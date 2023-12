Ovo su 3 divna adventa na 2, 4 i 6 sati udaljenosti od Zagreba

Milijuni lampica, okićene ulice, nekoliko metara visoko božićno drvce, preslatki ručno rađeni suveniri, božićne pjesme na svakom koraku, klizalište s kojeg dopiru zvuci dječjeg smijeha, kuhano vino, ukusne kobasice, fritule prelivene čokoladom... Ovo je mnogima dobro poznat recept za bajkovitu božićnu atmosferu koju već godinama uspijevaju stvoriti adventski sajmovi diljem Europe.

I koliko god bili naizgled slični, istodobno svaki od tih razigranih božićnih sajmova ima neki svoj čar. Želite li ga doživjeti, isplanirajte ovog prosinca izlet za vikend u neki od obližnjih adventskih sajmova europskih gradova i razveselite dijete u sebi.

Foto: Shutterstock

Ljubljana je udaljena 2 sata (143 km)

Svečanim paljenjem lampica 1. prosinca na Prešernovu trgu počinje adventski sajam u Ljubljani, koji će trajati sve do 2. siječnja 2024. godine. Ljubljanski dvorac pretvorit će se u dvorac iz bajke, a povijesni gradski trgovi, crkve i mostovi zasjat će u potpuno novom svjetlu, prenosi Ljubljana Tourism.

Na Prešernovu trgu očekuju vas mnogi štandovi s hranom i rukotvorinama, a odatle se možete uspeti simpatičnom malom uspinjačom do najviše točke u gradu, do Ljubljanskog dvorca, na još jedan božićni sajam u čarobnom okruženju. Cijeli prosinac rezerviran je za mnogo besplatnih koncerata, ali i ostalih zabavnih sadržaja za svačiji ukus - od dječjih kreativnih radionica, preko povorke svetog Nikole i predstave na ledu, do nastupa uličnih kazališnih trupa, cirkuskih izvođača i drugih umjetnika. A osim događanja na otvorenom, blagdanskim ruhom ogrnuta Ljubljana nudi mnoštvo drugih božićnih atrakcija, poput romantičnoga krstarenja Ljubljanicom.

Foto: Shutterstock

Beč je udaljen 4 sata (374 km)

Advent u Beču počeo je, na oduševljenje svih onih koji željno iščekuju ovogodišnji Božić, još početkom studenog, tako da su se neki od najljepših i najpoznatijih bečkih trgova već odavno transformirali u čarobnu božićnu idilu. Na deseci božićnih štandova, od kojih je oko stotinu samo na trgu ispred Gradske vijećnice, prostiru se duž uskih ulica staroga grada, nudeći tradicionalne drvene igračke i rukotvorine, kuhano vino i punč, svježe pečene kestene, bademe i perece te još mnogo toga. Osim primamljivih mirisa i zadivljujućih svjetala lampica, na bečkim se ulicama sve do Božića mogu čuti zvuci klasičnih adventskih koncerata, svečanih crkvenih koncerata, gospel večeri i predstava, opisuje Vienna Tourist Board.

Kao jedan od najpopularnijih i najstarijih božićnih sajmova u Europi, advent u Beču obilježit će mnogobrojne atrakcije, poput bajkovitog vintage vrtuljka i kočija, panoramskoga kotača, ručno izrađenih jaslica i velikoga klizališta koje se prostire na nevjerojatnih 3000 m².

Foto: Shutterstock

Verona je udaljena 6 sati (484 km)

U talijanskom gradu romantike i zaljubljenih božićni je sajam također počeo još u studenom te će trajati do 26. prosinca ove godine. Na štandovima na mnogim trgovima u Veroni mogu se pronaći razni gurmanski specijaliteti i ručno rađeni proizvodi iz različitih regija Italije, a Piazza Bra sad je već tradicionalno ukrašena stotinu metara visokom božićnom zvijezdom, koja se proteže iz Arene di Verona, rimskog amfiteatra iz prvog stoljeća. Božićnom duhu Verone pridonose i bogato ukrašene ulice, glazbene predstave na trgovima, golema božićna drvca, tematski vrtuljci i klizalište na Piazza delle Erbe, prenosi VisitVerona.it.

Međutim, ovaj adventski sajam ne sastoji se samo od shoppinga i uživanja u hrani nego nudi uvid u jedinstvenu tradiciju i kulturu stanovnika grada Verone. Tako je jedna od njihovih zanimljivih tradicija Blagdan svete Lucije, koji mnogi smatraju čak većim događajem od Božića. Svake godine 13. prosinca djeca slave sveticu koja im donosi darove i poslastice na letećemu magarcu.

Foto: Shutterstock

