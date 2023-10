Pazite na zamke: Uz ovih 5 savjeta kupnja građevinskog zemljišta može biti milina

Kad je riječ o kupnji građevinskih zemljišta, podaci iz najnovijeg Pregleda tržišta nekretnina za 2022. godinu koje izdaju Ekonomski institut Zagreb i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, pokazali su da more i dalje diktira cijenu. Tako najskuplja građevinska zemljišta možete pronaći na srednjem i južnom Jadranu, a najpovoljnija u Slavoniji.

Foto: EIZ, MPGI

No bez obzira na to koju lokaciju odaberete za gradnju kuće ili stambene zgrade, postoji nekoliko stvari koje morate provjeriti prije same kupnje da se poslije ne biste našli u problemu. U nastavku donosimo pet savjeta koji će vam olakšati cijeli proces i spriječiti pojavu iznenadnih troškova.

Istražite je li dokumentacija potpuna

Mnogim mladim obiteljima građevinska zemljišta zvuče primamljivo jer im omogućuju da sami isplaniraju tlocrt kuće i tako maksimalno iskoriste njezinu kvadraturu. No prije donošenja odluke o kupnji određenog zemljišta svaki kupac treba provjeriti potpunost i ispravnost dokumentacije.

Primjerice, vlasnički list, kao dokaz vlasništva, na prvom je mjestu, a u njemu se nalaze podaci o nekretnini koji se pritom dijele na tri dijela: posjedovnica, vlastovnica i teretovnica. Također je važno dobiti kopiju katastarskog plana, javnu ispravu koju izdaje katastar, a prikazuje položaj i oblik katastarskih čestica.

Foto: Spatium nekretnine

Nužno je provjeriti i posjedovni list jer, premda on nije dokaz vlasništva, sadrži podatke o osobama upisanim u posjedovni list i pisane podatke o katastarskim česticama (broj, adresa, način uporabe, izgrađenost, površina). A kad želite saznati što se smije i ne smije graditi te pod kojim uvjetima, prije kupnje zemljišta zatražite lokacijsku informaciju od nadležnog Ureda za prostorno planiranje. Ona sadrži i podatak o tome koji je prostorni plan trenutno na snazi za predviđeno zemljište.

Izvedite geodeta prije kupnje

Rijetke su se osobe usrećile kad su nekom vjerovale na riječ. Iako usluge geodeta morate platiti, to je i dalje isplativije nego da plaćate parcelu koja zapravo nema kvadraturu predstavljenu u oglasu. Vrlo je moguća i situacija u kojoj je u vlasništvu navedena jedna kvadratura, a geodet je izmjerio drugu, češće manju.

Foto: Sky nekretnine

Tad ste u problemu jer, osim što plaćate nešto što ne dobivate, nova kvadratura može remetiti vaše planove za gradnju jer je za neke gradnje potrebna određena veličina i oblik parcele. Međe su također priča za sebe, a dosad ste se i sami mogli uvjeriti u to kako može izgledati sukob susjeda zbog zemljišne granice. Zato sve precizirajte prije odluke o kupnji.

Pazite na pristupni put

Pristupni put do zemljišta također može predstavljati problem između vas i susjeda te uzrokovati svađe i slične nelagodne situacije. Vjerojatno ste već čuli za situacije u kojima vlasnik puta ucjenjuje susjeda i traži nerealan novčani iznos kako bi mu dopustio prolazak.

Zato doznajte tko je vlasnik puta, i to cijelom dužinom do glavne ceste. Ako je to privatna osoba, provjerite postoji li pravo služnosti prolaza te u kojoj širini puta se dozvoljava, ovisno o tome planirate li graditi kuću ili, možda, stambenu zgradu. Također se informirajte o potencijalnim urbanističkim planovima općine.

Foto: Spatium nekretnine

Provjerite priključke

Svakako se raspitajte i o priključcima za struju i vodu. Primjerice, doznajte gdje se nalazi glavni priključak na vodovodnu mrežu. U slučaju da je zemljište od njega udaljeno od 30 do 50 metara, možete dobiti samo privremeni priključak, ali i tu postoji pravilo maksimalne udaljenosti sata te činjenice da negdje morate smjestiti vodovodni ormarić. A do poteškoće dolazi kad morate dobiti suglasnost vlasnika i općine na čijem će se zemljištu nalaziti.

Za sve informacije o strujnom priključku obratite se HEP-u. Pritom je vaš glavni cilj dobiti odgovor na pitanje koliko je slobodnih kilovata na predviđenom području. No uzmite u obzir da ovo možete provjeriti tek nakon kupnje parcele jer HEP spomenutu informaciju ne izdaje ako nemate gotov projekt.

Foto: Sky nekretnine

Obratite se stručnjacima

Ako vam se sve ovo čini kao velik zalogaj, razmislite o angažiranju agencije za nekretnine, koja vam može istaknuti određene prednosti, ali i upozoriti na nedostatke ponuđenih zemljišta. Stručnjaci iz agencije također vas mogu savjetovati, pregovarati u vaše ime, organizirati proces kupoprodaje, angažirati odvjetnika i javnog bilježnika te provesti uknjižbu prava vlasništva.

Primjerice, tvrtka Spatium nekretnine okuplja tim kvalitetnih i stručnih agenata u Istri i na Kvarneru koji će vam olakšati proces kupoprodaje, a možete se obratiti i vrhunskim stručnjacima iz Sky nekretnina, koji djeluju na području cijele Hrvatske. U slučaju da još niste pronašli zemljišta koja vas zanimaju, na njihovim stranicama možete provjeriti i aktualnu ponudu te ih kontaktirati ako vam zatreba pomoć.

