističe.

Prošireni i uzroci koje osiguravaju

Novi proizvod dostupan je na tržištu od kraja rujna, a već su ga prepoznali klijenti. Osim što je prošireno što sve ulazi u pokriće, prošireni su uzroci koje osiguravaju.

- U osnovne pakete uključili smo i zaštitu od bujične poplave i prodora oborina uslijed naglih padalina, što dosad nije bilo standard. Posljedice vremenskih nepogoda sve su izraženije, pa smo htjeli našim klijentima pružiti osjećaj sigurnosti i u tim situacijama - objašnjava nam i dodaje da svi paketi uključuju i osiguranje od odgovornosti prema trećima, što nije uobičajeno na tržištu.

- Štete koje nenamjerno prouzroče naši klijenti, poput pada stabla na susjedovo vozilo ili izlijevanja vode iz našeg stana u stan ispod nas, mogu značajno opteretiti kućni budžet. Zato smo odlučili i taj rizik uključiti u osnovno pokriće - dodaje Kljaković Gašpić.

Osiguranje od potresa također se može ugovoriti, no ono nije dio osnovnog paketa. To je dodatna opcija za one koji žele višu razinu sigurnosti.



Na promociji Wiener doma dočekalo nas je cvjetno gnijezdo kreativca Vanje Blumenšajna - simbol sigurnosti i topline doma. Kroz mirisno putovanje uspomenama povela nas je Lada Kušec Deči, autorica rada „U potrazi za izgubljenim mirisom“, dok je Kornelija Slapar, direktorica razvoja Lumal aromatic luxury, koji se bave razvojem mirisa i neuromarketingom, mirisima doma oživjela te uspomene u stvarnom prostoru. Zvuk doma, koji su stvorile producentice Sandra Hartek i Nika Butigan, otkrio je kako i tišina može imati melodiju - šum koraka, zveckanje šalica, smijeh koji ispunjava dom... Na stolovima su se, pod vodstvom food blogerice Janje Benić, spajali okusi i uspomene, a Mirjana Mikulec podsjetila nas je koliko dodir materijala, tkanina i tekstura može oživiti osjećaj doma.

Kroz ovaj jedinstveni koncept predstavili su novi proizvod - Wiener dom, koji je mnogo više od police osiguranja, baš kao što je i dom mnogo više od mjesta na kojem boravimo. Upravo zato Wiener dom donosi potpunu zaštitu prostora - od građevinskog dijela do svih stvari i uspomena koje dom čine vašim. Uz brzo i jednostavno online ugovaranje i prijavu štete te stručnu i simpatičnu AI asistenticu Wienku, sigurnost doma nikad nije bila bliža ni jednostavnija, a sve usluge dostupne su 24/7. Jer kako se mijenja naš način života, tako se mijenja i pojam zaštite doma - danas on znači mir, dostupnost i osjećaj da nismo sami kad se i dogode nepredviđene situacije.